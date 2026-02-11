Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμπλήρωσε τις πρώτες 100 ημέρες της στην Ελλάδα. Η Πρέσβειρα των ΗΠΑ έκανε τον απολογισμό όσων έχουν συμβεί και ευχαρίστησε τους Έλληνες για τη θερμή υποδοχή τους.

Μεταξύ άλλων η κα Γκίλφοϊλ στάθηκε στη συνεργασία των δύο χωρών και επεσήμανε πως «έχουμε φέρει τη συνεργασία Ηνωμένων Πολιτειών-Ελλάδας σε ιστορικά νέα ύψη. Και αυτή είναι μόνο η αρχή!»

Αναλυτικά όσα αναφέρει η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στο μήνυμά της:

«Υπηρετώντας ως Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί τη μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου. Είμαι βαθιά ευγνώμων για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε ο φίλος μου, Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, και για την απίστευτα θερμή υποδοχή που μου επιφύλαξε ο ελληνικός λαός από την πρώτη στιγμή της άφιξής μου.

Για τις πρώτες 100 ημέρες μου στην Ελλάδα, κινηθήκαμε με ταχύτητα και ξεκάθαρο σκοπό, ανεβάζοντας τη στρατηγική συνεργασία ΗΠΑ – Ελλάδας σε ιστορικά υψηλά επίπεδα. Καταγράψαμε ρεκόρ στο Υπουργικό Συμβούλιο του Partnership for Translatlantic Energy Cooperation (P-TEC) τον περασμένο Νοέμβριο με τη μεγαλύτερη επίσημη αποστολή των ΗΠΑ που έχει επισκεφθεί πότε την Ελλάδα, στην οποία συμμετείχαν δύο Υπουργοί, οι αγαπητοί μου φίλοι Υπουργός Doug Burgum και Υπουργός Chris Wright.

Στην P-TEC, υπογράψαμε την πρώτη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία που συνδέει προμηθευτές αμερικανικού LNG με την περιοχή για τις επόμενες δεκαετίες. Παράλληλα, καλωσόρισα δύο σημαντικά ενεργειακά ορόσημα: τη συνεργασία της ExxonMobil με τις Helleniq Energy και Energean για την πρώτη υπεράκτια γεώτρηση μετά από 40 χρόνια, και τη νίκη της κοινοπραξίας Chevron-Helleniq Energy σε διαγωνισμό για τέσσερα θαλάσσια οικόπεδα, δύο εκ των οποίων κοντά στην Κρήτη.

Οι ΗΠΑ και η Ελλάδα υπέγραψαν επίσης μια πρωτοποριακή Διακήρυξη Οικονομικής Ασφάλειας, δεσμευόμενες να συνεργαστούν στον τομέα των αναδυόμενων τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Και το φθινόπωρο, συμμετείχα μαζί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο Ζελένσκι στην ιστορική υπογραφή συμφωνίας που θα επιτρέψει την προώθηση αμερικανικής ενέργειας μέσω του Κάθετου Διαδρόμου στην Ουκρανία, όπου είναι απολύτως αναγκαία.

Αυτά τα επιτεύγματα είναι σημαντικά και ιστορικά. Και είναι μόνο η αρχή. Αν αυτές οι πρώτες 100 ημέρες μάς δείχνουν κάτι, είναι ότι υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μεγάλους στόχους και τους υλοποιούμε. Από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα στην Ελλάδα, ένιωσα την φιλοξενία για την οποία φημίζεται η χώρα.

Από την μεταφορά της Ολυμπιακής Φλόγας κάτω από την Ακρόπολη, έως τη συγκινητική εμπειρία μου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, αυτές οι πρώτες εκατό ημέρες μου έχουν ήδη προσφέρει αναμνήσεις που θα κρατήσω για μια ζωή. Και έρχονται πολλά ακόμα.

Το 2026 είναι μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς τιμούμε το Freedom 250. Την επέτειο των 250 ετών από την Ανεξαρτησία της Αμερικής. Το να γιορτάσουμε αυτή την επέτειο εδώ στην Αθήνα, όπου γεννήθηκε η δημοκρατία, είναι μια απίστευτη και ταυτόχρονα ταπεινή ευθύνη.

Ελπίζουμε να είστε μαζί μας αυτή τη χρονιά σε αυτό το ταξίδι. Εμπνέομαι από όσα έχουμε καταφέρει ως τώρα, αλλά ο κόσμος διαμορφώνεται όχι από αυτά που λέμε σήμερα, αλλά από τις επιλογές μας για το αύριο. Με οδηγό την αισιοδοξία και τον κοινό μας σκοπό, ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε ως δύο σπουδαία έθνη για να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας, να ενδυναμώσουμε περαιτέρω την ασφάλεια στην περιοχή, και να φέρουμε τους λαούς μας ακόμη πιο κοντά.

Σας ευχαριστώ. Ο Θεός να σας ευλογεί. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα. Και ο Θεός να ευλογεί τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής».