Πέθανε σε ηλικία 48 χρονών από καρκίνο του παχέος εντέρου ο ηθοποιός της σειράς «Dawson’s Creek», Τζέιμς Βαν Ντερ Μπικ.

«Ο αγαπημένος μας Τζέιμς Ντέιβιντ Βαν Ντερ Μπικ έφυγε ήρεμα από τη ζωή σήμερα το πρωί», ανέφερε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε μέσω του Instagram του ηθοποιού. «Αντιμετώπισε τις τελευταίες του ημέρες με θάρρος, πίστη και αξιοπρέπεια. Υπάρχουν πολλά να μοιραστούμε σχετικά με τις επιθυμίες του, την αγάπη του για την ανθρωπότητα και την ιερότητα του χρόνου. Αυτές οι στιγμές θα έρθουν. Προς το παρόν ζητούμε ιδιωτικότητα καθώς πενθούμε τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, γιο, αδελφό και φίλο».

Ο ηθοποιός και πατέρας έξι παιδιών έδινε αθόρυβα μάχη με τον καρκίνο του παχέος εντέρου -σταδίου 3- από τον Αύγουστο του 2023. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2024, δήλωσε στο περιοδικό People ότι αναγκάστηκε να αποκαλύψει τη διάγνωσή του όταν έμαθε πως «ένα ταμπλόιντ επρόκειτο να δημοσιεύσει την είδηση. Βρίσκομαι σε καλή κατάσταση και νιώθω δυνατός. Ήταν μια μεγάλη δοκιμασία και θα πω περισσότερα όταν είμαι έτοιμος».

Ο καρκίνος του παχέος εντέρου, γνωστός και ως καρκίνος του κόλον ή του ορθού, ανάλογα με το σημείο έναρξης, έχει συνολικό ποσοστό πενταετούς επιβίωσης 64%, αν και αυτό διαφέρει ανάλογα με το στάδιο, σύμφωνα με ιατρικούς ειδικούς.

Δεν παραβρέθηκε στην επανένωση του «Dawson’s Creek»

Λίγο μετά τη δημόσια αναφορά του στα προβλήματα υγείας του, ο Βαν Ντερ Μπικ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της ταινίας του Tubi «Sidelined: The QB And Me». Ωστόσο, σύντομα παραδέχτηκε ότι η θεραπεία του καρκίνου είχε επιβαρύνει οικονομικά την οικογένειά του και άρχισε να πουλά υπογεγραμμένα αναμνηστικά από το «Varsity Blues» για να χρηματοδοτήσει τη φροντίδα του. Σε όλη αυτή τη διαδρομή, στηρίχθηκε στη σύζυγό του, Κίμπερλι Βαν Ντερ Μπικ, με την οποία απέκτησαν την Ολίβια (14), τον Τζόσουα (13), την Άναμπελ (11), την Εμίλια (8), τη Γκουέντολιν (6) και τον Τζέρεμαϊα (3).

Λίγους μήνες αργότερα, προκάλεσε ανησυχία όταν αποχώρησε από μια προγραμματισμένη επανένωση του «Dawson’s Creek», καθώς αντιμετώπιζε δύο ιώσεις στο στομάχι εν μέσω της μάχης του με τον καρκίνο.

Ο Τζέιμς έγινε γνωστός στα τέλη της δεκαετίας του ’90, υποδυόμενος τον ομώνυμο χαρακτήρα Ντόσον Λίρι στο «Dawson’s Creek», δίπλα στους Κέιτι Χολμς, Τζόσουα Τζάκσον, Μισέλ Γουίλιαμς, Μπάσι Φίλιπς και άλλους. Στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως τα «Varsity Blues» και «The Rules of Attraction» και συμμετείχε σε περισσότερα από 60 κινηματογραφικά και τηλεοπτικά πρότζεκτ κατά τη διάρκεια της καριέρας του.