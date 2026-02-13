Το MEGA σε συνεργασία με την ΑΝΙΧΕ ΝΕΤ εισάγουν τα Pause Ads, για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά και συγκεκριμένα στο MEGA Play, την υβριδική πλατφόρμα του MEGA.

Τι είναι τα Pause Ads; Πρόκειται για στατικές ή ελαφρώς animated διαφημίσεις που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης μόνο όταν ο χρήστης επιλέξει να πατήσει «παύση» (pause) στο on demand περιεχόμενο που παρακολουθεί.

Τα Pause Ads είναι από τις πιο «φιλικές» μορφές διαφήμισης, καθώς δεν διακόπτουν τη ροή του video, με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η όποια ενόχληση μπορεί να προκαλεί η διακοπή της θέασης. Η διαφήμιση εμφανίζεται τη στιγμή που η προσοχή του χρήστη είναι στραμμένη στην οθόνη, εξασφαλίζοντας 100% ορατότητα (high viewability).

Έχουν υψηλό engagement, καθώς καταγράφουν αισθητά υψηλότερα ποσοστά ανάκλησης της διαφήμισης (ad recall), σε σύγκριση με τα παραδοσιακά formats. Επιπλέον είναι ιδανικά για μεγάλες οθόνες (Smart TVs), καθώς προσφέρουν ένα περιβάλλον υψηλής αισθητικής.

Τα Pause Ads αποτελούν εδώ και χρόνια στρατηγικής σημασίας πηγή εσόδων για παγκόσμιους κολοσσούς, όπως το Netflix, η Hulu, το Roku, το Amazon prime, το YouTube κ.ά.

H ΑΝΙΧΕ ΝΕΤ δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υβριδικής τηλεόρασης με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση, με παρουσία σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο (Ελλάδα, Γερμανία, Κύπρο, Σαουδική Αραβία κλπ.). Συνεργάζεται επίσης με κορυφαίους κατασκευαστές Smart TVs όπως οι LG, Samsung, Android TV κ.ά.