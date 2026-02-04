Με ένα ειδικό Google Doodle αφιερωμένο στο άθλημα του curling σηματοδοτείται η έναρξη της περιόδου Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων 2026.

Το Doodle δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα, 4 Φεβρουαρίου, και εστιάζει στα προκριματικά αγωνίσματα που προηγούνται του πλήρους αγωνιστικού προγράμματος των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, οι οποίοι θα διεξαχθούν από τις 6 έως τις 22 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, στη φετινή διοργάνωση αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι από 2.900 αθλητές από 90 χώρες, οι οποίοι θα αγωνιστούν συνολικά σε 116 αγωνίσματα.

Η Google, μέσω των καθιερωμένων Doodles, επιλέγει συχνά να αναδεικνύει σημαντικά παγκόσμια γεγονότα, με τη φετινή εικαστική παρέμβαση να λειτουργεί ως έναρξη της ολυμπιακής ατμόσφαιρας, λίγες ημέρες πριν την επίσημη έναρξη της κορυφαίας χειμερινής αθλητικής διοργάνωσης.

Η ελληνική αποστολή στην Ιταλία

Επισημαίνεται ότι η Ελλάδα θα δώσει το δικό της στίγμα στη διοργάνωση ταξιδεύοντας στην Ιταλία με πέντε αθλητές και αθλήτριες.

Συγκεκριμένα, στο αλπικό σκι θα αγωνιστούν ο Αλέξανδρος Γκιννής και η Μαρία Ελένη Τσιόβολου. Παράλληλα, στους δρόμους αντοχής θα λάβουν μέρος ο Απόστολος Αγγέλης, η Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και η Νεφέλη Τίτα.