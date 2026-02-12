Το δεύτερο χρυσό μετάλλιό της στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «Μιλάνο/Κορτίνα 2026» πανηγύρισε σήμερα (12/2) η Φρίντα Κάρλσον.

Η 26χρονη Σουηδή επικράτησε στον τελικό των 10 χιλιομέτρων ελεύθερης τεχνικής του σκι δρόμων αντοχής και «ζευγάρωσε» τις επιτυχίες της στη διοργάνωση, καθώς πριν λίγες ημέρες είχε πανηγυρίσει την πρωτιά και στο skiathlon, αγώνισμα που περιλαμβάνει 10 χιλιόμετρα κλασικής τεχνικής και 10 χιλιόμετρα ελεύθερης τεχνικής.

Η Κάρλσον ολοκλήρωσε την προσπάθειά της στον τελικό σε 22:49.2 και κατέκτησε με… άνεση το χρυσό μετάλλιο, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τη συμπατριώτισσά της, Έμπα Άντερσον (23:35.8), ενώ την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε η Αμερικανίδα Τζέσι Ντίγκινς (23:38.9).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα 10 χιλιομέτρα ελεύθερης τεχνικής υπήρχε και διπλή ελληνική συμμετοχή. Η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου κατετάγη 86η με επίδοση 28:54.2, ενώ η Νεφέλη Τίτα κατέλαβε την 100ή θέση με χρόνο 31:10.8.