Χωρίς ταξί θα παραμείνουν και σήμερα Τετάρτη 4/2 η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, ενώ οι αυτοκινητιστές ταξί προειδοποιούν με απεργία διαρκείας στην περίπτωση που ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο.

Οι αυτοκινητιστές, αφού παρέθεσαν τα προβλήματα του κλάδου στο πρωθυπουργικό γραφείο, έκαναν λόγο για μία πρώτη νίκη του αγώνα τους. Κεντρικό αίτημα των οδηγών, που συνεχίζουν την απεργία, είναι η απόσυρση του σχεδίου για υποχρεωτική μετάβαση των οχημάτων τους στην ηλεκτροκίνηση, ενώ ζητούν να μπαίνουν με πελάτες στις λεωφορειολωρίδες.

«Μας άκουσε ο κ. Νέζης που είναι διευθυντής του πρωθυπουργού. Θα μεταφέρει όπως ακριβώς τα είπαμε. κατανοεί πολλά από τα προβλήματα. Είναι θετικά τα δείγματα» σημείωσε ο Θύμιος Λυμπερόπουλος, πρόεδρος ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές πραγματοποίησαν πορεία από τα γραφεία του ΣΑΤΑ προς το Μέγαρο Μαξίμου. Εκεί είχαν αναπάντεχη συνάντηση με τον υπουργό Δικαιοσύνης, στον οποίο παρέθεσαν ένα ακόμη πρόβλημα του κλάδου: ένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας οδηγού ταξί είναι το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης.

Ο Θύμιος Λυμπερόπουλος πρόσθεσε ότι «είχαμε ένα ευχάριστο, που αφορά το κοινωνικό το ποινικό μητρώο τυχαία συναντήθηκα με τον κ. Φλωρίδη. Ανταλλάξαμε τηλέφωνο και μου είπε ότι αυτό είναι άδικο θα τον πάρω τηλέφωνο για να γίνει σωστό το ποινικό μητρώο».

Ταξί: Απεργία και στη Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη απεργία είναι και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής».

Στις 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση των ταξί στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Όπως αναφέρει η ανάρτηση:

«Το Δ.Σ. του Σωματείου ΤΑΞΙ Θεσσαλονίκης αποφάσισε να προχωρήσει σε 24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση την Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026. Τα κυριότερα αιτήματα μας είναι:

Παράταση υποχρεωτικότητας της ηλεκτροκίνησης μετά το 2026.

Δωρεάν στο Ρ5 της προμίσθωσης του αεροδρομίου.

Μόνιμη διέλευση των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες.

Επαναφορά πιστοποιητικού μητρώου γενικής χρήσης για την έκδοση – ανανέωση της Ειδικής Άδειας.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Την Τετάρτη το πρωί 11:00 θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση με τα ταξί μας στο γήπεδο μπάσκετ του ΠΑΟΚ στην οδό Αντώνη Τρίτση και στη συνέχεια θ’ ακολουθήσει πορεία προς στο ΥΜΑΘ».