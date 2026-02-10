Η σπουδαία Λίντσεϊ Βον μέσα από το νοσοκομείο έδωσε ένα ακόμα μάθημα θάρρους. Η θρυλική σκιέρ που είχε το σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων θέλησε να ενημερώσει του θαυμαστές της για την κατάσταση της υγείας της.

Όπως αποκάλυψε υπέστη ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης το οποίο θα χρειαστεί πολλά χειρουργεία. Παράλληλα, επισημαίνει ότι το όνειρό της για τη συμμετοχή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες μπορεί να μην είχε την εξέλιξη που θα ήθελε, ωστόσο «αυτή είναι η ομορφιά της ζωής».

Η ανάρτηση της Λίντσεϊ Βον

«Χθες, το ολυμπιακό μου όνειρο δεν τελείωσε όπως το είχα ονειρευτεί. Δεν ήταν ένα τέλος όπως στα παραμύθια ή στα βιβλία, ήταν απλά η ζωή. Τόλμησα να ονειρευτώ και δούλεψα σκληρά για να το πετύχω. Γιατί στο σκι κατάβασης, η διαφορά μεταξύ μιας στρατηγικής γραμμής και ενός καταστροφικού τραυματισμού μπορεί να είναι μόλις 12 εκατοστά.

Ήμουν απλά 12,7 εκατοστά πολύ στενά στη γραμμή μου όταν το δεξί μου χέρι γαντζώθηκε μέσα στην πύλη, με στρίβοντας και με αποτέλεσμα να πέσω. Ο χιαστός μου σύνδεσμος και οι προηγούμενοι τραυματισμοί μου δεν είχαν καμία σχέση με την πτώση μου.

Δυστυχώς, υπέστησα ένα σύνθετο κάταγμα κνήμης που είναι επί του παρόντος σταθερό, αλλά θα απαιτήσει πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις για να διορθωθεί σωστά.

Αν και η χθεσινή μέρα δεν τελείωσε όπως ήλπιζα και παρά τον έντονο σωματικό πόνο που προκάλεσε, δεν έχω κανένα παράπονο. Το να στέκομαι χθες στην πύλη εκκίνησης ήταν μια απίστευτη αίσθηση που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Το να ξέρω ότι στέκομαι εκεί με την ευκαιρία να κερδίσω ήταν από μόνο του μια νίκη. Ήξερα επίσης ότι ο αγώνας ήταν επικίνδυνος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι ένα απίστευτα επικίνδυνο άθλημα.

Και όπως και στους αγώνες σκι, έτσι και στη ζωή παίρνουμε ρίσκα. Ονειρευόμαστε. Αγαπάμε. Πηδάμε. Και μερικές φορές πέφτουμε. Μερικές φορές η καρδιά μας ραγίζει. Μερικές φορές δεν πραγματοποιούμε τα όνειρα που ξέρουμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε. Αλλά αυτή είναι και η ομορφιά της ζωής: μπορούμε να προσπαθήσουμε.

Προσπάθησα. Ονειρεύτηκα. Πήδηξα.

Ελπίζω ότι αν πάρετε κάτι από το ταξίδι μου, αυτό είναι το θάρρος να τολμήσετε. Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να μην ρισκάρετε. Γιατί η μόνη αποτυχία στη ζωή είναι να μην προσπαθήσετε.

Πιστεύω σε σας, όπως πιστέψατε και εσείς σε μένα».