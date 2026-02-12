Οι Αρχές εξετάζουν εξονυχιστικά τους τόμους εγγράφων που κατασχέθηκαν από το εργοστάσιο «Βιολάντα», προκειμένου να συμπληρώσουν όλα τα κομμάτια του παζλ και να αποδώσουν ευθύνες για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Υπενθυμίζεται ότι κατά την έρευνα εντοπίστηκαν ελλείψεις και παρατυπίες τόσο στις δεξαμενές όσο και στα μέτρα ασφαλείας, τα οποία θα έπρεπε να έχουν προβλέψει τη διαρροή προπανίου που οδήγησε στην έκρηξη.

Εξετάζεται υπόθεση παράνομης διακίνησης υγραερίου

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Live News, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα» φέρεται να έχει εμπλακεί σε μία υπόθεση παράνομης διακίνησης υγραερίου. Συγκεκριμένα, αναφέρεται πως έπαιρνε το βιομηχανικό αέριο, το οποίο είναι φθηνότερο καθώς ο φόρος είναι μικρότερος, ώστε να μπορεί να παράγει φθηνότερα, και το πουλάγανε ως αέριο κίνησης για να κερδίζουν τη διαφορά.

Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις Αρχές να ερευνούν πού αποθήκευαν το συγκεκριμένο αέριο και αν έχει σχέση με το εργοστάσιο «Βιολάντα».

Παράλληλα, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ελέγχεται αν πράγματι έχει βρεθεί ένα τιμολόγιο της εταιρείας σε ένα πρατήριο υγρών καυσίμων, στην περιοχή του Ασπροπύργου. Πρόκειται για ένα πρατήριο το οποίο έχει εμπλακεί σε λαθραία διακίνηση καυσίμων στο παρελθόν.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο τιμολόγιο φαίνεται πως δεν συνδέεται με την έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα».