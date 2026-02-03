Χωρίς ταξί θα μείνουν σήμερα και αύριο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη καθώς το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) προκήρυξε 48ωρη απεργία για την Τρίτη και την Τετάρτη 3&4 Φεβρουαρίου.

Οι αυτοκινητιστές θα συγκεντρωθούν στις 10:30 έξω από τα γραφεία του Συνδικάτου και θα πραγματοποιήσουν πορεία προς το Μέγαρο Μαξίμου.

Στην απεργία συμμετέχουν και οι οδηγοί ταξί στη Θεσσαλονίκη, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του το σωματείο ιδιοκτητών επιβατηγών αυτοκινήτων ταξί «Ο Ερμής». Την Τετάρτη θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία των ταξί προς το Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης.

Το ΣΑΤΑ υποστηρίζει ότι πλέον μόνο ο πρωθυπουργός μπορεί να δώσει λύση στα αιτήματα του κλάδου,

Μεταξύ των αιτημάτων των αυτοκινητιστών είναι:

Ηλεκτροκίνηση – Όχι στην βίαιη μετάβαση.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου Ταξί – Ε.Ι.Χ. με οδηγό.

Πρόσβαση των έμφορτων Ταξί στις Ειδικές Λωρίδες Κυκλοφορίας (Λεωφορειολωρίδες).

Φορολογικό – Τέλος στην τεκμαρτή ληστρική επιδρομή.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο

Οι απεργιακές κινητοποιήσεις γίνονται, σύμφωνα με τη ΣΑΤΑ, κατά: