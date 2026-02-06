Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται πλέον μια 56χρονη δασκάλα γιόγκα που έβαζε εμπρηστικούς μηχανισμούς σε αυτοκίνητα συγγενών της για να τους εκδικηθεί που δεν της δάνειζαν χρήματα.

Η γυναίκα πραγματοποίησε τρεις επιθέσεις μέσα σε 12 μέρες, με τελευταία αυτή στις 29 Ιανουαρίου στο αυτοκίνητο γειτόνισσάς της από την οποία όχι μόνο είχε ζητήσει χρήματα, αλλά και να τη φιλοξενήσει. Όταν αυτή αρνήθηκε, δεν φαντάστηκε πως η 56χρονη το είχε κρατήσει στο μυαλό της και αποφάσισε να εκδικηθεί, βάζοντας γκαζάκια στο ΙΧ της.

Η έκρηξη στη Νέα Ερυθραία

Βίντεο από την έκρηξη στη Νέα Ερυθραία δημοσίευσε το Mega, όπου καταγράφει τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν, με τον ιδιοκτήτη του οχήματος να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά.

Από την έκρηξη ο ιδιοκτήτης του αυτοκινήτου τραυματίστηκε σοβαρά, φέροντας εγκαύματα, και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Γ. Γεννηματάς. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν υπολείμματα αυτοσχέδιου μηχανισμού αποτελούμενου από γκαζάκι, βενζίνη και στουπί.

Οι αινιγματικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο

Η γυναίκα έκανε αινιγματικές αναρτήσεις στο διαδίκτυο και αποκαλύπτεται τώρα πως στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική αρκετές φορές, παραμένοντας περίπου 20 μέρες και μετά βγαίνοντας έξω.

Όλα δείχνουν πως η γυναίκα αυτή έμεινε ουσιαστικά αβοήθητη και κρίθηκε αναγκαία η νοσηλεία της στην ψυχιατρική κλινική του Κορυδαλλού, αφού αποφασίστηκε η προφυλάκισή της μετά από τις 31 του μηνός που συνελήφθη.

Αρνείται τις κατηγορίες

Η δικηγόρος της, Νάνσυ Παπαχρόνη, μίλησε χθες στον ΑΝΤ1 για την υπόθεση. «Η εντολέας μου αρνείται τις κατηγορίες, τόσο αυτές για τον εμπρησμό όσο και για τις βαριές σωματικές βλάβες, αλλά και τα πραγματικά περιστατικά που, σωστά, αναφέρονται γιατί εμπεριέχονται στη δικογραφία, ότι είχε ζητήσει χρήματα από άτομα του φιλικού της περιβάλλοντος και εκείνοι δεν της τα έδωσαν».

«Παράλληλα, όμως, έχει διαγνωστεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια με ψυχική νόσο, και έχουν μεσολαβήσει και ακούσιες νοσηλείες της εντολέως μου» διευκρίνισε.