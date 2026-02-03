Τα υπερ – επεξεργασμένα τρόφιμα (UPF) έχουν περισσότερα κοινά με τα τσιγάρα παρά με τα φρούτα ή τα λαχανικά και απαιτούν πολύ αυστηρότερη ρύθμιση, σύμφωνα με μια νέα μελέτη.

Τα UPFs και τα τσιγάρα έχουν σχεδιαστεί για να ενθαρρύνουν τον εθισμό και την κατανάλωση, σύμφωνα με ερευνητές από τρία αμερικανικά πανεπιστήμια, οι οποίοι επισημαίνουν τις ομοιότητες στις ευρέως διαδεδομένες βλάβες για την υγεία που συνδέουν τα δύο προϊόντα.

Τα UPFs, τα οποία διατίθενται ευρέως σε όλο τον κόσμο, είναι τρόφιμα που έχουν παρασκευαστεί βιομηχανικά, συχνά με τη χρήση γαλακτωματοποιητών ή τεχνητών χρωστικών και αρωμάτων. Η κατηγορία περιλαμβάνει αναψυκτικά και συσκευασμένα σνακ, όπως πατατάκια και μπισκότα.

Ομοιότητες σε παραγωγή και χαρακτηριστικά

Υπάρχουν ομοιότητες στις διαδικασίες παραγωγής των UPF και των τσιγάρων, καθώς και στις προσπάθειες των κατασκευαστών να βελτιστοποιήσουν τις «δόσεις» των προϊόντων και την ταχύτητα με την οποία δρουν στις οδούς ανταμοιβής του οργανισμού, σύμφωνα με τη μελέτη ερευνητών του Χάρβαρντ, του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν και του Πανεπιστημίου Ντιούκ.

Οι ερευνητές βασίζονται σε δεδομένα από τους τομείς της επιστήμης των εξαρτήσεων, της διατροφής και της ιστορίας της δημόσιας υγείας για να κάνουν τις συγκρίσεις τους, οι οποίες δημοσιεύθηκαν στις 3 Φεβρουαρίου στο περιοδικό υγείας Milbank Quarterly.

Το «υγιεινό πλύσιμο»

Οι συγγραφείς υποδηλώνουν ότι οι διαφημιστικοί ισχυρισμοί για τα προϊόντα, όπως «χαμηλά λιπαρά» ή «χωρίς ζάχαρη», αποτελούν «υγιεινό πλύσιμο» που μπορεί να καθυστερήσει τη ρύθμιση, παρόμοια με τη διαφήμιση των φίλτρων τσιγάρων στη δεκαετία του 1950 ως προστατευτικές καινοτομίες που «στην πράξη προσέφεραν ελάχιστα σημαντικά οφέλη».

Εξάρτηση όπως με τα τσιγάρα

«Πολλά UPF έχουν περισσότερα κοινά χαρακτηριστικά με τα τσιγάρα παρά με τα ελάχιστα επεξεργασμένα φρούτα ή λαχανικά και, ως εκ τούτου, απαιτούν ρύθμιση ανάλογη με τους σημαντικούς κινδύνους που ενέχουν για τη δημόσια υγεία», κατέληξαν.

Μία από τις συγγραφείς, η καθηγήτρια Ashley Gearhardt του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, κλινική ψυχολόγος ειδικευμένη στον εθισμό, είπε ότι οι ασθενείς της έκαναν τις ίδιες συσχετίσεις: «Έλεγαν: «Νιώθω εθισμένος σε αυτά τα πράγματα, τα λαχταρώ – παλιά κάπνιζα τσιγάρα [και] τώρα έχω την ίδια συνήθεια, αλλά με αναψυκτικά και ντόνατς. Ξέρω ότι με σκοτώνει. Θέλω να το κόψω, αλλά δεν μπορώ»».

Μοχλοί εθισμού

Σύμφωνα με την Gearhardt, η συζήτηση γύρω από τα UPF ακολουθεί ένα παλιό μοτίβο στον τομέα της εξάρτησης. Είπε: «Απλά κατηγορούμε το άτομο για λίγο και λέμε «ξέρεις, απλά κάπνισε με μέτρο, πίνε με μέτρο» – και τελικά φτάνουμε σε ένα σημείο όπου καταλαβαίνουμε τους μοχλούς που μπορεί να χρησιμοποιήσει η βιομηχανία για να δημιουργήσει προϊόντα που μπορούν πραγματικά να εθίσουν τους ανθρώπους».

Απαραίτητη η λήψη μέτρων

Ενώ τα τρόφιμα, σε αντίθεση με τον καπνό, είναι απαραίτητα για την επιβίωση, οι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η διάκριση αυτή καθιστά τη λήψη μέτρων διπλά απαραίτητη, καθώς είναι δύσκολο να αποχωρήσει κανείς από το σύγχρονο περιβάλλον διατροφής.

Ο Gearhardt δήλωσε ότι θα πρέπει να είναι δυνατό να γίνει διάκριση μεταξύ των επιβλαβών UPF και άλλων τροφίμων, με τον ίδιο τρόπο που διακρίνονται τα αλκοολούχα ποτά από άλλα ποτά.

Τα UPF πληρούν «καθιερωμένα κριτήρια» ως προς το αν μια ουσία πρέπει να θεωρείται εθιστική, υποστηρίζει η μελέτη, με χαρακτηριστικά σχεδιασμού που «μπορούν να οδηγήσουν σε καταναγκαστική χρήση» – αν και «οι βλάβες των UPF είναι σαφείς, ανεξάρτητα από τον εθιστικό τους χαρακτήρα».

Οι συγγραφείς πρότειναν ότι τα διδάγματα από τη ρύθμιση του καπνού, «συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών διαφορών, των περιορισμών στο μάρκετινγκ και των διαρθρωτικών παρεμβάσεων», θα μπορούσαν να προσφέρουν έναν οδηγό για τη μείωση των βλαβών που σχετίζονται με τα UPF, ζητώντας από τις αρχές δημόσιας υγείας να «μετατοπίσουν την ευθύνη από το άτομο στην βιομηχανία τροφίμων».

Κριτική στη μελέτη

Ο καθηγητής Martin Warren, επιστημονικός διευθυντής του Quadram Institute, ενός εξειδικευμένου κέντρου έρευνας τροφίμων, δήλωσε ότι, αν και υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ των UPF και του καπνού, οι συγγραφείς διακινδύνευσαν να «υπερβάλλουν» στις συγκρίσεις τους.

Υπήρχαν ερωτήματα, είπε, σχετικά με το αν τα UPF, όπως και η νικοτίνη, «είναι εγγενώς εθιστικά από φαρμακολογική άποψη ή αν εκμεταλλεύονται κυρίως τις επίκτητες προτιμήσεις, την ανταμοιβή και την ευκολία».

Είπε επίσης ότι είναι σημαντικό να εξεταστεί εάν οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που αποδίδονται στα UPF προέρχονται από το περιεχόμενό τους ή από το γεγονός ότι αντικαθιστούν «ολόκληρα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες, μικροθρεπτικά συστατικά και προστατευτικά φυτοχημικά». Είπε: «Αυτή η διάκριση έχει σημασία, διότι επηρεάζει το αν οι ρυθμιστικές αντιδράσεις πρέπει να αντικατοπτρίζουν τον έλεγχο του καπνού ή αντ’ αυτού να δίνουν προτεραιότητα στην ποιότητα της διατροφής, στα πρότυπα αναδιαμόρφωσης και στη διαφοροποίηση του συστήματος διατροφής».

Υπερ – επεξεργασμένα τρόφιμα και δημόσια υγεία

Ο Δρ Githinji Gitahi, διευθύνων σύμβουλος της Amref Health Africa, δήλωσε: «Αυτό το άρθρο ενισχύει τον αυξανόμενο συναγερμό για τη δημόσια υγεία που ακούγεται σε όλη την Αφρική, όπου οι εταιρείες έχουν βρει έναν άνετο και κερδοφόρο σύνδεσμο: την αδύναμη κυβερνητική ρύθμιση για τα επιβλαβή προϊόντα και την αλλαγή των καταναλωτικών συνηθειών.

Η απειλή στα συστήματα υγείας

Όλα αυτά ασκούν νέες και μη αντιστρέψιμες πιέσεις στα ήδη επιβαρυμένα συστήματα υγείας», είπε. «Χωρίς δημόσιες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του αυξανόμενου βάρους των μη μεταδοτικών ασθενειών, διακινδυνεύουμε την κατάρρευση των συστημάτων υγείας».

Πηγή: The Guardian