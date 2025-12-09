Με καυστικό τρόπο σχολίασε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας τις επικρίσεις της κυβέρνησης Τραμπ προς την ΕΕ, αλλά και την έκθεση του Λευκού Οίκου για την νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και των όσων αναφέρει για τις ελευθερίες στην ΕΕ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων ότι αυτές, θα πρέπει να κατευθυνθούν αλλού, «ίσως στη Ρωσία».

Όπως ανέφερε η Κάλας μιλώντας σε επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και απαντώντας στην αντίδραση της Ουάσινγκτον στην επιβολή προστίμου από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές κατά της πλατφόρμας X: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πεμπτουσία της ελευθερίας. Αυτή η κριτική σχετικά με τις ελευθερίες θα πρέπει να στραφεί προς διαφορετική κατεύθυνση. Προς τη Ρωσία ίσως, όπου η ελευθερία του Τύπου είναι υπό απαγόρευση, όπου η αντιπολίτευση είναι απαγορευμένη, όπου το Χ ή Twitter, όπως εμείς το ξέρουμε, είναι επίσης απαγορευμένο».

Όταν ερωτήθηκε σχετικά με τις αμερικανικές επικρίσεις, η Κάγια Κάλας είπε ότι «μου φαίνεται ότι έγινε ως πρόκληση» και επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ο μεγαλύτερος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.