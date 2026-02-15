Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιείται η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου (ΚΟΕΣ), με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ομιλία του προέδρου του ΠαΣοΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, η οποία είναι προγραμματισμένη στις τις 11:00.

Τις εργασίες της συνεδρίασης -που τελούν και στη σκιά της υπόθεσης Παναγόπουλου– είναι προγραμματισμένο να ανοίξει με ομιλία του στις 11.00) ο πρόεδρος του κόμματος.

Υπενθυμίζεται ότι το ΠαΣοΚ έχει ζητήσει την παραίτησή του, κάτι το οποίο ο κ. Παναγόπουλος δείχνει να απορρίπτει.