Εκατοντάδες οδηγοί ταξί συμμετείχαν στην πορεία που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης με προορισμό το Μέγαρο Μαξίμου. Σε αντίθεση με την προηγούμενη πορεία αυτή τη φορά ο κύριος όγκος των διαδηλωτών πήγε με τα πόδια μέχρι το πρωθυπουργικό Μέγαρο.

Εκεί αντιπροσωπεία του ΣΑΤΑ πέρασε την πόρτα του Μεγάρου Μαξίμου και συναντήθηκε με στελέχη της Κυβέρνησης. Εξερχόμενος, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος έκανε λόγο για «θετικό κλίμα», ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι κινητοποιήσεις δεν σταματούν μέχρι να υπάρξουν απτά αποτελέσματα.

Ο κ. Λυμπερόπουλος χαρακτήρισε ως τη «μεγαλύτερη επιτυχία» της κινητοποίησης το γεγονός ότι διαψεύστηκαν όσοι θεωρούσαν το Μαξίμου «άβατο» για τον ίδιο και το συνδικάτο. Η αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον στενό συνεργάτη του Πρωθυπουργού, Θανάση Νέζη, στον οποίο εξέθεσαν τα αιτήματα του κλάδου.

​«Δέσμευση Φλωρίδη για το Ποινικό Μητρώο»

​Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είχε επαφή και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη, θέτοντας το ζήτημα του ειδικού ποινικού μητρώου που στερεί την άδεια εργασίας από πολλούς οδηγούς.

​«Μου υποσχέθηκε, και θα τον πάρω και τηλέφωνο, μου το έδωσε… ότι θα το λύσει άμεσα», δήλωσε ο κ. Λυμπερόπουλος, μεταφέροντας την έκπληξη του Υπουργού, ο οποίος θεωρούσε πως το θέμα είχε ήδη διευθετηθεί επί υπουργίας Οικονόμου.

​Παρά τις επαφές και τις υποσχέσεις, ο κ. Λυμπερόπουλος ήταν σαφής ως προς τη συνέχεια των κινητοποιήσεων: «Η απεργία συνεχίζεται, δεν σταματάει. Όταν έχουμε λύσεις και αποτέλεσμα… Πάντως είναι θετικό το κλίμα», κατέληξε, στέλνοντας μήνυμα εγρήγορσης στον κλάδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΒΗΜΑτος τα ταξί θα απεργήσουν και την Τετάρτη, ενώ τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει νέα συνεδρίαση για να αποφασιστεί πότε και πώς θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις. Το επικρατέστερο σενάριο είναι να προκηρυχθεί νέα 48ωρη απεργία για την άλλη εβδομάδα.