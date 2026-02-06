Μια γυναίκα νεκρή και τρεις τραυματίες είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (5/2) στον ΒΟΑΚ, μετά τον κόμβο του Πλατανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, στο τροχαίο εμπλέκονται τρία οχήματα στα οποία εγκλωβίστηκαν η οδηγός του ενός οχήματος, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και τρεις τραυματίες. Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, με τον έναν από αυτούς να υποβάλλεται σε χειρουργική επέμβαση σύμφωνα με το zarpanews.

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό των ατόμων και η Τροχαία για την ρύθμιση της κυκλοφορίας. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργείται από τις Αρχές.

Aυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο μετά το τροχαίο αναφέρει τι συνέβη τα πρώτα λεπτά μετά τη σύγκρουση των οχημάτων.

Άλλος που βρέθηκε επίσης στο σημείο, μιλάει για την οδηγική συμπεριφορά των οδηγών, οι οποίοι παρά τις παρεμβάσεις με τα κολωνάκια, στον ΒΟΑΚ, δεν δείχνουν την απαραίτητη προσοχή, προσπερνώντας ακόμα και με τα κολωνάκια.

Ένας από τους πυροσβέστες, που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή, αναφέρθηκε στο συμβάν