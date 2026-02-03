Είναι ένας από τους στιλοβάτες της ομάδας που έχει δημιουργήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός τον κράτησε στον Πειραιά. Ο Ζέλσον Μαρτίνς θα συνεχίσει να φορά τα ερυθρόλευκα.

Ο 30χρονος Πορτογάλος αποκτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 από την Μονακό. Έκτοτε έχει αγωνιστεί σε 76 αγώνες με την ερυθρόλευκη φανέλα και μετρά 13 γκολ και 16 ασίστ. Tη φετινή σεζόν μετρά 24 ματς σε Superleague, Champions League και Κύπελλο, με 4 γκολ και 1 ασίστ.

Μάλιστα, τα τρία εξ’ αυτών τα έχει πετύχει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, βοηθώντας την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περάσει στα playoffs.

Το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό ολοκληρωνόταν το καλοκαίρι του 2026. Ωστόσο, οι ερυθρόλευκοι φρόντισαν να φτάσουν σε συμφωνία μαζί του νωρίτερα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τον Μαρτίνς