Απόψε στις 23:20, στο MEGA, το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη ερευνά υποθέσεις που σοκάρουν:

– Στο φως η άγρια δολοφονία της μητέρας…

Η εκδρομή στο νησί και η εισβολή του δολοφόνου στο εξοχικό σπίτι της ανυποψίαστης μητέρας.

Η εικόνα φρίκης που αντίκρυσαν τα παιδιά της.

Ο δράστης που κυκλοφορεί ελεύθερος και οι γιοι της που έγιναν ερευνητές και ψάχνουν στη σκιά του.

Το στοιχείο – κλειδί κι ένας σημαντικός μάρτυρας φέρνουν τα πάνω – κάτω.

– Στα σκοτεινά μονοπάτια του διαδικτύου όπου παγιδεύονται παιδιά και έφηβοι…

Ντοκουμέντα που προκαλούν ανατριχίλα.

– Ακολουθώντας τα ίχνη της Λόρας στη Γερμανία…

Τι κρύβεται πίσω από το μυστικό ταξίδι του πατέρα της;

Δείτε το trailer:

#FosStoTounel