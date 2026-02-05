Στην τελική ευθεία, για να ξεκινήσουν οι εργασίες της, είναι η διακομματική επιτροπή της Βουλής για το αγροτικό, την ώρα που οι αγρότες επανέρχονται, «απειλούν» και εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, κατεβαίνοντας αύριο στην πρωτεύουσα. Η επιτροπή, η οποία συστάθηκε, κατόπιν πρότασης του πρωθυπουργού, εξέλεξε το προεδρείο της.

Πρόεδρος εξελέγη ο βουλευτής της ΝΔ Γιάννης Οικονόμου, αντιπρόεδρος ο βουλευτής του ΠαΣοΚ Μανόλης Χνάρης και γραμματέας ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ. Και οι τρεις έλαβαν 19 θετικές ψήφους, ενώ στην κάλπη βρέθηκαν και 6 λευκά.

Στη διακομματική συμμετέχουν οι «γαλάζιοι» βουλευτές Γιάννης Οικονόμου, Φωτεινή Αραμπατζή, Ανδρέας Κατσανιώτης, Σταύρος Κελέτσης, Περικλής Μαντάς, Ντόρα Μπακογιάννη, Φώντας Μπαραλιάκος, Φάνης Παπάς, Ασημίνα Σκόνδρα, Μαρία – Ελένη Σούκουλη Βιλιάλη, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Γιώργος Στύλιος, Φίλιππος Φόρτωμας και Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Από το ΠαΣοΚ θα συμμετάσχουν οι Μανόλης Χνάρης, Πάρις Κουκουλόπουλος και Χριστίνα Σταρακά, από το ΣΥΡΙΖΑ οι Βασίλης Κόκκαλης και Κώστας Μπάρκας, από το ΚΚΕ οι Νίκος Καραθανασόπουλος και Διαμάντω Μανωλάκου, από τη Νέα Αριστερά ο Χουσεΐν Ζεΐμπέκ, από την Ελληνική Λύση ο Κώστας Μπούμπας, από τη ΝΙΚΗ ο Σπύρος Τσιρώνης, από την Πλεύση Ελευθερίας η Ζωή Κωνσταντοπούλου και από τους ανεξάρτητους βουλευτές ο Παύλος Σαράκης.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Η διακομματική επιτροπή θα συνεδριάζει μία με δύο φορές την εβδομάδα, στην αίθουσα 223, στην οποία συνεδρίαζε και η εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ, με την πρώτη μέρα πιθανόν να ορίζεται για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου.