Μέσα σε ιδιαίτερα συγκινησιακό κλίμα πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 7/2 το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο της Θύρας 7, με ολόκληρο τον οργανισμό του Ολυμπιακού να αποτίει φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας, 45 χρόνια μετά το μοιραίο γεγονός.

Συμπληρώθηκαν ήδη 45 χρόνια από τη στιγμή που ο χρόνος «πάγωσε» για 21 νέους ανθρώπους στα σκαλιά της Θύρας 7.

Στις 8 Φεβρουαρίου 1981 σημειώθηκε η μεγαλύτερη τραγωδία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού και, όπως κάθε χρόνο, το μεσημέρι του Σαββάτου (7/2) τελέστηκε στο γήπεδο Καραϊσκάκη το μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων.

Παρόντες ήταν σύσσωμοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, οι οικογένειες και οι φίλοι των θυμάτων, καθώς και πλήθος φιλάθλων, οι οποίοι τίμησαν τους 21 αδικοχαμένους μέσα σε ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού.

