Την πρόθεση της Ουάσινγκτον να επιδιώξει τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού αποκάλυψε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία και Ουκρανία κινούνται προς έναν νέο γύρο συνομιλιών, πιθανότατα την ερχόμενη εβδομάδα σε αμερικανικό έδαφος.

Σε δηλώσεις του που δόθηκαν στη δημοσιότητα, ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι για πρώτη φορά οι ΗΠΑ πρότειναν απευθείας συνάντηση των δύο αντιπροσωπειών, Ρωσίας και Ουκρανίας, στις Ηνωμένες Πολιτείες, με πιθανή τοποθεσία το Μαϊάμι. «Επιβεβαιώσαμε τη συμμετοχή μας», τόνισε, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχθεί καμία συμφωνία που θα συναφθεί ερήμην του, ιδίως σε ό,τι αφορά το κρίσιμο ζήτημα των εδαφών.

Χωρίς πρόοδο οι συνομιλίες στο Αμπού Ντάμπι

Οι τελευταίες διαπραγματεύσεις, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση, πραγματοποιήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι σε δύο γύρους, χωρίς ωστόσο να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος. Ο Ζελένσκι παραδέχθηκε ότι «τα δύσκολα ζητήματα παραμένουν δύσκολα», κάνοντας ειδική αναφορά στις πιέσεις που δέχεται η Ουκρανία για εδαφικές παραχωρήσεις, αλλά και στο αδιέξοδο γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, ο οποίος βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο από την αρχή της εισβολής.

Στο τραπέζι τέθηκε για πρώτη φορά και η ιδέα μιας τριμερούς συνάντησης σε επίπεδο ηγετών, όχι απλώς εκπροσώπων, με τον Ζελένσκι να σημειώνει ότι κάτι τέτοιο απαιτεί σοβαρή προετοιμασία. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η αμερικανική πλευρά έχει προτείνει τη δημιουργία μιας «ελεύθερης οικονομικής ζώνης» σε διαφιλονικούμενες περιοχές της ανατολικής Ουκρανίας, πρόταση που το Κίεβο αντιμετωπίζει με επιφυλάξεις, ζητώντας «δίκαιους και αξιόπιστους κανόνες».

Κλιμάκωση των ρωσικών πληγμάτων στην ενέργεια

Την ώρα που η διπλωματία επιχειρεί να βρει διέξοδο, ο πόλεμος συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η Ρωσία έχει εντείνει τους τελευταίους μήνες τις επιθέσεις κατά του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου, προκαλώντας εκτεταμένες διακοπές ρεύματος, θέρμανσης και υδροδότησης, σε μια από τις ψυχρότερες περιόδους του χειμώνα.

Μόνο τη νύχτα που πέρασε, σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, εξαπολύθηκαν περισσότερα από 400 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και σχεδόν 40 πύραυλοι, με την αντιαεροπορική άμυνα να καταρρίπτει τη συντριπτική πλειονότητα. Το υπουργείο Ενέργειας έκανε λόγο για σημαντικές ζημιές σε υποσταθμούς και θερμικούς σταθμούς, ενώ η ιδιωτική εταιρεία DTEK χαρακτήρισε την επίθεση τη δέκατη μαζική από τον Οκτώβριο του 2025.

Οι επιπτώσεις είναι δραματικές για τον άμαχο πληθυσμό, με εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες να μένουν κατά διαστήματα χωρίς ηλεκτρικό και θέρμανση, ακόμη και σε θερμοκρασίες πολύ κάτω από το μηδέν. Στο Κίεβο, κάτοικοι καταφεύγουν και πάλι στους σταθμούς του μετρό για προστασία από τους βομβαρδισμούς.

Πολιτικές πιέσεις και φόβοι αποκλεισμού της Ουκρανίας

Ο Ζελένσκι συνέδεσε τη βιασύνη της Ουάσινγκτον με τις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι οι ενδιάμεσες εκλογές του φθινοπώρου του 2026 ασκούν πίεση στην κυβέρνηση Τραμπ. «Ας μην είμαστε αφελείς», δήλωσε, εκφράζοντας την ανησυχία ότι υπό αυτό το βάρος θα μπορούσε να επιδιωχθεί μια συμφωνία με τη Μόσχα που θα άφηνε την Ουκρανία εκτός των αποφάσεων για το ίδιο της το μέλλον.

Παράλληλα, κάλεσε τους Ευρωπαίους συμμάχους να ενισχύσουν περαιτέρω τη στήριξή τους, ζητώντας αντιαεροπορική άμυνα, μαχητικά αεροσκάφη και στενότερο συντονισμό.