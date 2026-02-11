Κλιμακώνεται η ένταση στον πόλεμο Μόσχας – Κιέβου. Ρωσική επίθεση στην ουκρανική περιφέρεια του Χαρκόβου σκότωσε τέσσερις ανθρώπους, ανάμεσά τους τρία μωρά, ηλικίας ενός και δύο ετών, καθώς και έναν 34χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Όλεχ Σινεχούμποφ, το πλήγμα κατέστρεψε κατοικία στην πόλη Μποχοντούχιβ, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία. Μια 74χρονη γυναίκα τραυματίστηκε, ενώ οι τοπικές αρχές εξέφρασαν συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.

Οι επιθέσεις σε ουκρανικές πόλεις συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, το 2025 ήταν η πιο αιματηρή χρονιά για τους αμάχους, μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής, με περισσότερους από 2.500 νεκρούς. Από τον Φεβρουάριο του 2022, οι νεκροί άμαχοι πλησιάζουν τις 15.000.

Μαζική ουκρανική επίθεση με drones στη Ρωσία

Την ίδια στιγμή, ουκρανική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στόχευσε ενεργειακές και πολιτικές υποδομές στην περιφέρεια Βόλγκογκραντ της νότιας Ρωσίας. Ο περιφερειάρχης Αντρέι Μποτσάροφ έκανε λόγο για «μαζική τρομοκρατική επίθεση», σημειώνοντας ότι η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε τα περισσότερα drones.

Σύμφωνα με τις αρχές, ξέσπασε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση, διαμέρισμα σε πολυκατοικία υπέστη ζημιές και συντρίμμια drone έπεσαν σε χώρο νηπιαγωγείου. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκαν θύματα.

Πίεση για ενίσχυση της αντιαεροπορικής άμυνας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι συγκάλεσε τη στρατιωτική ηγεσία για να εξετάσει τις αδυναμίες στην αντιαεροπορική άμυνα και την προστασία των πολιτών.

Όπως δήλωσε, «πολλές αλλαγές βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη», με αναδιοργάνωση των κινητών μονάδων αναχαίτισης και των συστημάτων μικρής εμβέλειας.

Παράλληλα, η Ουκρανία συνεχίζει να ζητά από τους δυτικούς συμμάχους περισσότερα οπλικά συστήματα για την αντιμετώπιση πυραύλων και drones, ενώ σε αρκετές περιοχές παραμένουν τα προβλήματα ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, μετά από επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές.

Σενάριο εκλογών και δημοψηφίσματος για ειρήνη

Σύμφωνα και με τους Financial Times, το Κίεβο εξετάζει τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών την άνοιξη, παράλληλα με δημοψήφισμα για ενδεχόμενη ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία.

Το σχέδιο προβλέπει ότι οι πολίτες θα αποφασίσουν ταυτόχρονα για τη νέα πολιτική ηγεσία και για τους όρους μιας πιθανής συμφωνίας τερματισμού του πολέμου.

Ο Ζελένσκι φέρεται να επιδιώκει σαφές χρονοδιάγραμμα εξελίξεων έως το καλοκαίρι, τονίζοντας ότι «αν η Ρωσία είναι πραγματικά έτοιμη να τερματίσει τον πόλεμο, πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες προθεσμίες».