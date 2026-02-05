Σε ισχύ παραμένουν ρυθμίσεις και απαγορευτικά απόπλου σε σειρά λιμανιών, καθώς και αναβολές σε συγκεκριμένα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Ειδικότερα, από το λιμάνι της Ραφήνας δεν εκτελούνται δρομολόγια προς τις Κυκλάδες, ενώ από το Λαύριο έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια προς Κέα και Κύθνο. Δεν πραγματοποιούνται επίσης τα δρομολόγια από το λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Μαραθώνα προς τα Νέα Στύρα.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις, οι οποίες φθάνουν έως και τις πέντε ώρες. Τουλάχιστον δύο πρωινά δρομολόγια μεγάλων επιβατηγών – οχηματαγωγών πλοίων μετατέθηκαν για μετά τις 12:00, ενώ εκκρεμεί απόφαση για ακόμη ένα δρομολόγιο, με τις αναχωρήσεις να πραγματοποιούνται μόνο εφόσον βελτιωθούν οι καιρικές συνθήκες.

Στον Αργοσαρωνικό έχουν ανασταλεί τα δρομολόγια των ταχύπλοων, ενώ τα συμβατικά πλοία εκτελούν δρομολόγια κατά την κρίση των πλοιάρχων και ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες.

Νεότερη ενημέρωση από τις λιμενικές αρχές αναμένεται στις 12:00, ανάλογα με την εξέλιξη του καιρού. Την ίδια ώρα, στη Βόρεια Ελλάδα παραμένει σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου στο δρομολόγιο Καβάλα – Πρίνος.