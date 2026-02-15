Αντίθετα, οι πολίτες αγόρασαν το από την ΤτΕ 7.563 χρυσές λίρες, (1.732 το πρώτο τρίμηνο, το δεύτερο τρίμηνο 1.953, το τρίτο τρίμηνο 1.714 και 2.164 το τέταρτο τρίμηνο).

Τα ραντεβού

Οι υψηλές τιμές της χρυσής λίρας έχουν πυροδοτήσει ακόμη περισσότερο τις κινήσεις ρευστοποίησης κερδών με αποτέλεσμα να τηρείται λίστα αναμονής στους εν δυνάμει πωλητές, πάντα υπό την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί τηλεφωνικό ραντεβού προς την ΤτΕ. Το ραντεβού που δίνει η ΤτΕ για πώληση ή αγορά χρυσών λιρών είναι πάνω από ένας μήνας.

Οι συναλλαγές αγοράς και πώλησης χρυσών λιρών πραγματοποιούνται:

Στο κεντρικό κατάστημα, Σταδίου 14, Αθήνα, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στο τηλέφωνο 210 3202788.

Στο κατάστημα Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 4, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2310 591157 -158.

Στο κατάστημα Ηρακλείου, 25ης Αυγούστου 25, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα τηλέφωνα 2810 242532.

Στο υποκατάστημα Πάτρας, Αγ. Ανδρέου 49-51, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, στα τηλέφωνα 2610-639744, 2610-639742.

Πλην της ΤτΕ, η δυνατότητα αγοράς ή πώλησης χρυσών λιρών γίνεται και από την Τράπεζα Πειραιώς, που διατηρεί τα δικά της αποθέματα και είναι η μοναδική εμπορική τράπεζα στη χώρα που δραστηριοποιείται σε προϊόντα και υπηρεσίες χρυσού, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας του Βασιλικού Νομισματοκοπείου της Μεγάλης Βρετανίας για τη διάθεση χρυσών λιρών Αγγλίας.

Πέρα από τα επίσημα κανάλια συναλλαγών, λειτουργεί κι ένα εκτεταμένο δίκτυο ιδιωτικών αγοραπωλησιών: ενεχυροδανειστήρια, καταστήματα χρυσού αλλά και απευθείας συναλλαγές μεταξύ ιδιωτών.

Πώς μπορώ να πωλήσω χρυσές λίρες

Για οποιαδήποτε συναλλαγή, ανεξαρτήτως ποσού, απαιτείται η επίδειξη α) του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ή του διαβατηρίου σε ισχύ και β) πρωτότυπου δημόσιου εγγράφου (π.χ. εκκαθαριστικού Εφορίας), ή πρόσφατου λογαριασμού Οργανισμού Κοινής Ωφέλειας, όπου να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ του πελάτη καθώς και γ) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού για κατάθεση των χρημάτων.

Προσοχή! Για να ανιχνεύσει κάποιος τις «μαϊμού» λίρες, χρειάζεται μια ζυγαριά μεγάλης ακρίβειας, που να ζυγίζει μέχρι χιλιοστό του γραμμαρίου, ένα παχύμετρο μηχανολογίας και μια γνήσια λίρα.

Μια χρυσή λίρα μπορεί να είναι λιποβαρής λόγω της χρήσης της ή να φέρει χτυπήματα που επηρεάζουν την τιμή της. Στα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να προσέξει ο ενδιαφερόμενος αγοραστής είναι το βάρος της που είναι 7,989 γραμμάρια, η διάμετρος που είναι 22,05 χιλιοστά, πάχος 1,52 mm και η καθαρότητα του χρυσού που μετρείται στα 22 καράτια.

Πηγή ΟΤ