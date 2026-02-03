Την απόκτηση του Κλέιτον Φερνάντες Σίλβα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Γεννημένος στις 11 Ιανουαρίου 1999 στο Belo Horizonte, ο Κλέιτον αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Ρίο Άβε, με την οποία φέτος σημείωσε δέκα γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ.

Συνολικά με τη φανέλα της Ρίο Άβε έχει σκοράρει 28 φορές και έχει δώσει οκτώ ασίστ σε 56 αγώνες.

Στην Πορτογαλία έχει αγωνιστεί, ακόμα, στην Casa Pia, ενώ στην πατρίδα του έχει περάσει από Vila Nova, Coritiba, Guarany, Vasco da Gama και Juventude.

Ο Κλέιτον είναι ο δεύτερος παίκτης που αποκτάται από τους Πειραιώτες κατά την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, μετά τον έτερο Βραζιλιάνο της Ρίο Άβε, Αντρέ Λουίς.