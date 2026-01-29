Σε τεντωμένο σχοινί βαδίζει η ομοσπονδιακή λειτουργία των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με το φάσμα ενός νέου «shutdown». Η καταψήφιση του κρίσιμου νομοσχεδίου χρηματοδότησης από τη Γερουσία, στον απόηχο των έντονων αντιδράσεων των Δημοκρατικών για τις πρακτικές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE), οδηγεί την Ουάσιγκτον σε δημοσιονομικό αδιέξοδο.

Η χρηματοδότηση καίριων υπουργείων εκπνέει τα μεσάνυχτα της Παρασκευής προς το Σάββατο. Εάν μέχρι τότε δεν επικυρωθεί ο νέος προϋπολογισμός για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες —μεταξύ των οποίων και το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS)— η αμερικανική διοίκηση θα οδηγηθεί σε αναστολή λειτουργίας.

Η «σκιά» της Μινεάπολης Παρότι ο προϋπολογισμός είχε αρχικά εγκριθεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και φαινόταν να οδεύει προς ψήφιση, τα τραγικά γεγονότα στη Μινεάπολη ανέτρεψαν τους πολιτικούς συσχετισμούς. Η δολοφονία του 37χρονου νοσηλευτή Άλεξ Πρέτι από πράκτορες, στο περιθώριο διαδηλώσεων, προκάλεσε την σθεναρή αντίδραση των Δημοκρατικών γερουσιαστών.

Οι Δημοκρατικοί θέτουν πλέον ως προαπαιτούμενο για την ψήφο τους τη θεσμοθέτηση αυστηρών περιορισμών στη λειτουργία της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), η οποία υπάγεται στο DHS. Αρνούνται κατηγορηματικά να συναινέσουν σε κονδύλια για το συγκεκριμένο Υπουργείο, εφόσον η κυβέρνηση Τραμπ δεν αναθεωρήσει την πολιτική της.

Σφοδρή επίθεση Σούμερ Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους κινήθηκε ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών, Τσακ Σούμερ, ο οποίος έκανε λόγο για «ωμότητες με κρατική στήριξη».

«Αρκεί πια. Οι πρακτικές της ICE κινούνται εκτός νομικού πλαισίου και αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σούμερ, προσθέτοντας πως «αυτή δεν είναι η Αμερική» και χαρακτηρίζοντας τους εμπλεκόμενους πράκτορες ως «κακοποιά στοιχεία που περιφέρονται στους δρόμους μας».

Ο κοινοβουλευτικός γρίφος Βάσει του κανονισμού της Γερουσίας, απαιτείται ενισχυμένη πλειοψηφία 60 ψήφων για την έγκριση του προϋπολογισμού. Οι Ρεπουμπλικάνοι, αν και διατηρούν την πλειοψηφία, αδυνατούν να περάσουν το νομοσχέδιο χωρίς τη συνδρομή των Δημοκρατικών.

Η αντιπολίτευση δηλώνει πρόθυμη να υπερψηφίσει τα πέντε από τα έξι σκέψη του νομοσχεδίου, ζητώντας τον διαχωρισμό του κεφαλαίου που αφορά το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ώστε να τεθούν στο τραπέζι οι απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, δεδομένου ότι η Βουλή έχει ήδη ψηφίσει το κείμενο ως ενιαίο σύνολο, τυχόν τροποποίησή του θα απαιτούσε νέα ψηφοφορία από το σώμα, προκαλώντας μια de facto —έστω και βραχυχρόνια— δημοσιονομική παράλυση τα μεσάνυχτα της Παρασκευής (07:00 π.μ. Σαββάτου, ώρα Ελλάδας).

Αισιοδοξία Τραμπ και μνήμες του παρελθόντος Παρά το αδιέξοδο, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, εμφανίστηκε καθησυχαστικός. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, εξέφρασε την ελπίδα για εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης, δηλώνοντας πως «είμαστε αρκετά κοντά σε συμφωνία».

Η απειλή, ωστόσο, ξυπνά μνήμες από το πρόσφατο ιστορικό ρεκόρ των 43 ημερών «shutdown» το περασμένο φθινόπωρο, όταν η διαφωνία για την ασφάλεια υγείας παρέλυσε τον κρατικό μηχανισμό. Τότε, εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακοί υπάλληλοι τέθηκαν σε καθεστώς τεχνικής ανεργίας, ενώ κρίσιμες υπηρεσίες υπολειτουργούσαν με προσωπικό που εργαζόταν αμισθί, προκαλώντας χάος στις αερομεταφορές και καθυστερήσεις στην καταβολή επιδομάτων.