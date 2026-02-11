Ο Νορβηγός Sturla Holm Laegreid, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο δίαθλο στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες την Τρίτη, έκανε μια συγκλονιστική ομολογία ότι απάτησε τη φίλη του, πριν της ζητήσει ανοιχτά μια δεύτερη ευκαιρία.

«Συνειδητοποίησα ότι αυτή είναι η γυναίκα της ζωής μου και δεν μπορώ να ζήσω όλη μου τη ζωή κρατώντας το μυστικό από αυτήν. Ο μόνος τρόπος για να το λύσω είναι να της τα πω όλα και να τα βάλω όλα στο τραπέζι, ελπίζοντας ότι θα συνεχίσει να με αγαπά», δήλωσε ο Laegreid στη νορβηγική εφημερίδα VG.

«Το έκανα για εκείνη, και τώρα για όλο τον κόσμο. Δεν έχω τίποτα να χάσω» είπε μεταξύ άλλων. Ο αθλητής του δίαθλου έκανε την αποκάλυψη αυτή στο νορβηγικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο NRK, αφού κέρδισε το χάλκινο μετάλλιο σε έναν αγώνα που κέρδισε ο συμπατριώτης του Johan-Olav Botn, με τον Eric Perrot από τη Γαλλία να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση.

«Υπάρχει κάποιος με τον οποίο ήθελα να το μοιραστώ, αλλά ίσως να μην παρακολουθεί σήμερα. Πριν από έξι μήνες γνώρισα τον έρωτα της ζωής μου, το πιο όμορφο και ευγενικό άτομο στον κόσμο», είπε.

«Πριν από τρεις μήνες έκανα το μεγαλύτερο λάθος της ζωής μου και την απάτησα», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια. «Της το είπα πριν από μια εβδομάδα. Ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου. Κέρδισα ένα χρυσό μετάλλιο στη ζωή μου και πιθανόν πολλοί με κοιτάζουν με διαφορετικά μάτια, αλλά εγώ έχω μάτια μόνο για εκείνη. Ο αθλητισμός έχει πάρει μια ελαφρώς διαφορετική θέση (στη ζωή μου) τις τελευταίες μέρες. Ναι, μακάρι να μπορούσα να το μοιραστώ μαζί της» επεσήμανε.