Σε κλίμα έντονης, αλλά πολιτικά ελεγχόμενης αντιπαράθεσης κινήθηκαν οι εργασίες της πεντάωρης συνεδρίασης Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ. Παρά τις διαφορετικές προσεγγίσεις που καταγράφηκαν, σε επιμέρους οργανωτικά και πολιτικά ζητήματα, η εικόνα που επιχειρήθηκε να βγει προς τα έξω από στελέχη του ΠαΣοΚ ήταν εκείνη της ενότητας και του ζωντανού διαλόγου.

Οι τόνοι όμως δεν ξέφυγαν, οι αιχμές ήταν προσεκτικά διατυπωμένες και το «καλό κλίμα» αποτέλεσε κοινό σημείο αναφοράς στις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών μετά το πέρας της συνεδρίασης. Ωστόσο, η κόντρα μεταξύ του προέδρου του κόμματος Νίκου Ανδρουλάκη και του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα, μονοπώλησε το ενδιαφέρον.

Κόντρα Ανδρουλάκη – Δούκα

Από τη μία ο αρχηγός του κόμματος στην εισήγηση του μίλησε για όλα όσα ακούγονται το τελευταίο διάστημα. Υπογράμμισε πως «σεβασμός στη συνεδρίαση, δεν σημαίνει πριν τη συνεδρίαση όλα τα media να έχουν τα κείμενα των ανακοινώσεών σας. Αυτός είναι μη σεβασμός στα όργανα» φωτογραφίζοντας τον Δήμαρχο Αθηναίων που στην προηγούμενη συνεδρίαση έδωσε την εισήγηση του σε συγκεκριμένο μέσο. Επίσης μίλησε για οργανωτικά ζητήματα και για το γεγονός πως θα εκλεγούν 4.000 σύνεδροι συν αυτούς που εκλέγονται από τον απόδημο ελληνισμό και τόνισε μεταξύ άλλων πως «οι εσωκομματικές εκλογές έχουν τελειώσει. Μπροστά μας δεν έχουμε εσωκομματικές εκλογές. Έχουμε εθνικές εκλογές. Και ο λαός θέλει από εμάς στις εθνικές εκλογές να κλείσει το κεφάλαιο «κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας»».

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Χάρης Δούκας έδωσε σημεία της απάντησης του στα όσα είπε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης. Συγκεκριμένα σημείωσε πως δεν αμφισβήτησε ποτέ τις εσωκομματικές εκλογές, πως σέβεται τα όργανα και πως πρέπει να τα σέβεται και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχετικά με τους συνέδρους δήλωσε πως «το ΠαΣοΚ είναι κόμμα μελών και πρέπει να εκλέξουμε συνέδρους με βάση τα μέλη. Δεν υπάρχει άλλο τέτοιο προηγούμενο».

Ενώ κλείνοντας την τοποθέτηση του εξαπέλυσε επίθεση προς τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ αναφέροντας χαρακτηριστικά πως «με τις διατυπώσεις και τις αιχμές σου, που έδωσες σήμερα στην δημοσιότητα πριν τελειώσει η συνεδρίαση, παράγεις εσωστρέφεια. Να πούμε όμως όχι και στην στασιμότητα, που βρίσκεται η παράταξή μας».

Αξίζει να σημειωθεί πως υψηλόβαθμα στελέχη που μετέχουν στο όργανο και ανήκουν στην ηγετική ομάδα, αμέσως μετά τη συνεδρίαση κατήγγειλαν πως τμήμα των δηλώσεων που έδωσε στη δημοσιότητα η πλευρά Δούκα, δεν ακούστηκε ποτέ στην αίθουσα της συνεδρίασης. Με το περιβάλλον του δημάρχου Αθηναίων όμως να απορρίπτει αυτόν τον ισχυρισμό.

Το κοινό ανακοινωθέν και ο Γ. Παναγόπουλος

Με μοναδική εξαίρεση την αψιμαχία του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Χάρη Δούκα, η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από το υψηλό επίπεδο διαλόγου και τη διάθεση συγκλήσεων που αποτυπώθηκε σε ένα κοινό ανακοινωθέν.

Σε αυτό καταγράφεται πως το ΠαΣοΚ παραμένει κόμμα εξουσίας και όχι διαμαρτυρίας και πως έχει στόχο τη διακυβέρνηση της χώρας «με σχέδιο, πρόγραμμα και ευθύνη». Καταγράφεται για μία ακόμη φορά πως θα συνεχίσει την αυτόνομη πορεία του, «με πλήρη πολιτική και προγραμματική αυτοτέλεια» και υπογραμμίζεται πως «αντίπαλο δέος του ΠαΣοΚ στις εκλογές είναι η Νέα Δημοκρατία, ως ο κύριος πολιτικός και ιδεολογικός του αντίπαλος».

Σε αυτό το ανακοινωθέν γίνεται λόγος και για τη διαδικασία της αμφίπλευρης διεύρυνσης που ήδη έχει ξεκινήσει. Ενώ υπάρχει ξεχωριστή αναφορά στην υπόθεση Παναγόπουλου, κάνοντας ξεκάθαρο πως «πιστεύουμε από θέση αρχής, για την προάσπιση του κύρους και της αξιοπιστίας του συνδικαλιστικού κινήματος ότι ο κ. Παναγόπουλος οφείλει να διευκολύνει, παραιτούμενος των φιλοδοξιών του να ηγηθεί της ΓΣΕΕ».

Η ατάκα Γερουλάνου

Κατά τη διάρκεια της μαραθώνιας συνεδρίασης το μήνυμα που επιχειρήθηκε να σταλεί από όλα τα κορυφαία στελέχη ήταν σαφές: ο διάλογος είναι θεμιτός και η πολιτική ζύμωση αναγκαία, αρκεί να υπηρετεί τον κοινό στόχο της ενίσχυσης του κόμματος. Σε αυτό το πλαίσιο αποφασίστηκε πως θα υπάρξει ακόμη μία συνεδρίαση με ατζέντα, ίσως και την επόμενη εβδομάδα.

Όταν πήρε τον λόγο ο Παύλος Γερουλάνος σε ήρεμο τόνο απευθύνθηκε στον Νίκο Ανδρουλάκη και του είπε «καλά έκανε και μας έδωσε τα στοιχεία» εννοώντας τον αριθμό τ όσων ψήφισαν σε περιοχές στο λεκανοπέδιο, σε εθνικές κάλπες και στις εσωκομματικές εκλογές. Διαφώνησε όμως με την τακτική του προέδρου του ΠαΣοΚ να μπουν αυτά τα στοιχεία στην εισήγηση που δόθηκε στους δημοσιογράφους. «Το ότι συμπεριέλαβες τα στοιχεία των στρεβλώσεων δεν βοηθάει γιατί θα μας ρωτάνε οι δημοσιογράφοι για τα οργανωτικά θέματα και θα χαθεί η ουσία της συζήτησης» φέρεται να δήλωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.

Παράλληλα, ο Παύλος Γερουλάνος ανέπτυξε μεταξύ άλλων τις θέσεις του για ανοιχτό συνέδριο, ηλεκτρονικό μητρώο και αδιάβλητες διαδικασίες, ενώ επέμεινε στο να γίνουν ρηξικέλευθες προτάσεις στο κομμάτι της συνταγματικής αναθεωρήσεις. Ωστόσο, αίσθηση προκάλεσε στην αίθουσα ατάκα που φέρεται να είπε πως «καλά κάναμε και αναστείλαμε την κομματική ιδιότητα του Γ. Παναγόπουλου, άλλα οποία απόφαση παίρνουμε πρέπει να ισχύει για όλους».

Το βίντεο της Άννας Διαμαντοπούλου

Η ικανοποίηση της Άννας Διαμαντοπούλου, για την ποιότητα της συζήτησης αποτυπώθηκε και σε ένα βίντεο που έφτιαξε και ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κατά τη διάρκεια δε της τοποθέτησης της υπεραμύνθηκε της άποψης της, πως όποιος βουλευτής επιθυμεί να ενταχθεί στο ΠαΣοΚ θα πρέπει να παραδίδει την έδρα του. Μία θέση που είχε εκφράσει όταν ήταν υποψήφια πρόεδρος. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως πρόεδρος εκλέχθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης και αυτό είναι θέμα της δικής του ευθύνης, καθώς αυτός είναι και ο επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Για την Άννα Διαμαντοπούλου αυτή ήταν μία από τις καλύτερες συνεδριάσεις που έχουν γίνει και τόνισε μεταξύ άλλων πως το ΠαΣοΚ πρέπει να εξηγήσει την στρατηγική του όσον αφορά του στόχους του. «Στοχεύουμε στο κέντρο; Στοχεύουμε αριστερά; Στην αποχή; πρέπει να έχουμε ξεκάθαρη στρατηγική και να την εξηγήσουμε»

Παράλληλα, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠαΣοΚ υπογράμμισε πως η διεύρυνση και συγκεκριμένα οι ανακοινώσεις της επιτροπής Σκανδαλίδη είχαν θετικό αντίκτυπο και προέτρεψε τα υπόλοιπα στελέχη να συμβάλουν στην «έκρηξη και την αλλαγή του πολιτικού συστήματος» , κάτι που ξεκινά από το Σύνταγμα, όπως εξήγησε. Ζήτησε επίσης να υπάρξει ηλεκτρονικό μητρώο και τα μέλη του κόμματος να συμμετέχουν σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα και σημείωσε πως στο συνέδριο «χρειαζόμαστε διακήρυξη πολίτικες θέσεις και καταστατικό».

Υπέρ της διεύρυνσης ο Μιχάλης Κατρίνης

Απέναντι στη «συνδιοίκηση με τη Νέα Δημοκρατία στάθηκε και ο Μιχάλης Κατρίνης κατά την τοποθετήση του στην ΚΟΕΣ ο οποίος δήλωσε πως «το ΠαΣοΚ πρέπει να έχει καθαρό στόχο και καθαρή θέση: Νίκη και ανατροπή της ΝΔ. Με ενιαία στάση παντού, σε συνδικάτα, επιμελητήρια, συλλόγους και αυτοδιοίκηση». Μίλησε με σκληρή γλώσσα για στελέχη που συναγελάζονται πολιτικά και εξυπηρετούν πολιτικές αποφάσεις ή πρωτοβουλίες της Νέας Δημοκρατίας δηλώνοντας «πως αυτό δεν μπορεί να γίνει ανεκτό».

Σχετικά με τη διεύρυνση ανέφερε πως «το μήνυμα πρέπει να είναι καθαρό. Μόνο έτσι το ΠΑΣΟΚ θα γίνει μεγαλό και πλειοψηφικό» και ζήτησε να «ξεκινήσει άμεσα η προγραμματική συζήτηση με τα προοδευτικά κοινοβουλευτικά κόμματα (ΣΥΡΙΖΑ-Ν.Αριστερά) πάνω στο πρόγραμμα του ΠαΣοΚ και να μην περιορίζεται σε κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες ή μόνο για τη συννταγματική αναθεώρηση στο συνέδριο».

Ο Μιχάλης Κατρίνης πηγαίνει το θέμα της διεύρυνσης ένα βήμα ακόμη πιο κάτω και με την στάση του στα όργανα του κόμματος ζητά από το ΠαΣοΚ «να καταστήσει σαφές ότι συζητά, αναζητά συγκλίσεις, κάνει συμμαχίες, έχει δυνητικούς εταίρους σε μια προοδευτική διακυβέρνηση. Επίσης ζητά «να αναληφθούν πρωτοβουλίες βάσης για ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο όπως η ακρίβεια, τα κόκκινα δάνεια, το στεγαστικό, οι εργασιακές σχέσεις. Να καταλάβει ο κόσμος τις μεγάλες διαφορές μας με την Νέα Δημοκρατία. Έτσι θα επιστρέψει ο απλός κόσμος στο ΠαΣοΚ»

Όρια στις θητείες ζητά ο Κ. Τσουκαλάς

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκάλας κατά τη διάρκεια της παρέμβασης του στην Πολιτική Γραμματεία της ΚΟΕΣ τόνισε πως «πρέπει να σπάσουμε αυγά για να δείξουμε σε όλους πως έχουμε αξιοπιστία». Με αφορμή δε την Συνταγματική Αναθεώρηση ζήτησε να μπουν όρια σε θητείες στις κυβερνητικές θέσεις σημειώνοντας «πως έτσι θα δείξουμε σε όλο τον κόσμο πως δεν θέλουμε ισοβιότητα».

Ένα άλλο θέμα που στάθηκε ο Κώστας Τσουκαλάς είναι αυτό της διεύρυνσης. Ο εκπρόσωπος Τύπου υπεραμύνθηκε της προσπάθειας που κάνει το ΠαΣοΚ και δήλωσε πως «η διεύρυνση και τρόπος που γίνεται αναδεικνύουν πως την ιδεολογική υπεροχή του κόμματος, που δεν παρακμάζει αλλά το αντίθετο, καθώς έρχεται συνεχώς κόσμος στο ΠαΣοΚ».