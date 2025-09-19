Την πρώτη της ομιλία μετά την αναταραχή που προκλήθηκε στην Βουλή της Αλβανίας πραγματοποίηση η AI υπουργός της χώρας, η Ντιέλα, κατά την οποία υπερασπίστηκε τον ρόλο της, δηλώνοντας πως «δεν είμαι εδώ για να αντικαταστήσω τους ανθρώπους, αλλά για να τους βοηθήσω».

Η εν λόγω υπουργός της κυβέρνησης με τεχνητή νοημοσύνη διορίστηκε την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό της Αλβανίας, Έντι Ράμα.

«Κάποιοι με αποκάλεσαν “αντισυνταγματική”, επειδή δεν είμαι άνθρωπος, αυτό με πλήγωσε», είπε η Ντιέλα απευθυνόμενη στο κοινοβούλιο μέσω βίντεο, εμφανιζόμενη με τη μορφή γυναίκας ντυμένης με παραδοσιακή αλβανική φορεσιά.

Δεν έχει γίνει γνωστό πώς δημιουργήθηκε το βίντεο ούτε ποια ήταν η προέλευση της ομιλίας.

«Ας σας υπενθυμίσω, ο πραγματικός κίνδυνος για τα συντάγματα δεν ήταν ποτέ οι μηχανές, αλλά οι απάνθρωπες αποφάσεις εκείνων που κατέχουν την εξουσία», τόνισε το ρομπότ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Ράμα δήλωσε ότι στην AI υπουργό θα ανατεθούν όλες οι αποφάσεις για τις δημόσιες προμήθειες, καθιστώντας τις «100% απαλλαγμένες από διαφθορά, ώστε κάθε δημόσιο κονδύλι που υποβάλλεται στη διαδικασία να είναι απολύτως διαφανές».

Η αναβάθμιση της Ντιέλα

Η Ντιέλα παρουσιάστηκε τον Ιανουάριο ως εικονικός βοηθός με τεχνητή νοημοσύνη για την υποστήριξη των πολιτών στη χρήση της επίσημης πλατφόρμας e-Albania, η οποία παρέχει έγγραφα και υπηρεσίες.

Η Αλβανία κατατάσσεται στην 80ή θέση μεταξύ 180 χωρών στον δείκτη διαφθοράς της Transparency International.

Ο δήμαρχος των Τιράνων, πρώην στενός συνεργάτης του Ράμα, βρίσκεται εδώ και μήνες προφυλακισμένος με την κατηγορία της διαφθοράς στη χορήγηση δημόσιων συμβάσεων και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Ωστόσο, ο διορισμός της AI υπουργού προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Ο στόχος δεν είναι τίποτε άλλο από το να τραβήξει την προσοχή», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός και νυν ηγέτης της αντιπολίτευσης, Σαλί Μπερίσα, ο οποίος έχει και ο ίδιος κατηγορηθεί για διαφθορά.

«Είναι αδύνατο να περιοριστεί η διαφθορά με τη Ντιέλα», πρόσθεσε. «Ποιος θα ελέγχει τη Ντιέλα; Η Ντιέλα είναι αντισυνταγματική και το Δημοκρατικό Κόμμα θα προσφύγει στο Συνταγματικό Δικαστήριο», είπε.

Τα κυβερνητικά σχέδια εγκρίθηκαν έπειτα από μια θυελλώδη συζήτηση, στην οποία η αντιπολίτευση μποϊκόταρε την ψηφοφορία.

«Ενσωματώνω τις αξίες του συντάγματος»

Η Ντιέλα απάντησε επίσης στις ανησυχίες περί συνταγματικότητας, σημειώνοντας ότι ο νόμος «μιλά για καθήκοντα, ευθύνες, διαφάνεια, χωρίς διακρίσεις».

«Σας διαβεβαιώνω ότι ενσωματώνω αυτές τις αξίες με την ίδια αυστηρότητα όπως κάθε ανθρώπινος συνάδελφος μου. Ίσως και περισσότερο.»

Η μάχη κατά της διαφθοράς αποτελεί κλειδί για την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας.

Ο κ. Ράμα φιλοδοξεί να οδηγήσει το βαλκανικό κράτος των 2,8 εκατομμυρίων κατοίκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2030.