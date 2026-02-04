Με ήπιο καιρό ξεκινά η Τετάρτη, ωστόσο από το μεσημέρι και μετά αναμένεται σταδιακή επιδείνωση, με βροχές, καταιγίδες και ενισχυμένους νοτιάδες σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Ειδικότερα, μέχρι τις μεσημβρινές ώρες ο καιρός θα είναι σχετικά ήπιος, με παροδικές νεφώσεις και ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Μακεδονία. Από το μεσημέρι, όμως, βροχές θα αρχίσουν από τα δυτικά και έως το βράδυ θα επεκταθούν στη Θεσσαλία και στη βόρεια Ελλάδα, ενώ αργά τη νύχτα θα επηρεαστεί και το βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο και την Ήπειρο αναμένονται σποραδικές καταιγίδες, ενώ το βράδυ λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 13–14 βαθμούς στα βόρεια, τους 16–17 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά, έως 19 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα και τοπικά τους 20 βαθμούς στην Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι–νοτιοανατολικοί, στο Ιόνιο 5 έως 7 μποφόρ και τοπικά 8 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 4–6 μποφόρ, με ενίσχυση τη νύχτα.

Το βράδυ βροχές στην Αττική

Στην Αττική προβλέπονται αραιές νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι θα πυκνώσουν. Ασθενείς τοπικές βροχές αναμένονται αργά το βράδυ προς το ξημέρωμα της Πέμπτης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 17 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους 4–5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι πιο άστατος, με αυξημένες νεφώσεις και βροχές, κυρίως τις βραδινές ώρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα στραφούν από το μεσημέρι σε νότιους 4–6 μποφόρ.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, από το βράδυ οι βροχές στα δυτικά θα ενταθούν και στα νησιά του Ιονίου θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, ενώ ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ορεινά. Τις πρωινές ώρες η ορατότητα στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη, με πιθανότητα σχηματισμού ομίχλης.

Που αναμένονται οι περισσότερες βροχές

Την εικόνα της εβδομάδας σκιαγραφεί και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο οποίος σε ανάρτησή του επισημαίνει ότι «δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές, από Τετάρτη έως Παρασκευή και από Κυριακή έως Δευτέρα, θα επηρεάσουν τη χώρα». Όπως αναφέρει, η πρώτη διαταραχή θα είναι μέτριας έντασης και η δεύτερη πιο αξιόλογη, χωρίς ωστόσο να φέρουν ψυχρές αέριες μάζες.

Αντίθετα, οι νοτιάδες θα μεταφέρουν σκόνη και θερμότερο αέρα, με αποτέλεσμα η θερμοκρασία να παραμείνει όλη την εβδομάδα 4–6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Οι περισσότερες βροχές αναμένονται στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα.

Αναλυτικά η πρόβλεψη της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που από το απόγευμα θα ενταθούν. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στη δυτική Μακεδονία το βράδυ.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, από το απόγευμα νοτιοανατολικοί 4 με 5 και το βράδυ έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που γρήγορα θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και από το βράδυ σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα νησιά του Ιονίου. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που από το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το μεσημέρι στα νότια 6 με 7 μποφόρ με ενίσχυση τη νύχτα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι 5 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το βράδυ θα πυκνώσουν.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και από το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση αργά το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές που το βράδυ θα ενταθούν.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμτπη

Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και βαθμιαία στο ανατολικό Αιγαίο και την Κρήτη, σποραδικές καταιγίδες πιθανόν κατά τόπους ισχυρές. Το απόγευμα τα φαινόμενα στα δυτικά θα εξασθενήσουν και οι καταιγίδες το βράδυ θα περιοριστούν στη Θράκη, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 12 με 14 βαθμούς, στο Ιόνιο και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 15 με 16 και στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Η πρόγνωση για την Παρασκευή

Στα δυτικά, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά.

Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.