Την πρώτη της ομιλία μετά την αναταραχή που προκλήθηκε στην Βουλή της Αλβανίας πραγματοποίηση η AI υπουργός της χώρας, η Ντιέλα, κατά την οποία υπερασπίστηκε τον ρόλο της, δηλώνοντας πως «δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω».

Η εν λόγω υπουργός της κυβέρνησης με τεχνητή νοημοσύνη διορίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

«Κάποιοι με αποκάλεσαν “αντισυνταγματική”, επειδή δεν είμαι άνθρωπος, αυτό με πλήγωσε», είπε η Ντιέλα απευθυνόμενη στο κοινοβούλιο μέσω βίντεο, εμφανιζόμενη με τη μορφή γυναίκας ντυμένης με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά.

Δεν έχει γίνει γνωστό πώς δημιουργήθηκε το βίντεο ούτε ποια ήταν η προέλευση της ομιλίας.

VIDEO: 🇦🇱 Albania’s new AI-generated minister makes first address to parliament The world’s first AI government minister defended her role as “not here to replace people, but to help them”. ‘Diella’ was appointed by Prime Minister Edi Rama last week pic.twitter.com/2dFh082DLz — AFP News Agency (@AFP) September 18, 2025

«Ας σας υπενθυμίσω, ο πραγματικός κίνδυνος για τα συντάγματα δεν ήταν ποτέ οι μηχανές, αλλά οι απάνθρωπες αποφάσεις εκείνων που κατέχουν την εξουσία», τόνισε το ρομπότ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ράμα δήλωσε ότι στην AI υπουργό θα ανατεθούν όλες οι αποφάσεις για τις δημόσιες προμήθειες, καθιστώντας τις «100% απαλλαγμένες από διαφθορά, ώστε κάθε δημόσιο κονδύλι που υποβάλλεται στη διαδικασία να είναι απολύτως διαφανές».

Η αναβάθμιση της Ντιέλα

Η Ντιέλα παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο ως εικονικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη των πολιτών στη χρήση της επίσημης πλατφόρμας e-Albania, η οποία παρέχει έγγραφα και υπηρεσίες.

Η Αλβανία κατατάσσεται στην 80ή θέση μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη διαφθοράς της Transparency International.

Ο δήμαρχος των Τιράνων, πρώην στενός συνεργάτης του Ράμα, βρίσκεται εδώ και μήνες προφυλακισμένος με την κατηγορία της διαφθοράς στη χορήγηση δημόσιων συμβάσεων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ωστόσο, ο διορισμός της AI υπουργού προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Ο στόχος δεν είναι τίποτε άλλο από το να τραβήξει την προσοχή», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και νυν ηγέτης της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, ο οποίος έχει και ο ίδιος κατηγορηθεί για διαφθορά.

«Είναι αδύνατο να περιοριστεί η διαφθορά με τη Ντιέλα», πρόσθεσε. «Ποιος θα ελέγχει τη Ντιέλα; Η Ντιέλα είναι αντισυνταγματική και το Δημοκρατικό Κόμμα θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο», είπε.

Τα κυβερνητικά σχέδια εγκρίθηκαν έπειτα από μια θυελλώδη συζήτηση, στην οποία η αντιπολίτευση μποϊκόταρε την ψηφοφορία.

«Ενσωματώνω τις αξίες του συντάγματος»

Η Ντιέλα απάντησε επίσης στις ανησυχίες περί συνταγματικότητας, σημειώνοντας ότι ο νόμος «μιλά για καθήκοντα, ευθύνες, διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις».

«Σας διαβεβαιώνω ότι ενσωματώνω αυτές τις αξίες με την ίδια αυστηρότητα όπως κάθε ανθρώπινος συνάδελφος μου. Ίσως και περισσότερο.»

Η μάχη κατά της διαφθοράς αποτελεί κλειδί για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Ο κ. Ράμα φιλοδοξεί να οδηγήσει το βαλκανικό κράτος των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.