Νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα έρχονται στο φως. Η νεαρή παραμένει άφαντη για 23η ημέρα, με την αγωνία να χτυπά κόκκινο. Οι Αρχές εξετάζουν μαρτυρίες και στοιχεία, προσπαθώντας να ρίξουν φως στη μυστηριώδη φυγή της και να την εντοπίσουν, ενώ η υπόθεση φαίνεται να παίρνει νέα τροπή.

Την ώρα που το όνομά της δεν είχε ακόμη μπει στη λίστα των αναζητούμενων και τυπικά δεν είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένη, η Λόρα φέρεται να κατάφερε να ταξίδεψε στη Γερμανία την ίδια ακριβώς ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Το «Φως στο Τούνελ» εντόπισε ένα καθοριστικό ντοκουμέντο που αλλάζει τα πάντα και δίνει απαντήσεις για το τι πραγματικά συνέβη την ημέρα της εξαφάνισής της.

Ο τηλεοπτικός φακός της εκπομπής βρέθηκε στην καρδιά της Αθήνας, στην Ομόνοια, σε ένα ταξιδιωτικό γραφείο. Όσα λέει ο ιδιοκτήτης του είναι καθοριστικά. Όχι μόνο ανατρέπουν τα μέχρι στιγμής δεδομένα, αλλά ανοίγουν έναν νέο, ξεκάθαρο δρόμο έρευνας.

«Ζήτησε εισιτήριο για να πετάξει την ίδια ημέρα, το απόγευμα, για Φρανκφούρτη»

Η Λόρα, την ημέρα της εξαφάνισης στις 8 Ιανουαρίου, από τις 11:27 ως στις 11:46 το πρωί βρισκόταν εκεί. Έβγαλε αεροπορικό εισιτήριο για Φρανκφούρτη για να πετάξει την ίδια ημέρα.

«Το είδα εκ των υστέρων, όταν πέρασε από εδώ η Ασφάλεια και μου ζήτησε το υλικό. Τους ενημέρωσα ότι είχε έρθει κανονικά. Στο βίντεο φαινόταν πολύ βιαστική και αγχωμένη. Εγώ δεν ήμουν παρών εκείνη την ώρα. Φορούσε μαύρο καπέλο, μαύρα ρούχα και ήταν μαζεμένη. Προσπαθούσε να μην φαίνεται το πρόσωπό της. Ζήτησε εισιτήριο για να πετάξει την ίδια ημέρα, το απόγευμα, για Φρανκφούρτη. Νομίζω πως η πτήση ήταν γύρω στις 17:30, απευθείας, με Lufthansa. Το εισιτήριο κόστιζε περίπου 200 ευρώ, τα πλήρωσε με μετρητά και έφυγε», είπε.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ιδιοκτήτης, η Λόρα πήγε μόνη της στο γραφείο. Αυτό του μετέφερε και ο υπάλληλος ενώ το επιβεβαίωσε και το υλικό από την κάμερα ασφαλείας.

«Είμαστε πολλά χρόνια στη δουλειά και ξέρουμε ότι όταν κάποιος ζητά εισιτήριο για την ίδια μέρα, συνήθως κάτι σοβαρό συμβαίνει. Της προτείναμε να ταξιδέψει δύο ή τρεις ημέρες μετά, γιατί το εισιτήριο θα ήταν φθηνότερο. Εκείνη όμως επέμενε ότι έπρεπε να φύγει την ίδια μέρα, παρότι ήταν ακριβό. Μας είπε ότι είχε δουλειά», είπε.

«Τα στοιχεία ήταν δικά της»

Ο δημοσιογράφος της εκπομπής τον ρώτησε αν άφησε κάποιο στοιχείο επικοινωνίας.

«Ζητάμε πάντα τηλέφωνο ή email. Μας είπε ότι δεν έχει τηλέφωνο και μας έδωσε ένα email. Εκεί στείλαμε το boarding pass. Παίρνουμε τα στοιχεία του διαβατηρίου και τα αποστέλλουμε στην εταιρεία, δεν τα κρατάμε. Τα στοιχεία ήταν δικά της. Το δικό της όνομα και επώνυμο. Ειλικρινά, δεν φαινόταν ανήλικη. Έμοιαζε 20 με 25 ετών. Ήταν ντυμένη και βαμμένη με τρόπο που την έκανε να δείχνει μεγαλύτερη. Έτσι, δεν μας κίνησε υποψίες η ηλικία της και δεν το κοιτάξαμε. Άλλωστε, η αεροπορική εταιρεία επιτρέπει και σε παιδιά 16 ετών να ταξιδεύουν μόνα τους», απάντησε.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως η ανήλικη δεν επισκέφθηκε κανένα άλλο κατάστημα της περιοχής, παρότι ακριβώς απέναντι λειτουργεί και ουκρανικό ταξιδιωτικό γραφείο: «Σε εμάς έμεινε περίπου μισή ώρα. Δεν υπήρχε χρόνος για να αλλάξει μετά το εισιτήριο. Αν είχε γίνει οποιαδήποτε τροποποίηση, θα είχαμε σχετική ειδοποίηση από την εταιρεία».

Το ντοκουμέντο που καταγράφει τη Λόρα στο ταξιδιωτικό γραφείο

Το ρολόι του καταγραφικού δείχνει 11:27 εκείνο το πρωινό της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Είναι η στιγμή που η Λόρα μπαίνει στο γραφείο μόνη της. Φαίνεται νευρική και εμφανώς αγχωμένη, όπως επιβεβαιώνει και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος. Το βλέμμα της στρέφεται διαρκώς δεξιά κι αριστερά, σαν να φοβάται ότι κάποιος την παρακολουθεί. Ανταλλάσσει λίγες κουβέντες με τον υπάλληλο, προσπαθώντας να δείχνει ψύχραιμη, χωρίς όμως να το καταφέρνει.

Είναι περιποιημένη, βαμμένη, με έντονα νύχια. Αγοράζει το εισιτήριο πληρώνοντας με μετρητά. Έχει τα χρήματά της πρόχειρα τυλιγμένα σε μικρά «μασούρια». Στα χέρια της κρατά ένα κινητό τηλέφωνο που φαίνεται να λειτουργεί κανονικά, παρότι αργότερα θα υποστηρίξει το αντίθετο.

«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό. Μιλούσε σπαστά ελληνικά, μόνο δύο λέξεις»

Παραδίδει το διαβατήριό της χωρίς δισταγμό. Την ίδια στιγμή όμως, το βλέμμα της καρφώνεται ανήσυχα στους πελάτες που μπαίνουν στο γραφείο.

Νιώθει απειλή από την παρουσία τους. Λίγο πριν φύγει, ζητά από τον υπάλληλο να τη βοηθήσει να καλέσει ταξί μέσω εφαρμογής. Φωτογραφίζει την οθόνη του κινητού του, κρατώντας τα στοιχεία του οδηγού και ύστερα απομακρύνεται. Αυτή ήταν η τελευταία καταγεγραμμένη εικόνα της Λόρας.

Ο ιδιοκτήτης του πρακτορείου δείχνει στην κάμερα του «Τούνελ» και το email με το boarding pass. Τα στοιχεία της εμφανίζονται καθαρά. Το πήρε στα χέρια της στις 8 Ιανουαρίου, στις 11:40 το πρωί, πριν η εξαφάνισή της γίνει γνωστή στις Αρχές.

Είναι από τα πιο κρίσιμα κομμάτια στο παζλ της εξαφάνισης που συγκλονίζει την Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις που ζητά η οικογένειά της.

«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό»

Στο «Φως στο Τούνελ» μίλησε και η χρυσοχόος που είδε την 16χρονη αγνοούμενη Λόρα, λίγες ώρες πριν χαθούν ξανά τα ίχνη της.

Η γυναίκα περιγράφει την στιγμή που η ανήλικη μπήκε στο κατάστημά της, εμφανώς αγχωμένη, προσπαθώντας να εξασφαλίσει άμεσα χρήματα.

«Με ρώτησε αν αγοράζω χρυσό. Μιλούσε σπαστά ελληνικά, μόνο δύο λέξεις. Κατάλαβα τι ήθελε από τα συμφραζόμενα».

Η επικοινωνία συνεχίστηκε στα αγγλικά. Η Λόρα φορούσε σκούρα ρούχα και είχε καλυμμένο το κεφάλι της.

«Νόμιζα ότι ήταν σκούφος, αλλά όταν είδα αργότερα τα βίντεο κατάλαβα ότι φορούσε καπέλο και κουκούλα. Φαινόταν μόνο το πρόσωπό της. Η πρώτη πρόταση ήταν αγορά, χρυσό… δύο λέξεις μόνο στα ελληνικά».

«Όταν της είπα ότι εγώ δεν αγοράζω, με ρώτησε αν έχω Wi-Fi για να της δώσω και επειδή εγώ δίστασα σε πρώτη φάση, με ρώτησε αν μπορώ να της καλέσω ταξί. Κρατούσε το κινητό στα χέρια της και μου έδειχνε ότι δεν μπορούσε να καλέσει. Της είπα τότε ότι αν βγει στον δρόμο θα βρει, γιατί κατεβαίνουν πολλά ταξί, οπότε με ευχαρίστησε και έφυγε».

Όπως είπε η ίδια: «Δεν την είδα να κατεβαίνει προς το κέντρο. Ή πέρασε απέναντι ή κινήθηκε προς την πιάτσα. Υπήρχε ένα ταξί σταματημένο απέναντι, αλλά δεν ξέρω αν μπήκε σε αυτό».

Η γυναίκα συνειδητοποίησε ποια ήταν η νεαρή κοπέλα μόνο αφού διάβασε σχετικά δημοσιεύματα και ειδοποίησε τη Αστυνομία: «Διάβασα ότι βρισκόταν στην περιοχή και ότι προσπαθούσε να πουλήσει χρυσό. Τότε θυμήθηκα αμέσως το πρόσωπό της και κάλεσα την Αστυνομία».

Οι οδηγοί ταξί της κοντινής πιάτσας γνώριζαν αρκετά στοιχεία γύρω από την υπόθεση, ωστόσο οι συνεχείς μετακινήσεις και η απουσία σταθερής πιάτσας δυσκολεύουν τον εντοπισμό του οδηγού που πιθανόν μετέφερε τη Λόρα σε ενεχυροδανειστήριο.

«Όταν ειδοποιηθήκαμε η Λόρα βρισκόταν ήδη στο εξωτερικό»

Οι Αρχές εκτιμούν ότι, όταν ειδοποιήθηκαν για την εξαφάνιση, η Λόρα είχε ήδη μεταβεί στη Γερμανία.

Σύμφωνα με την ίδια εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στην Πάτρα στις 19:40 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Ωστόσο, την ώρα εκείνη η Λόρα είτε βρισκόταν ήδη εν πτήσει είτε είχε προσγειωθεί σε γερμανικό έδαφος, καθώς η πτήση της είχε αναχωρήσει περίπου τρεις ώρες νωρίτερα.

Όπως τόνισε η κ. Δημογλίδου στην ΕΡΤ, ενώ άλλες αεροπορικές εταιρείες συνεργάστηκαν άμεσα με την Ελληνική Αστυνομία, η γερμανική εταιρεία Lufthansa δεν παρείχε πληροφορίες για το ταξίδι της ανήλικης, επικαλούμενη τους εσωτερικούς της κανονισμούς. Μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από την εταιρεία αν η πτήση πραγματοποιήθηκε με την επιβάτιδα εντός του αεροσκάφους.

«Το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν είναι καλά ή της έχει συμβεί κάτι»

Παράλληλα, δεν έχει καταγραφεί καμία ενεργοποίηση κινητού τηλεφώνου της Λόρας στην Ελλάδα, ενώ στη Γερμανία υπάρχει μία μαρτυρία από 45χρονη γυναίκα ελληνικής καταγωγής, η οποία ανέφερε ότι είδε ένα κορίτσι που έμοιαζε με την ανήλικη σε σταθμό μετρό στο Βερολίνο.

Ωστόσο, η μαρτυρία δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθεί, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό (σ.σ. οι κάμερες στο συγκεκριμένο σημείο διατηρούν καταγραφές μόνο για περιορισμένο χρονικό διάστημα).

Η γυναίκα φέρεται να κατέθεσε ότι το κορίτσι μιλούσε στο τηλέφωνο στα γερμανικά και άκουσε τη φράση: «Εγώ δεν πρόκειται να επιστρέψω. Να τον χωρίσεις εσύ».

Οι ελληνικές Αρχές βρίσκονται σε επικοινωνία με τις αντίστοιχες Αρχές του εξωτερικού μέσω Europol, προκειμένου σε περίπτωση εντοπισμού της ανήλικης να υπάρξει άμεση ενημέρωση. Μέχρι στιγμής, δεν προκύπτουν ενδείξεις ότι κάποιο άτομο τη βοήθησε στη μετακίνησή της.

Τέλος, η κ. Δημογλίδου διευκρίνισε ότι η δυνατότητα επιβίβασης ανηλίκων σε πτήσεις χωρίς συνοδό εξαρτάται από την πολιτική κάθε αεροπορικής εταιρείας, καθώς υπάρχουν εταιρείες που το επιτρέπουν και άλλες που το απαγορεύουν.

Η έκκληση του ετεροθαλούς αδερφού της

Μετά τα νέα ντοκουμέντα για την ημέρα της εξαφάνισης της 16χρονης, o ετεροθαλής αδερφός της που μένει μόνιμα στο Αμβούργο ζητά απαντήσεις.

Ο ίδιος έχει τουλάχιστον δύο χρόνια να την συναντήσει και το μόνο που θέλει είναι να μάθει αν είναι καλά η Λόρα.

«Τελευταία φορά την είδα όταν ήταν 13 χρόνων νομίζω, 14. Πριν από μερικά χρόνια δηλαδή. Δεν είναι εδώ σε εμένα, ούτε την έχω δει. Το μόνο που θέλω είναι να μάθω αν είναι καλά ή της έχει συμβεί κάτι», ανέφερε στο «Τούνελ».