Οι Ουκρανοί αθλητές ενέτειναν την αντίστασή τους στους κανόνες της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής που τους απαγορεύουν να διαμαρτύρονται κατά της ρωσικής εισβολής κατά τη διάρκεια των αγώνων, εν μέσω της αυξανόμενης οργής για την απόφαση να απαγορευτεί η χρήση ενός «κράνους μνήμης» για τους νεκρούς του πολέμου της χώρας.

Την Τρίτη το βράδυ, ο αθλητής σκελετόν Βλαντισλάβ Χερασκέβιτς αποκάλυψε ότι συνέχισε να χρησιμοποιεί το κράνος, στο οποίο απεικονίζονται αθλητές που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, κατά τη διάρκεια των προπονήσεών του στην Ιταλία, αψηφώντας την IOC.

Νωρίτερα, η αθλήτρια του λουτζ Ολένα Σμάχα εδειξε επίσης τις λέξεις «η μνήμη δεν είναι παραβίαση» στο γάντι της, τερματίζοντας 20η. Η ουκρανική ομάδα έχει προσφύγει κατά της απαγόρευσης του κράνους, υποστηρίζοντας ότι δεν παραβιάζει το άρθρο 50 του Ολυμπιακού Χάρτη, το οποίο απαγορεύει τις πολιτικές δηλώσεις κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Αφού τερμάτισε δεύτερος στην προπόνησή του, ο Χερασκέβιτς δήλωσε ότι σκοπεύει να συνεχίσει να χρησιμοποιεί το απαγορευμένο κράνος του στους αγώνες. «Το χρησιμοποίησα σε όλες τις προπονήσεις. Το χρησιμοποίησα σήμερα, θα το χρησιμοποιήσω αύριο και θα το χρησιμοποιήσω την ημέρα του αγώνα», είπε. «Πιστεύω ειλικρινά ότι δεν παραβιάσαμε κανένα νόμο και κανέναν κανόνα».

Οι εικόνες στο κράνος περιλαμβάνουν αυτές της αρσιβαρίστριας Αλίνα Περεγκούντοβα, του strongman Πάβλο Ισένκο και του παίκτη χόκεϊ επί πάγου Ολεκσέι Λογκίνοβ, οι οποίοι σκοτώθηκαν όλοι.

Ο Χερασκέβιτς, ο οποίος έχει την υποστήριξη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κατηγόρησε επίσης τη ΔΟΕ ότι πρόδωσε τους νεκρούς Ουκρανούς αθλητές. «Μια απόφαση που μου ραγίζει την καρδιά», είπε στο Instagram. «Η αίσθηση ότι η ΔΟΕ προδίδει τους αθλητές που ήταν μέρος του Ολυμπιακού κινήματος, δεν τους επιτρέπει να τιμηθούν στον αθλητικό χώρο όπου αυτοί οι αθλητές δεν θα μπορέσουν ποτέ να ξαναπατήσουν».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος της ΔΟΕ, Μαρκ Άνταμς, δήλωσε ότι, ενώ το κράνος απαγορεύτηκε, η επιτροπή θα κάνει μια εξαίρεση για να επιτρέψει στον Χερασκέβιτς να φοράει μαύρο περιβραχιόνιο κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού.