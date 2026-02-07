ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Όπως σας είπα από χθες, η «υπόθεση Παναγόπουλου» ήδη άρχισε να αγγίζει πιο πολύ το κυβερνών κόμμα, παρά το ΠαΣοΚ. Η παραίτηση (πιο σωστά ή άρνηση ανάληψης καθηκόντων), από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Αγοράς, της πρώην γ.γ. του υπουργείου Εργασίας, η οποία κατείχε το πολιτικό αξίωμα, από την ανάληψη της εξουσίας από την ΝΔ, το 2019, μέχρι και το 2024, οπότε και πήρε «προαγωγή», διοριζόμενη στη θέση του Συνηγόρου του Καταναλωτή, προφανώς και φέρνει στο προσκήνιο την τυχόν δική της εμπλοκή. Και αυτό επειδή ήταν κυβερνητικό στέλεχος και μάλιστα σε νευραλγική για την υπόθεση θέση, το κρίσιμο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, ξυπνά μνήμες άλλων «περίεργων» υποθέσεων, σε σχέση με τις οποίες είχε ακουστεί το όνομά της και αφορούν επίσης την παρούσα κυβέρνηση. Την υπόθεση Φουρθιώτη, ας πούμε, ή την ημερήσια αποζημίωση 800 ευρώ, σε μέλη ομάδων εργασίας με αδιευκρίνιστο έργο. Όμως, οι κήνσορες, που είναι λαλίστατοι, όταν πρόκειται να ψέξουν κάποιο στέλεχος της αντιπολίτευσης, δε φαίνεται να συγκινήθηκαν από την πιθανή ανάμιξη κυβερνητικού στελέχους ή του συζύγου της, σε υπεξαίρεση εκατομμυρίων ευρώ από ευρωπαϊκά κονδύλια. *** Όπως δε σχολιάζουν καθόλου την εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τις υποκλοπές, στην οποία επίσης είχαμε μια σημαντική εξέλιξη. Τα τρία πλημμελήματα για τα οποία δικάζονται οι κατηγορούμενοι, προτάθηκε από τον εισαγγελέα να γίνουν εκατόν 16, μια και ο εισαγγελέας πρότεινε για το αδίκημα της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την ενοχή των κατηγορουμένων κατά συρροή για τις 114 περιπτώσεις και όχι για την κατ΄ εξακολούθηση τέλεση μιας πράξης, πράγμα που πρακτικά σημαίνει ότι, αν βέβαια η εισαγγελική πρόταση γίνει δεκτή, οι ποινές θα φτάσουν τα 10 χρόνια! *** Δικαίως προβάλλεται η σύλληψη αξιωματικού της αεροπορίας για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας και επαινείται η κυβέρνηση, αλλά θα έπρεπε να απασχολεί τους διαφημιστές αυτής της επιτυχίας και η εξέλιξη στη δίκη για την παράνομη παρακολούθηση του υπουργού Εξωτερικών, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, άλλων υπουργών και αξιωματικών. Ειδικά, όταν κινδυνεύει να πάει στη φυλακή γι’ αυτό ο φίλος και κουμπάρος του πρώην γενικού γραμματέα και ανιψιού του πρωθυπουργού, ο οποίος θυμίζω ότι παραιτήθηκε, αναλαμβάνοντας την πολιτική ευθύνη για το σκάνδαλο. Πόσο πιο κοντά στην κυβέρνηση να φτάσει η υπόθεση, για να δείξουν κάποιο ενδιαφέρον; Κι ας είπε τόσα ενδιαφέροντα – και ανησυχητικά – ο εισαγγελέας χθες για την εθνική μας ασφάλεια και για την ίδια την Δημοκρατία μας. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Προφανώς οι ερωτήσεις μου είναι ρητορικές. Γιατί οι πιο «μαχητικοί» και θορυβώδεις υπερασπιστές του νόμου και της τάξεως ανήκουν σε ένα οικοσύστημα ιδιωτικών ομάδων ενημέρωσης, τρολ και «αρθρογράφων», που αλλάζουν δρόμο όταν οι υποθέσεις φτάνουν κοντά στην κυβέρνηση, γιατί απλούστατα οι ίδιοι είναι ακόμη πιο κοντά στην κυβέρνηση. Οπότε, όταν προκύπτουν, π.χ., ζητήματα εθνικής ασφάλειας, προτιμούν να ασχολούνται με την Κίνα, που πέφτει και μακριά, και όχι με τον Λαβράνο, ας πούμε, που είναι δίπλα μας. Η μισή τους καρδιά στην Κίνα βρίσκεται, η άλλη μισή πήγε στην Κούλουρη, για να παντρέψουμε την ποίηση του Ναζίμ Χικμέτ με τη λαϊκή έκφραση. *** Επάνω, λοιπόν, που στη Βουλή κλείνουν άρον άρον την εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να αθωώνει την κυβέρνηση και, από κεκτημένη ταχύτητα μάλλον, να απαλλάσσει από κάθε ευθύνη τα κρατικά όργανα και για την τραγωδία της Χίου, φαίνεται ότι δεν πρόκειται να επέλθει ηρεμία στο μέτωπο της διαφάνειας, της εντιμότητας, των θεσμών και της δικαιοσύνης. που τόσο πληγώνει την κυβέρνηση σε όλες τις μετρήσεις. Προσπαθεί να κλείσει το ένα θέμα και ανοίγουν δύο. Αν δε, έλθει σύντομα στη Βουλή και νέα δικογραφία, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα εμπλέκει κι άλλα κυβερνητικά στελέχη και με τη δίκη για τα Τέμπη να ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες, είμαι περίεργος να δω σε τι κλίμα θα γίνει η «νηφάλια» και «συναινετική» συζήτηση που ζήτησε ο πρωθυπουργός, εξαγγέλλοντας την αναθεώρηση, μεταξύ άλλων, του άρθρου 86 του Συντάγματος και πώς θα εξελιχθεί η μακρά προεκλογική περίοδος που έχουμε μπροστά μας και η οποία, ας μην κοροϊδευόμαστε, έχει αρχίσει.

***

Πυρετός συσκέψεων για το ταξίδι στην Άγκυρα

Πυρετώδεις μαθαίνω θα είναι οι διεργασίες, αλλά και οι… εργασίες στο υπουργείο Εξωτερικών, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Θα μου πείτε, τι πιο σύνηθες, ενόψει του ταξιδιού Μητσοτάκη στην Άγκυρα και τη συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Εκτός από τα μείζονα, δηλαδή τη θεματολογία στην ατζέντα, τις δημόσιες δηλώσεις, καθώς και το ανακοινωθέν που θα ακολουθήσει, καταρτίζονται τόσο η λίστα των υπουργών που θα ταξιδέψουν στις 11 Φεβρουαρίου, στην Άγκυρα, όσο και οι συμφωνίες (οι αποκαλούμενες «χαμηλής πολιτικής») που αναμένεται να υπογραφούν.

Απ’ ότι καταλαβαίνω, η… πολυμελής ελληνική υπουργική (περίπου 8-9 άτομα), είτε θα χρειαστεί να διανυκτερεύσει στην Άγκυρα, αν ταξιδέψει με εμπορική πτήση, είτε θα δεσμευτεί ένα από τα έτερα κυβερνητικά αεροσκάφη, έτσι ώστε τα πράγματα να γίνουν στην κυριολεξία στο πι και φι. Όλοι, πάντως, στο αεροσκάφος του πρωθυπουργού δε χωράνε…

***

Η σύναξη των συνταγματολόγων υπό τον Βενιζέλο

«Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος» είναι ένα θέμα που σίγουρα προκαλεί το ενδιαφέρον και θα απασχολήσει τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση του «Κύκλου Ιδεών» του Ευάγγελου Βενιζέλου, το απόγευμα της Δευτέρας (17.00) στο ξενοδοχείο King George (Πλατεία Συντάγματος). Στον απόηχο μάλιστα της δήλωσης του πρώην προέδρου του ΠαΣοΚ και αντιπροέδρου της κυβέρνησης Σαμαρά ότι «ο σεβασμός του Συντάγματος προηγείται της αναθεώρησής του» και ότι «πρέπει η χώρα να καταστεί έστω τυπικά διακυβερνήσιμη πριν το Σύνταγμα καταστεί αναθεωρήσιμο», η συζήτηση αυτή αποκτά ειδική βαρύτητα.

Οι συμμετοχές σε αυτήν υποδηλώνουν την ιδιαίτερη σημασία της: Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και ο οικοδεσπότης Ευάγγελος Βενιζέλος (που και θα συντονίσει τη συζήτηση).

Η βούληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να εκκινήσει τη διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος έχει κινητοποιήσει τα αντανακλαστικά των συνταγματολόγων, οι οποίοι όποτε χρειάστηκε -και δεν ήταν λίγες οι αφορμές- στηλίτευσαν κυβερνητικές πρακτικές και χειρισμούς που στιγμάτισαν το Κράτος Δικαίου και υπονόμευσαν τους θεσμούς και τη συνταγματική νομιμότητα.

***

Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την αναθεώρηση

Το ΠαΣοΚ εμφανίζεται έτοιμο για τη Συνταγματική Αναθεώρηση και εδώ που τα λέμε, πρώτοι αυτοί μίλησαν για συγκεκριμένα άρθρα, που πρέπει να αναθεωρηθούν. Άλλωστε, έχουν προετοιμάσει καλά τις προτάσεις τους.

Ωστόσο, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι πως το ΠαΣοΚ ανοίγει τον διάλογο για το συγκεκριμένο θέμα, τον Μάρτιο, στο συνέδριο του και καλεί κι άλλα κόμματα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν συγκλήσεις. Το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό είναι πως με 50 βουλευτές, η αντιπολίτευση μπορεί αν προτείνει άρθρα προς αναθεώρηση. Το ΠαΣοΚ μόνο του δεν έχει 50 βουλευτές, ούτε κάποιο άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Μαζί όμως έχουν.

Λέτε μετά το συνέδριο, να δούμε κοινή πρόταση και για άλλα άρθρα, που θα θέλει η αντιπολίτευση να αναθεωρηθούν; Φανταστείτε να ακουστεί για παράδειγμα μία πρόταση για όριο στις θητείες των βουλευτών. Τότε, η ΝΔ και ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι θα κάνουν; Σαν σενάριο το λέω, κι ας έχει ακουστεί στο παρελθόν.

***

Υπό ελληνική παρακολούθηση η συνεργασία Αιγύπτου – Τουρκίας

Με αφορμή την πρόσφατη επίσκεψη που έκανε ο Ερντογάν στο Κάιρο, ρώτησα έναν από τους πλέον αρμόδιους συνομιλητές μου, τι ακριβώς κάνουμε για να αποτρέψουμε το ενδεχόμενο να τα βρουν οι Αιγύπτιοι με τους Τούρκους και να έχουμε ανάλογες «ιστορίες», με όσα συνομολόγησε η Άγκυρα με τη διαιρεμένη Λιβύη. «Είμαστε σε ανοικτή και διαρκή επικοινωνία με τους Αιγύπτιους και δη τον πρόεδρο Σίσι. Παρά την προσπάθεια των Τούρκων, θεωρούμε αδύνατο, οι δύο πλευρές να υπογράψουν ξαφνικά τέτοια συμφωνία».

Επειδή, όμως, δε θεωρώ τους Αιγύπτιους τους πλέον αξιόπιστους συνομιλητές του κόσμου, επέμεινα να μάθω λεπτομέρειες, συνομιλώντας με άλλον γνώστη της κατάτασης. Αντιλήφθηκα, λοιπόν, ότι η Αίγυπτος θα κάνει τα πάντα για να διατηρήσει στο άριστο επίπεδο τις σχέσεις της με την Ελλάδα, διότι θεωρεί ότι έχει ανοίξει την πλέον κατάλληλη πόρτα, πρώτον για να εμβαθύνει τη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Ένωση και δεύτερον διότι έχει… λαμβάνειν πόρους από τις Βρυξέλλες. Να σας θυμίσω τη συμφωνία του 2024, για την ενίσχυση της αιγυπτιακής οικονομίας, ύψους περίπου 10 δισ. ευρώ.

Και με τη Μονή Σινά τι γίνεται; Διότι εδώ και καιρό, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Από τα συμφραζόμενα, καταλαβαίνω ότι η Αθήνα δε θα… σκοτωθεί με το Κάιρο, ειδικά στο ζήτημα της ιδιοκτησίας, το οποίο, ούτως ή άλλως, θα πρέπει να θεωρείται χαμένο. Δούναι και λαβείν σε υψηλό επίπεδο.

***

Η προκλητική Αλεξοπούλου του «τζάμπα πέθανε»

«Το τζάμπα πέθανε» της Χριστίνας Αλεξοπούλου θα την ακολουθεί διαρκώς. Το επικοινωνιακό «πέπλο προστασίας» του Άδωνι Γεωργιάδη προς τη βουλευτή Αχαΐας, που είπε πως …«οι μάχες έχουν καμιά φορά και τις δυσκολίες τους, αυτά δεν πρέπει να μας πτοούν» (sic), αλλά και το «άδειασμα» του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο δεν ήταν και τόσο …μεγαλοπρεπές, όπως το μετέφρασαν κάποια «φίλια» μέσα («πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με τον οποίο μιλάμε», είπε στον Αλέξη Παπαχελά, δηλαδή το αυτονόητο, ακόμα και για ένα μικρό παιδί), δείχνουν ότι η κυρία Αλεξοπούλου χαίρει μιας μορφής ασυλίας.

Κάποιος έμπειρος κοινοβουλευτικός με παρέπεμπε να κοιτάξω τις προεκλογικές αναρτήσεις στήριξης της βουλευτού, αλλά αδυνατώ να πιστέψω ότι ακόμα και αν υπήρξαν τέτοιες, από σημαίνοντα πρόσωπα του πρωθυπουργικού κύκλου, αυτό σημαίνει ότι στηρίζουν την προκλητική στάση της πρώην υφυπουργού, η οποία, όπως μου θύμιζε με αγανάκτηση ένας άλλος βουλευτής της ΝΔ, τοποθετήθηκε στο νευραλγικό πόστο της υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αμέσως μετά την εθνική τραγωδία των Τεμπών! Και ενώ «το τζάμπα πέθανε» ισχύει για τους άλλους, για την ίδια το τζάμπα δεν είχε πεθάνει καθόλου, όταν δεχόταν να περιφέρεται στην Μυτιλήνη, κατά την επίσκεψή της ως υφυπουργός, το καλοκαίρι του 2024, με μια υπερπολυτελή Porsche Macan που της είχε διατεθεί, προκαλώντας το κοινό αίσθημα.

***

Η αδιάφορη αντιπολίτευση Αν κάποιος άνοιγε τη τηλεόραση στο κανάλι της Βουλής, το μεσημέρι της Τετάρτης, θα παρατηρούσε ότι συζητείται στην Ολομέλεια ένα νομοσχέδιο που έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις και γίνεται στη σκιά μιας πολύνεκρης τραγωδίας. Κι όμως, θα έβλεπε ότι η αίθουσα είναι άδεια. Στα έδρανα, οι ίδιοι άνθρωποι, σκόρπιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, που μετριούνται στο δάχτυλο ενός χεριού, από το ΠαΣοΚ «μοναχικός καβαλάρης» ο Δημήτρης Μάντζος, ο Γιώργος Ψυχογιός από τον ΣΥΡΙΖΑ, κι άλλοι σκόρπιοι βουλευτές της ελάσσονος αντιπολίτευσης. Η εικόνα προκαλεί θλίψη. Οι βουλευτές – και το έχουμε επισημάνει αρκετές φορές – έχουν μια διάθεση τουριστική προς τα καθήκοντα τους. Δεν έρχονται, ή προσέρχονται σπανίως και εμφανίζονται μόνο σε ομιλίες των αρχηγών τους – και αυτό όχι πάντα. Αν υπήρχε απουσιολόγιο στη Βουλή, θα είχαν χάσει τη χρονιά εκατοντάδες βουλευτές. Ίσως, θα έπρεπε, ο πρόεδρος της Βουλής να λάβει αυστηρά μέτρα κατά των κοπανατζήδων.

***

Ο χρυσός της ελληνικής γλώσσας

Πέραν αυτών, όμως, το Υπουργείο διοργανώνει μια πολύ… γκράντε εκδήλωση, μεθαύριο Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα, στην πολύ ζεστή και όμορφη Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα εορταστεί, με κάθε επισημότητα, η Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, δηλαδή η 9η Φεβρουαρίου.

Εγώ, να σας θυμίσω ότι η 9η Φεβρουαρίου είναι η ημέρα θανάτου του Διονύσιου Σολομού. Καθιερώθηκε μεν ως Παγκόσμια Ημέρα Ελληνικής Γλώσσας, το 2017 (επί ΣΥΡΙΖΑ), αλλά επικυρώθηκε από την UNESCO μόλις πέρσι, επί θητείας ως Μόνιμου Αντιπροσώπου στον Οργανισμό, του Γιώργου Κουμουτσάκου. Χαιρετισμό θα απευθύνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση μεταξύ του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του καθηγητή Μπαμπινιώτη.

Η εκδήλωση θα τύχει ειδικής κάλυψης της ΕΡΤ (πολλές κάμερες παντού, γερανοί κλπ), ενώ έχουν προσκληθεί και οι 120 πρεσβευτές ξένων κρατών στην Ελλάδα. Και όπως μαθαίνω, ήδη στο πρωθυπουργικό και το υπουργικό επιτελείο αναζητούνται έξυπνες ιδέες για την ανάδειξη της διεθνούς διάστασης της ελληνικής γλώσσας. Ελπίζω να υπάρχει και έμπνευση και να μη μείνουμε στη μνημειώδη μεν- χιλιοειπωμένη δε ομιλία του Ξενοφώντα Ζολώτα… εις την αγγλικήν, μόνο όμως με λέξεις έχουσες… ρίζα ελληνική. Για την ιστορία, η εν λόγω ομιλία εκφωνήθηκε στο συνέδριο της Διεθνούς Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης στις 2 Οκτωβρίου του 1959.

***