Μία γυναίκα στην Βέροια, τραυματίστηκε όταν προσπάθησε να γλυτώσει τη σύγκρουση με ηλικιωμένο άνδρα που οδηγούσε στο αντίθετο ρεύμα, στην Εγνατία Οδό.

Η τρελή πορεία του ΙΧ, το οποίο οδηγούσε 89χρονος, έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος διένυσε με αυτό τον τρόπο απόσταση 10 χλμ.

Μία 50χρονη γυναίκα που τον είδε ξαφνικά μπροστά της, έκανε ελιγμούς για να σωθεί. Το αυτοκίνητο της κατέληξε σε στήθαιο, με αποτέλεσμα η ίδια να σπάσει τα πλευρά της.

Όσα ανέφερε η γυναίκα στο MEGA:

«Εγώ θέλω να κάνω δύο παρακλήσεις. Η μία είναι, όσοι έχουνε άτομα ηλικιωμένα, να τους παίρνουνε όχι τα διπλώματα, τα αυτοκίνητα. Είναι κίνδυνοι θάνατοι. Και η δεύτερη, να μην βάζουνε υπογραφή οι γιατροί σε τέτοια άτομα. Ήτανε 89άρης, πριν ένα χρόνο του είχανε δώσει άδεια ότι είναι ικανός για οδήγηση. Έτσι μου είπαν από την αστυνομία. Δεν τράκαρε με κανέναν, ούτε με μένα τράκαρε. Εγώ για να τον αποφύγω, έκανα ελιγμό. Δεν τράκαρε. Αυτός είχε πάρει την αριστερή λωρίδα και δεν ξέρω πού πήγαινε. Νόμιζε ότι ήτανε σε κανονικό δρόμο. Δεν έχει σώας τας φρένας; Δεν ξέρω τι συμβαίνει.

»Η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Εγώ ξέρω ότι ζω από θαύμα και αυτό με έχει πάει πάρα πολύ πίσω σε όλους τους τομείς της ζωής μου. Λειτούργησα εντελώς αστραπιαία και ενστικτωδώς. Δεν ξέρω. Δηλαδή και οι αστυνομικοί μου λένε «τις κινήσεις που έκανες ήταν οι πιο σωστές». Δεν ξέρω κι εγώ, γιατί βγήκα απ’ το αυτοκίνητο και νόμιζα ότι κάτι άλλο έγινε, ότι όλα ήταν της φαντασίας μου, κάτι ήμουνα εντελώς χαμένη», ανέφερε χαρακτηριστικά.