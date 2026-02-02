Ο καιρός θα παραμείνει ασταθής τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, όπως αναφέρει ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του «έρχονται δύο διαταραχές με καταιγίδες, λασποβροχές και νοτιάδες».

Ειδικότερα, «δύο ατμοσφαιρικές διαταραχές Τετάρτη-Παρασκευή και Κυριακή-Δευτέρα θα μας απασχολήσουν αυτή την εβδομάδα», σημειώνει ο ίδιος. Προσθέτει δε, ότι «προς το παρών η πρώτη φαίνεται μέτριας έντασης και η δεύτερη αξιόλογης». Επισημαίνει επίσης, ότι οι δύο αυτές μεταβολές δεν πρόκειται να φέρουν κρύα, «τουναντίον οι νοτιάδες εκτός από τη σκόνη θα κουβαλήσουν και θερμότερες αέριες μάζες από νοτιότερα γεωγραφικά πλάτη».

«Έτσι η θερμοκρασία όλη την εβδομάδα θα βρεθεί 4-6 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα», υπογραμμίζει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας. Ο γνωστός μετεωρολόγος καταλήγει ακόμα, «τις περισσότερες βροχές τις περιμένουνε στη δυτική Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα».

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για Τρίτη

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στην κεντρική Μακεδονία, τις Σποράδες, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο νότιο Αιγαίο βορειοδυτικοί 4 με 5, στα νοτιοανατολικά τοπικά 6 μποφόρ, στο βόρειο Αιγαίο ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο από το απόγευμα βαθμιαία 6, τοπικά στα βόρεια 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 09 με 11 και τοπικά τους 12 βαθμούς, στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα τους 13 με 16 και τοπικά στα δυτικά, τα νότια καθώς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 17 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, με τοπικές βροχές στην κεντρική Μακεδονία, από αργά το απόγευμα στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Τη νύχτα οι βροχές θα επεκταθούν σε όλα τα ηπειρωτικά καθώς και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, ενώ στο βόρειο Ιόνιο και πιθανώς στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στο Ιόνιο 7 με 8 και από τις απογευματινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.