ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Η υπόθεση με τα εκπαιδευτικά κέντρα μπορεί να εξελιχθεί σε έναν μικρό ΟΠΕΚΕΠΕ και σε πρόβλημα για την κυβέρνηση. Πριν απ' όλα, φυσικά να πούμε ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας ποινικής διαδικασίας και ότι τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται τεκμαίρονται απολύτως αθώα. Οι κατηγορίες όμως είναι βαριές και το ποσό μεγάλο. Η δικογραφία αφορά σε υπεξαίρεση σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, και σε νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ' επάγγελμα και το ποσό υπερβαίνει τα 2 εκ. ευρώ. Ήδη δημοσιοποιήθηκε ότι από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες δεσμεύτηκε η περιουσία του προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου. Το ΠαΣοΚ ανακοίνωσε αμέσως ότι αναστέλλει την κομματική ιδιότητα του στελέχους του. Θα ξαναπώ ότι η δέσμευση της περιουσίας είναι ένα προληπτικό μέτρο στο πλαίσιο έρευνας και, όπως και η άσκηση δίωξης, δεν προδικάζει την ενοχή κανενός ανθρώπου. Όλα αυτά μένουν να αποδειχθούν. «Και αφού μιλάμε για γνωστό στέλεχος του ΠαΣοΚ, εσύ γιατί λες ότι υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση;», με ρώτησε ο φίλος μου ο νομικός κι έτσι βρήκα την ευκαιρία να του εξηγήσω -εγώ για μια φορά- για να έχω θάρρος μετά να τον ρωτάω νομικές λεπτομέρειες, αν προχωρήσει η υπόθεση. Πρώτον, του είπα, η υπόθεση της φερόμενης ως κομπίνας αναφέρεται στην περίοδο 2020-2025. Δεν αμφιβάλλω ότι η κυβέρνηση θα επικαλεστεί παθογένειες του συστήματος από τα χρόνια του Όθωνα, αλλά όσο να 'ναι είναι δύσκολο να πεις ότι δεν έχεις καμιά ευθύνη για διασπάθιση ευρωπαϊκών κονδυλίων που συνέβη κατά την θητεία σου. Δεύτερον, συνέχισα, το στέλεχος του ΠαΣοΚ δεν είναι το μόνο που κατηγορείται. Υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι, που δεν έχουν σχέση με το ΠΑΣΟΚ ή δεν έχουν πια, από το 2019 και μετά, αλλά αντίθετα έχουν στενή σχέση με το κυβερνών κόμμα. Και κάποιοι ακόμη πιο στενή σχέση με υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνητικού μηχανισμού, με γενικό γραμματέα υπουργείου, δηλαδή, απολύτως σχετικού με τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά κονδύλια. Εκείνο, όμως, που θα έπρεπε να σε βάλει σε υποψίες, είπα στον φίλο μου, είναι η σιωπή συγκεκριμένων προσώπων. Να κατηγορείται στέλεχος του ΠαΣοΚ για τόσο σοβαρά οικονομικά αδικήματα, το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να το θέτει σε αναστολή και ο τεράστιος επικοινωνιακός μηχανισμός του Μεγάρου Μαξίμου να ασχολείται μόνο με την τραγωδία της Χίου, χωρίς να αξιοποιεί αυτόν τον θαυμάσιο αντιπερισπασμό; Είναι αδιανόητο, εκτός αν η υπόθεση δεν θα σκάσει τελικά στα χέρια του ΠαΣοΚ. Με την εξαίρεση ελάχιστων δημοσιολογούντων που μάλλον είναι freelancers ή εθελοντές και δεν έφτασε έγκαιρα η διαταγή για σιγή ασυρμάτου, ούτε οι «ιδιωτικές ομάδες ενημέρωσης» ούτε τα κορυφαία τρολ ούτε τα επίλεκτα μέλη της «φρουράς» δεν εξαπέλυσαν την επίθεση που θα περίμενε κάποιος εναντίον του ΠαΣοΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο κατακεραυνώνουν αν παρκάρει παράνομα στην Κρήτη κανένας κουμπάρος του. Και μόνο αυτό αποδεικνύει ότι το κυβερνών κόμμα δεν χάρηκε με τις αποκαλύψεις. Τέλος πάντων, θα περιμένουμε την εξέλιξη της υπόθεσης, την πιθανή εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας, αν θα παραμείνουμε στα συγκεκριμένα κονδύλια και στα συγκεκριμένα ποσά και εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε. Και μια και το τεκμήριο αθωότητας, το οποίο η στήλη σέβεται απολύτως, περιορίζει τα όσα θα μπορούσα να σας πω με αποτέλεσμα να περισσεύουν λέξεις, θα συμπληρώσω τη σημερινή στήλη με μια άλλη, άσχετη, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα πληροφορία. Κάπου άκουσα ότι διακεκριμένος Έλληνας, επικεφαλής μεγάλης διεθνούς επενδυτικής εταιρείας, η οποία μάλιστα έχει επενδύσει σημαντικά ποσά στην Ελλάδα, προτίθεται να αποχωρήσει από την θέση του. Αν επιβεβαιωθεί η φήμη, θα προκαλέσει όχι μόνο εντύπωση, αλλά και προβληματισμό. ***

Οι ψυχρές σχέσεις Παναγόπουλου – Ανδρουλάκη

Να μείνουμε στο θέμα καθώς το σίριαλ με τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλο μόλις ξεκίνησε και δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη του. Ωστόσο αυτό που ξέρω είναι πως οι σχέσεις του πράσινου αρχισυνδικαλιστή με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ Νίκο Ανδρουλάκη ήταν από ψυχρές έως ανύπαρκτες. Άλλωστε οι δύο άνδρες δεν ήταν ποτέ στην ίδια εσωκομματική πτέρυγα και ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ είχε διαγράψει πριν από περίπου έναν χρόνο τον Αθανάσιο Σταθόπουλο, πρωτοπαλίκαρο του Παναγόπουλου στην ΟΤΟΕ.

Οι κόντρες του «αιώνιου» προέδρου της ΓΣΕΕ

Ψάχνοντας όμως βρήκα δύο ιστορίες που δείχνουν ότι ο Παναγόπουλος είχε πολλά ανοιχτά μέτωπα στο εσωτερικό της παράταξης. Σύμφωνα με «πράσινους» συνδικαλιστές η πλευρά Παναγόπουλου κατέβασε δικό της «διασπαστικό» ψηφοδέλτιο στην ΟΤΟΕ και στη συνέχεια τα βρήκε με τους αντίπαλους της δεξιάς πολυκατοικίας.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήταν να πάρει η παράταξη του ΠαΣοΚ περίπου 40% και να εκλέξει 7 από τις 15 έδρες στο Δ.Σ. και ο εκλεκτός του Παναγόπουλου 6% και να εκλέξει μία έδρα. Με αυτό το αποτέλεσμα όμως ο Σταθόπουλος έγινε ρυθμιστής.

Στη συνέχεια υπήρξε η «συμφωνία του 60%», δεν τηρήθηκε η αρχή της αναλογικότητας και της αντιπροσωπευτικότητας στη συγκρότηση του Δ.Σ. και έτσι η ΟΤΟΕ πέρασε για πρώτη φόρα από το 1990 στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας που πήρε το προεδρείο και ο Σταθόπουλος έγινε γραμματέας.

Η καρατόμηση του διαδόχου Αυτά κυκλοφορούν στα παρασκήνια και σας τα μεταφέρω. Επίσης, μετά τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, πολλοί είναι εκείνοι που ψάχνουν τη σχέση του Παναγόπουλου με τον επί χρόνια στενό του συνεργάτη Δημήτρη Καραγεωργόπουλο που τον καρατόμησε τον Δεκέμβριο του 2024, από την γραμματέα Τύπου της Συνομοσπονδίας. Βλέπετε για πολλούς ο Καραγεωργόπουλος ήταν η διάδοχη κατάσταση στη ΓΣΕΕ και αυτή η κίνηση προκάλεσε πολλά ερωτήματα. Αυτοί δεν ήταν καθόλου μια ωραία ατμόσφαιρα.

Ο αμήχανος στη Βουλή Παναγόπουλος

Στη Βουλή έπεσε σαν «βόμβα» έπεσε η είδηση για την εμπλοκή του ονόματος του Παναγόπουλου στην έρευνα Βουρλιώτη, ο οποίος διαπίστωσε ενδείξεις για υπεξαίρεση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μέσω απευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σε συγκεκριμένες εταιρείες και μάλιστα προχώρησε σε δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, θυρίδων, μετοχών και δυο ακινήτων του.

Η εξέλιξη αυτή συνέπεσε με την ακρόαση φορέων στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή σχετικά με το νομοσχέδιο Κεραμέως για την «Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Ως πρόεδρος της ΓΣΕΕ ο Παναγόπουλος είχε προσκληθεί και η παρουσία του στην αίθουσα προκάλεσε μια σχετική αμηχανία με τον ίδιο να διαβάζει συνέχεια το κινητό του.

Αναφορικά μάλιστα με το θέμα που αντιμετωπίζει σχολίασε πως «υπάρχει και μια δύσκολη κατάσταση, ξέρετε, θα τη διαχειριστώ με καθαρότητα και εντιμότητα, ενώ κάποια στιγμή είπε «μην αμαυρώσουμε με τη δική μου περιπέτεια αυτό που γίνεται στη Βουλή». Φεύγοντας τον προσέγγισαν δημοσιογράφοι στους οποίους δήλωσε ότι δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι μεμπτό εναντίον του και υποστήριξε ότι αυτό θα αποδειχθεί.

Η κόντρα Καββαδά με τους συντρόφους του ΠαΣοΚ

Μύλος! Η ανοιχτή διάσταση του Γιώργου Καββαδά, προέδρου της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ), με τον εισηγητή του ΠαΣοΚ, του κόμματος, δηλαδή, στο οποίο πρόσκειται ο ίδιος, Παύλο Χρηστίδη, άφησε άφωνα τα μέλη της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο Χρηστίδης διαμαρτυρήθηκε διότι δεν είχαν προσκληθεί στην ακρόαση φορέων εκπρόσωποι εργατικών κέντρων και ομοσπονδιών καθώς και της Επιθεώρησης Εργασίας, όπως είχε προτείνει το ΠαΣοΚ προκειμένου να τοποθετηθούν για την Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Μάλιστα σήκωσε τη λίστα με τους κληθέντες και είπε: «Ξαναδείχνω, ποιοι είναι αυτοί που αποδέχτηκε η κυβέρνηση να προσκληθούν σήμερα. Ένας από τους οκτώ εκπροσωπεί εργαζόμενους. Ένας από τους οκτώ!».

Πίσω του κάθονταν ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος και ο Καββαθάς της ΓΣΕΒΕΕ, παλαιός συνδικαλιστής του ΠαΣοΚ, ο οποίος δεν έκρυψε την ενόχλησή του: «Θέλω να τονίσω ότι αισθάνθηκα πολύ δύσκολα από τις τοποθετήσεις που έκαναν τα κόμματα της Αντιπολίτευσης. Η πλήρης απαξίωση των κοινωνικών εταίρων, με αυτά που ειπώθηκαν στην αίθουσα της Βουλής, για μας, στη ΓΣΕΒΕΕ, είναι καταδικαστέες», είπε, προσθέτοντας πως «δεν μπορείτε να μας “χτυπάτε την πλάτη” και από την άλλη πλευρά να μας υβρίζετε με τον τρόπο που μας υβρίσατε»!

Ο καβγάς με Χρηστίδη Ο Καββαδάς, μάλιστα, πήρε πάνω του την «κοινωνική συμφωνία» που έφερε η κυβέρνηση προς ψήφιση λέγοντας ότι «είναι αποτέλεσμα ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου» και αποτελεί «μία καλή πρακτική και επιτέλους σε αυτή τη χώρα να είναι υπόδειγμα αυτή η κοινωνική συμφωνία καλής νομοθέτησης». Απευθυνόμενος μάλιστα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠαΣοΚ τον ρώτησε με νόημα: «Τι κάναμε, κύριε Χρηστίδη, όταν μας κάλεσε ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ; Κάλεσε και τις οργανώσεις τις άλλες; Κάλεσε και τις ομοσπονδίες, τις 90, της ΓΣΕΒΕΕ; Κάλεσε τα εργατικά κέντρα ή κάλεσε τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους;», ενώ πρόσθεσε: «Εγώ ανήκω στον χώρο πολιτικά και είναι γνωστό αυτό, αλλά, σε καμία περίπτωση, όταν συμμετέχω σε επιτροπές, όταν υπογράφω εθνικές ή κλαδικές συμβάσεις, τις υπογράφω με γνώμονα το συμφέρον της οικονομίας, των εργαζομένων και την ασφάλεια των επιχειρήσεων που εκπροσωπώ». «Τι εννοείτε; Δεν έπρεπε να καλέσουμε κανέναν;», τον ρώτησε ο Χρηστίδης. «Εγώ δεν είπα ποιον να καλέσετε. Μειώσατε σε τέτοιο βαθμό τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους», του απάντησε ο «σύντροφος» Καββαθάς. Πραγματικός μύλος…

Η δύσκολη άσκηση του Λιβάνιου

Μία τολμηρή τομή για τη Συνταγματική αναθεώρηση έχει επεξεργαστεί ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, γνωρίζοντας ότι η άσκηση είναι δύσκολη. Η αξιολόγηση που επιχειρείται να κατοχυρωθεί Συνταγματικά ώστε να συνδέεται με τη μονιμότητα των υπαλλήλων είναι κάτι πρωτόγνωρο και σίγουρα δεν ηχεί ευχάριστα στα αυτιά των περίπου 600.000 που υπηρετούν σήμερα το κράτος.

Το ερώτημα είναι: Εάν αυτό περάσει και προστεθεί στο Σύνταγμα θα μπορεί για παράδειγμα ένας Δήμαρχος εάν δεν συμπαθεί έναν υπάλληλο ή για άλλους λόγους, θα μπορεί να προκαλέσει την απόλυσή του; Η απάντηση που δίνουν από την κυβέρνηση είναι «ασφαλώς και όχι». Η προστασία των δημοσίων υπαλλήλων θα ενισχυθεί περαιτέρω προσθέτουν, εκτεθειμένοι θα είναι όσοι κατά πάγια πρακτική δεν αποδίδουν και δεν έχουν και την πρόθεση να το πράξουν.

Τώρα, το πώς και κυρίως ποιος θα το κρίνει αυτό είναι επίσης ένα άλλο μεγάλο θέμα. Αλλά εδώ είμαστε και θα το δούμε, όταν η κυβέρνηση φέρει την σχετική πρόταση.

Ο «Σπαρτιάτης» της ΝΔ

«Κεραυνούς» εξαπέλυσε η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατά του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνου Πλεύρη κατά την συζήτηση του νομοσχεδίου για την «προώθηση πολιτικών νόμιμης μετανάστευσης», κατηγορώντας τον ότι διέπραξε «μείζον ατόπημα συγχαίροντας το Λιμενικό» για την τραγωδία στη Χίο.

Στο ίδιο πνεύμα αναφερόμενη στον πρώην «Σπαρτιάτη» και θαυμαστή του Κασιδιάρη, Κώστα Φλώρο, κατηγόρησε τους βουλευτές της ΝΔ ότι τον «ανέχονται» να κάθεται στα πίσω έδρανά τους. Δεν είναι η πρώτη ούτε η τελευταία φορά, και ενώ η παρουσία του ενοχλεί πολλούς νεοδημοκράτες βουλευτές, ο βουλευτής επιμένει επιδιώκοντας προφανώς να «καθιερωθεί» δια της προσκολλήσεως ως στη «γαλάζια» πτέρυγα, φλερτάροντας προφανώς με την ιδέα ότι μπορεί να είναι υποψήφιος με την ΝΔ.

Δεν τους ενοχλεί, όμως, όλους και ο γενικός γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος δεν ξεκαθαρίζει την κατάσταση -γιατί άραγε;

Η δήλωση που ζητά ο Πολάκης

Στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα, στη χθεσινή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας το ενδιαφέρον ήταν η παρέμβαση του Παύλου Πολάκη που το πρωί ήταν στην Ευελπίδων σε δίκη για το ΚΕΕΛΠΝΟ.

Ο βουλευτής ζήτησε ευθέως από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλο, μια καθαρή, δημόσια τοποθέτηση ότι το κόμμα θα κατεβεί αυτόνομα στις επόμενες εκλογές.

Χωρίς αστερίσκους και χωρίς μισόλογα. Το μήνυμα ήταν σαφές και καθόλου τυχαίο. «Να ξεκαθαρίσει ότι δεν πάμε όλοι στον Τσίπρα», φέρεται να είπε, βάζοντας στο τραπέζι έναν προβληματισμό που συζητείται ψιθυριστά στους διαδρόμους της Κουμουνδούρου, αλλά σπάνια διατυπώνεται τόσο ωμά.