Οι τιμές του χρυσού και του ασημιού ανέκαμψαν την Τρίτη μετά από μια ιστορική πτώση, με τους αναλυτές να σημειώνουν ότι οι πρόσφατες διορθώσεις ήταν περισσότερο μια αναπροσαρμογή της θέσης παρά μια παρατεταμένη υποχώρηση, σύμφωνα με δημοσίευμα του CNBC.

Οι τιμές του χρυσού ανέκαμψαν μετά την πτώση της Δευτέρας και την κατάρρευση σχεδόν 10% της Παρασκευής — η μεγαλύτερη ημερήσια πτώση των τελευταίων δεκαετιών. Το ασήμι επίσης ανέκαμψε ελαφρώς μετά από μια πτώση περίπου 30%, η οποία σηματοδότησε την χειρότερη ημερήσια απόδοση από το 1980.

Χρυσός και ασήμι: Οι διακυμάνσεις

Ο χρυσός σημείωσε άνοδο έως και 4% την Τρίτη και έκλεισε με άνοδο άνω του 2% στα 4.771,76 δολάρια ανά ουγγιά. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στη Νέα Υόρκη έκλεισαν με άνοδο 3%, κυμαινόμενα γύρω στα 4.791 δολάρια.

Το ασήμι σημείωσε άνοδο έως και 7,8% και έκλεισε με άνοδο 2,6% στα 81,3 δολάρια ανά ουγγιά την Τρίτη. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσής του στη Νέα Υόρκη σημείωσαν άνοδο 7% στα 82,67 δολάρια ανά ουγγιά.

Η ανάκαμψη ήρθε καθώς οι επενδυτές επανεκτίμησαν εάν η πτώση σηματοδοτούσε μια δομική καμπή ή μια υπερβολική αντίδραση σε βραχυπρόθεσμους καταλύτες.

Οι στρατηγικοί αναλυτές της Deutsche Bank δήλωσαν ότι η ιστορία υποδηλώνει ότι πρόκειται για βραχυπρόθεσμους καταλύτες, ακόμη και αν η κλίμακα της πώλησης έχει εγείρει νέα ερωτήματα σχετικά με τη θέση της αγοράς. Η τράπεζα ανέφερε ότι, ενώ τα σημάδια αυξημένης κερδοσκοπικής δραστηριότητας συσσωρεύονταν εδώ και μήνες, δεν αρκούν από μόνα τους για να εξηγήσουν το μέγεθος της κίνησης της περασμένης εβδομάδας.

«Η προσαρμογή των τιμών των πολύτιμων μετάλλων υπερέβη τη σημασία των ορατών καταλύτων της. Επιπλέον, οι προθέσεις των επενδυτών σε πολύτιμα μέταλλα (επίσημοι, θεσμικοί, ιδιώτες) δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει προς το χειρότερο».

Οι παράγοντες που επηρέασαν

Η πώληση προκλήθηκε από μια σειρά παραγόντων, όπως η ανάκαμψη του δολαρίου των ΗΠΑ, οι αλλαγές στις προσδοκίες σχετικά με την ηγεσία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ μετά τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς ως επόμενου προέδρου της Fed από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και η μείωση των θέσεων πριν από το Σαββατοκύριακο.

Η Deutsche Bank ανακοίνωσε ότι οι ευρύτερες επενδυτικές προοπτικές για το χρυσό και το ασήμι παραμένουν αμετάβλητες.

«Οι θεματικοί παράγοντες που επηρεάζουν τον χρυσό παραμένουν θετικοί και πιστεύουμε ότι η λογική των επενδυτών για τις τοποθετήσεις σε χρυσό (και πολύτιμα μέταλλα) δεν έχει αλλάξει. Οι συνθήκες δεν φαίνονται ευνοϊκές για μια διαρκή αντιστροφή των τιμών του χρυσού και διακρίνουμε ορισμένες διαφορές μεταξύ των σημερινών συνθηκών και του πλαισίου της αδυναμίας του χρυσού στη δεκαετία του 1980 και το 2013».

Η Barclays υιοθέτησε παρόμοια στάση, αναγνωρίζοντας την υπερθέρμανση των τεχνικών παραμέτρων και την υπερβολική τοποθέτηση, αλλά δήλωσε ότι η ευρύτερη «ζήτηση» για χρυσό μπορεί να παραμείνει ανθεκτική εν μέσω γεωπολιτικών και πολιτικών αβεβαιοτήτων και θεμάτων διαφοροποίησης των αποθεματικών.

Η διακύμανση στο ασήμι ήταν πιο δραματική, αντανακλώντας τη μικρότερη αγορά, την υψηλότερη μεταβλητότητα και τη μεγαλύτερη συμμετοχή των λιανικών επενδυτών. Ωστόσο, ορισμένοι αναλυτές εξακολουθούν να διατηρούν μια αισιόδοξη στάση για το λευκό μέταλλο.

Η άνοδος της ζήτησης

«Η κερδοσκοπική τοποθέτηση έχει σίγουρα παίξει ρόλο βραχυπρόθεσμα. Το ασήμι έχει προσελκύσει περισσότερη συμμετοχή από τους ιδιώτες επενδυτές σε σχέση με τον χρυσό και αυτό το καθιστά πολύ πιο ευαίσθητο στις γρήγορες μεταβολές της αγοράς και στις βραχυπρόθεσμες συναλλαγές», δήλωσε ο Zavier Wong, αναλυτής αγοράς στην eToro.

Ο Wong, ωστόσο, πρόσθεσε ότι μπορεί να είναι «υπερβολικά απλοϊκό» να αποδώσουμε όλη την κίνηση στην κερδοσκοπία. Το ασήμι έχει πραγματική βιομηχανική ζήτηση, ιδιαίτερα σε τομείς που συνδέονται με κέντρα δεδομένων και υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Μια μελέτη που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο προέβλεπε ότι η παγκόσμια ζήτηση για ασήμι θα αυξηθεί κατακόρυφα αυτή τη δεκαετία, κυρίως λόγω της ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας και της μετάβασης σε τεχνολογίες κυψελών που απαιτούν μεγαλύτερη χρήση ασημιού. Η συνολική ζήτηση προβλέπεται να φτάσει τις 48.000 έως 54.000 τόνους ετησίως έως το 2030, ενώ η προσφορά αναμένεται να αυξηθεί μόνο σε περίπου 34.000 τόνους, πράγμα που σημαίνει ότι θα καλυφθεί μόνο το 62%-70% της ζήτησης.

Μόνο ο τομέας της ηλιακής ενέργειας καταναλώνει 10.000-14.000 τόνους ετησίως, ή έως και το 41% της παγκόσμιας προσφοράς.

«Αυτή η ζήτηση δεν έχει εξαφανιστεί. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι ότι η τιμή στο ασήμι ξεπερνάει τον εαυτό της, κάτι που συνέβαινε πάντα σε περιόδους ισχυρής ζήτησης», δήλωσε ο Wong.

