Την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο άφησε ένας 15χρονος το απόγευμα της Παρασκευής 13/2, σε τροχαίο στη Λούτσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Σωτήρος όταν το ΙΧ, που οδηγούσε ένας φίλος του νεκρού, επίσης 15χρονος, ξέφυγε από την πορεία του και έπεσε πάνω σε δέντρο. Ο ανήλικος είχε πάρει το δεύτερο κλειδί του πατέρα του και οδηγούσε κρυφά. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά τρία άτομα.

Οι δύο ανήλικοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Αγλαΐα Κυριακού.