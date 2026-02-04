Δράσεις κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων με αναπηρία, πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος και των υδάτινων οικοσυστημάτων, προγράμματα υποστήριξης παιδιών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, καθώς και παρεμβάσεις που ενισχύουν τη συνοχή και τη βιωσιμότητα τοπικών κοινοτήτων σε όλη τη χώρα, συνθέτουν τις θεματικές των 27 δράσεων που θα υποστηριχθούν στο πλαίσιο του νέου 9ου κύκλου του προγράμματος «Σημεία Στήριξης» που ανακοινώνεται σήμερα.

Το Πρόγραμμα, που συντονίζει το Ίδρυμα Μποδοσάκη από το 2022, έχει χρηματοδοτήσει έως σήμερα 224 δράσεις και έχει ωφελήσει περισσότερα από 125.000 άτομα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Απευθύνεται σε μικρές οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών στην Ελλάδα, τις οποίες υποστηρίζει στην υλοποίηση πρωτότυπων δράσεων μικρής κλίμακας και μέγιστου κοινωνικού αντίκτυπου, στην ενδυνάμωση των δομών τους, καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων που θα συμβάλλουν στη βιωσιμότητά τους.

Για τον νέο κύκλο του Προγράμματος συμπράττουν το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το The Hellenic Initiative Canada και το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου.

Στο πλαίσιο του νέου, 9ου κύκλου του Προγράμματος οι έως 27 δράσεις που θα ενισχυθούν με το ποσό των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000€) έκαστη, θα έχουν διάρκεια έως 8 μήνες και θα εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες που έχουν καθοριστεί από τους χρηματοδότες του Προγράμματος:

Κοινωνική Ενσωμάτωση Ατόμων με Αναπηρία (Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση) Παιδί και Υγεία (Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου) Καταπολέμηση της Φτώχειας και της Επισιτιστικής Κρίσης (The Hellenic Initiative Canada) Προστασία του Περιβάλλοντος

-Προστασία της Χλωρίδας και της Πανίδας στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον (Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη)

-Προστασία και Αποκατάσταση Υδάτινων Οικοσυστημάτων και Παράκτιων Περιοχών (Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης)

-Προστασία Δασικών και άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (Costas M. Lemos Foundation) Ενίσχυση Νησιωτικών και άλλων Παραθαλάσσιων Τοπικών Κοινωνιών (Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου)

Παράλληλα με τις χρηματοδοτήσεις, το Πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν συμμετοχή των οργανώσεων σε δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων (capacity building), με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητάς τους, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν και θα υλοποιηθούν από το Social Dynamo, το NGO hub του Ιδρύματος Μποδοσάκη.

Οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους έως τις 30 Απριλίου 2026 (στις 15.00). Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Ιούλιο του 2026.