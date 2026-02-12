Πρόσφατη μελέτη του Silent Spring Institute, η πιο εκτενής έως σήμερα, εντόπισε πλήθος επικίνδυνων χημικών ουσιών σε πρόσθετα μαλλιών (hair extensions).

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Environment & Health της Αμερικανικής Χημικής Εταιρείας, αναδεικνύει σημαντικούς πιθανούς κινδύνους για την υγεία από μια κατηγορία καλλυντικών προϊόντων που παραμένει σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκώς ρυθμιζόμενη.

Αναλύθηκαν 43 εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα, συνθετικά και βιολογικής προέλευσης, με χρήση μη στοχευμένης χημικής ανάλυσης (δισδιάστατη αέρια χρωματογραφία – φασματομετρία μάζας υψηλής ανάλυσης). Ανιχνεύθηκαν περισσότερες από 900 χημικές υπογραφές και ταυτοποιήθηκαν 169 χημικές ουσίες, πολλές εκ των οποίων σχετίζονται με καρκινογένεση, ενδοκρινική διαταραχή, αναπτυξιακή τοξικότητα και επιπτώσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα.

Σχεδόν όλα τα δείγματα περιείχαν επικίνδυνες ουσίες, μεταξύ των οποίων επιβραδυντικά φλόγας, φθαλικές ενώσεις, φυτοφάρμακα και οργανοκασσιτερικές ενώσεις. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνονται στη λίστα Proposition 65 της Καλιφόρνιας ή υπερέβαιναν όρια ασφάλειας που έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η παρουσία ουσιών που συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου του μαστού και ορμονικές διαταραχές.

