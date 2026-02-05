Συγκλονισμένη είναι η Γερμανία από τον θάνατο 36χρονου ελεγκτή τρένων, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από βίαιη επίθεση που δέχθηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό δρομολόγιο στη νοτιοδυτική χώρα.

Την Τετάρτη τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή σε όλα τα τρένα και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Γερμανίας, στη μνήμη του εργαζομένου που σκοτώθηκε εν ώρα υπηρεσίας. Για την υπόθεση έχει συλληφθεί και προφυλακιστεί 26χρονος Έλληνας υπήκοος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας σε τρένο που εκτελούσε δρομολόγιο μεταξύ Ρηνανίας-Παλατινάτου και Ζάαρλαντ. Λίγα λεπτά μετά την αναχώρηση από τον σταθμό Λάντστουλ, κοντά στο Κάιζερσλάουτερν, ο 36χρονος ελεγκτής τουρκικής καταγωγής, Σερκάν Κ., ζήτησε από τέσσερις επιβάτες να επιδείξουν τα εισιτήριά τους. Ένας από αυτούς δεν διέθετε έγκυρο εισιτήριο και του ζητήθηκε να αποβιβαστεί από το τρένο.

Την ώρα που ο συρμός ξεκινούσε, ο 26χρονος φερόμενος δράστης επιτέθηκε αιφνιδιαστικά στον ελεγκτή, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές στο κεφάλι. Μάρτυρες κατέθεσαν ότι προηγήθηκε έντονη αντιπαράθεση, ενώ ο ελεγκτής φέρεται να προσπάθησε να εκτονώσει την κατάσταση και να κρατήσει αποστάσεις.

Από εγκεφαλική αιμορραγία

Όπως μεταδίδει η BILD, ο ελεγκτής κατέρρευσε σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύθηκε σε κρίσιμη κατάσταση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της νεκροψίας, που ανακοίνωσε η Εισαγγελία του Ζάαρμπρυκεν, ο θάνατός του οφείλεται σε εγκεφαλική αιμορραγία, αποτέλεσμα των χτυπημάτων στο κεφάλι. Όπως διευκρινίστηκε, ο δράστης δεν χρησιμοποίησε μαχαίρι ή άλλο αντικείμενο, αλλά μόνο τα χέρια του.

Από το βράδυ της Δευτέρας, η οικογένεια του ελεγκτή βρισκόταν στο νοσοκομείο, όπου παρακολουθούσε την εξέλιξη της κατάστασής του. Για τους δύο γιους του Σερκάν, ηλικίας 11 και 13 ετών, ο πατέρας τους ήταν ένας αφοσιωμένος οικογενειάρχης.

Ο πατέρας του Σερκάν υπέστη ελαφρύ καρδιακό επεισόδιο όταν πληροφορήθηκε την επίθεση και νοσηλεύθηκε. Δύο ημέρες αργότερα πήρε εξιτήριο, έχοντας υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση bypass, δηλώνοντας ότι η απώλεια του γιου του είναι μη αναστρέψιμη.

«Για 60 ευρώ ο Σερκάν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου»

Ο Σερκάν Κ. εργαζόταν στη Deutsche Bahn επί 16 χρόνια. Τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τη διάρκεια ελέγχου εισιτηρίων σε περιφερειακό δρομολόγιο, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τις Αρχές, και μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Χόμπουργκ, όπου νοσηλεύθηκε στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Ο ξάδερφός του, Ένγκιν, αναφέρει πως: «Μας είπαν ότι ο Σερκάν δέχτηκε επίθεση και νοσηλεύεται. Για 60 ευρώ ο Σερκάν ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου. Δεν είχε καβγαδίσει ποτέ με κανέναν. Ήταν ένας καλός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Μόνο και μόνο επειδή κάποιος δεν είχε εισιτήριο, έπρεπε να πεθάνει ο δικός μας Σερκάν. Πώς μπορεί κάποιος να ξεσπάσει έτσι;»

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, ο φερόμενος ως δράστης είναι Έλληνας υπήκοος, κατοικεί στο Λουξεμβούργο και έχει τεθεί σε προσωρινή κράτηση. Όπως διευκρινίζεται, δεν διαθέτει προηγούμενες καταδίκες στη Γερμανία.

Αυξανόμενη βία στα τρένα

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας του προσωπικού στα μέσα μαζικής μεταφοράς στη Γερμανία. Σύμφωνα με στοιχεία των γερμανικών σιδηροδρόμων (Deutsche Bahn), τα περιστατικά λεκτικής ή σωματικής βίας κατά εργαζομένων καταγράφουν σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια, με τους ελεγκτές και τους μηχανοδηγούς να βρίσκονται συχνά στην πρώτη γραμμή αντιπαραθέσεων με επιβάτες, κυρίως κατά τη διάρκεια ελέγχων εισιτηρίων.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις επισημαίνουν ότι, παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί –όπως κάμερες ασφαλείας και κουμπιά έκτακτης ανάγκης–, το προσωπικό συχνά παραμένει εκτεθειμένο, ιδιαίτερα σε περιφερειακές γραμμές με περιορισμένη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.