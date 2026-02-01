Στη Γερμανία εκτιμάται από τις Αρχές ότι βρίσκεται η 16χρονη Λόρα η οποία αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου καθώς από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι η ανήλικη προμηθεύτηκε εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη και ταξίδεψε την ίδια κιόλας ημέρα ενώ οι γονείς της δήλωναν την εξαφάνισή της.

Ωστόσο η αεροπορική εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει την εκτίμηση των αρχών καθώς, σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, δεν απάντησε στο σχετικό αίτημα της ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με πληροφορίες όταν η 16χρονη Λόρα έφτασε στην Αθήνα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο, όπου εξέδωσε εισιτήριο για πτήση προς τη Φρανκφούρτη με αναχώρηση το ίδιο απόγευμα.

Κλήση σε κατάθεση στον οδηγό ταξί

Στη συνέχεια η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο. Οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει τον οδηγό ταξί που τη μετέφερε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση.

Εικόνες καταγράφουν την ανήλικη στην περιοχή της Ομόνοιας λίγες ώρες πριν μπει στο αεροπλάνο με προορισμό τη Φρανκφούρτη.

Ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού πρακτορείου μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε πως η έφηβη «ζήτησε ένα εισιτήριο για να πάει την ίδια μέρα. Απόγευμα γύρω στις 17:00 έφευγε το αεροπλάνο» και «πλήρωσε με μετρητά.

Τριπλή άρνηση από την αεροπορική

«Από την υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πατρών είχε πραγματοποιηθεί τρεις φορές αλληλογραφία με αεροπορικές εταιρείες οι οποίες εξυπηρετούν πολίτες για ταξίδι στη Γερμανία. Παρόλο που η αεροπορική που χρησιμοποιήθηκε από την ανήλικη δεν απάντησε ποτέ στην ΕΛ.ΑΣ., οι ελληνικές αρχές ενημέρωσαν τις γερμανικές σε περίπτωση που βρεθεί το παιδί στη Γερμανία να επικοινωνήσουν μαζί μας», είπε η Κωνσταντία Δημογλίδου στον ΑΝΤ1.

Η κ. Δημογλίδου είπε πως «όταν έφτασαν οι γονείς της γύρω στις οκτώ το βράδυ στο αστυνομικό τμήμα για να δηλώσουν την εξαφάνιση, το παιδί είχε ήδη προσγειωθεί στη Γερμανία».

Δεν αποκλείεται τίποτα

Επίσης η κ. Δημογλίδου ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να μην έχει ταξιδέψει τελικά η 16χρονη στο εξωτερικό. Όπως τόνισε «δυστυχώς, παρόλο που έχουν γίνει τρεις φορές (12, 16 και 18/01) διαφορετικά έγγραφα προς όλες τις εταιρείες με τις οποίες μπορεί κάποιος να ταξιδέψει αεροπορικώς προς τη Γερμανία, υπάρχει μια μεγάλη εταιρεία, από την οποία γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε το εν λόγω εισιτήριο που δεν απάντησε ποτέ στην Ελληνική Αστυνομία, παρόλο που στην τρίτη υπόμνηση αναφερόταν ότι υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή αυτού του παιδιού».

Πρόσθεσε δε ότι «παρόλο που εμείς δεν είχαμε κανένα επίσημο στοιχείο για το αν το παιδί έχει ταξιδέψει από τα πρώτα δύο εικοσιτετράωρα, οι αστυνομικοί μέσω Europol επικοινώνησαν με τις Αρχές της Γερμανίας, καθώς υπήρχε κάποιο συγγενικό πρόσωπο εκεί. Οι γερμανικές Αρχές απάντησαν ότι η Λόρα δεν βρισκόταν με τον αδερφό της. Γνώριζαν όμως ότι η ΕΛ.ΑΣ. αναζητά αυτό το παιδί στην Γερμανία και ενημερώθηκαν ότι σε περίπτωση που βρεθεί σε οποιοδήποτε σημείο της Γερμανίας πρέπει να ενημερωθεί η Ελληνική Αστυνομία».

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου, «το παιδί αποχωρεί από την Ομόνοια από το συγκεκριμένο ταξιδιωτικό πρακτορείο, εισέρχεται σε λεωφορείο το οποίο οδηγεί τους ταξιδιώτες στον διεθνή αερολιμένα και φαίνεται ότι από εκεί όντως έχει ταξιδέψει, χωρίς, ξαναλέω να το έχουν επιβεβαιώσει, ούτε η αεροπορική εταιρία, ούτε οι γερμανικές Αρχές.

Θεωρούμε ότι έχει φτάσει με κάποιο τρόπο στην Γερμανία, γι’ αυτό ακριβώς και έχουν χαθεί εντελώς τα ίχνη της από τη χώρα μας, ότι έχει βρεθεί συγγενής της, χωρίς βέβαια να μπορεί να μας δοθεί κάποια πληροφορία από τις γερμανικές Αρχές. Μάλιστα έχουμε επικοινωνήσει και με άλλες χώρες στις οποίες υπήρχαν συγγενείς, με τους οποίους δεν φαίνεται βέβαια να έχει επικοινωνία το παιδί».