Δεν έχει βγει ακόμα ο Ιανουάριος και ο χρυσός έχει ξεπεράσει τις προβλέψεις των αναλυτών για το τέλος του 2026, αγγίζοντας τα 5.600 δολάρια η ουγγιά.

Το περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στο επίκεντρο του debasement trade, όπου οι επενδυτές ανησυχούν για τις δημοσιονομικές σπατάλες, τις γεωπολιτικές εντάσεις και την κατάρρευση των θεσμικών κανόνων. Στο πλαίσιο αυτό, πωλούν κρατικά ομόλογα και δολάρια και στρέφονται σε ένα από τα αρχαιότερα περιουσιακά στοιχεία για προστασία.

Ο χρυσός λάμπει στο debasement trade

Η υποτίμηση (debasement) είναι η πράξη της μείωσης της ποιότητας ή της αξίας κάποιου πράγματος. Ο Ερρίκος Η΄ήταν πίσω από ένα από τα πιο διαβόητα παραδείγματα στην ιστορία. Κατά τη διάρκεια της «μεγάλης υποτίμησης», η ποσότητα χρυσού και ασημιού στα νομίσματα αντικαταστάθηκε από φθηνότερα βασικά μέταλλα, όπως ο χαλκός, για να χρηματοδοτήσει τον πολυτελή τρόπο ζωής του, καθώς και τους πολέμους με τη Γαλλία και τη Σκωτία. Αυτό του χάρισε το παρατσούκλι «Ο Γέρος Χαλκορινόης», όταν το ασήμι άρχισε να φθείρεται από τα νομίσματα με το πρόσωπό του.

Το σύγχρονο εμπόριο υποτίμησης (debasement trade) περιγράφει επενδυτές που απομακρύνονται από τα νομίσματα fiat, όπως το δολάριο, υπέρ «σκληρότερων» περιουσιακών στοιχείων, που παρέχουν ασφάλεια από τον κίνδυνο του ανεξέλεγκτου πληθωρισμού.

Το εμπόριο καθοδηγείται από την ανησυχία ότι οι κυβερνήσεις δε θα, ή δεν μπορούν, να περιορίσουν τον δανεισμό τους, μειώνοντας τις δαπάνες και αυξάνοντας τους φόρους. Η ανησυχία είναι ότι οι πολιτικοί μπορεί να αναλάβουν τον έλεγχο των κεντρικών τραπεζών τους, επιτρέποντάς τους να έχουν επίμονα υψηλά ελλείμματα και να δίνουν προτεραιότητα στη χρηματοδότηση με χρέος έναντι της σταθερότητας των τιμών.

Οι κεντρικές τράπεζες αγοράζουν χρυσό

Τα τελευταία χρόνια, οι κεντρικές τράπεζες στις αναδυόμενες αγορές, με επικεφαλής την Κίνα, τροφοδότησαν την άνοδο που καταγράφει ο χρυσός. Αυτοί οι υπερσυντηρητικοί επενδυτές αγοράζουν ράβδους χρυσού, καθώς εκτιμούν ότι θα τους προστατεύσει εν μέσω γεωπολιτικών αναταραχών.

Ωστόσο, οι ροές προς τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια χρυσού (ETF) δείχνουν ότι και οι ιδιώτες επενδυτές προσελκύονται από το πολύτιμο μέταλλο, λόγω των αποδόσεων, ενώ διαφοροποιούν το χαρτοφυλάκιο τους. Τα ETF χρυσού κατέχουν πλέον περισσότερους από 4.000 τόνους παγκοσμίως. Το απόθεμά τους αυξήθηκε κατά 25% το 2025 και τώρα αξίζει πάνω από 650 δισ. δολάρια.

Η Ασία αγοράζει χρυσό

Οι Ασιάτες επενδυτές πρωτοστατούν, όπως αναφέρει ο Economist. Τα τελευταία δύο χρόνια, οι συμμετοχές σε χρυσό από ETF, με έδρα την Ασία, έχουν υπερτριπλασιαστεί σε 460 τόνους. Το τελευταίο τρίμηνο του 2025, το Huaan Yifu Gold ETF, κινεζικό fund, κατέγραψε τις δεύτερες μεγαλύτερες εισροές οποιουδήποτε ETF χρυσού, πίσω μόνο από τη ναυαρχίδα των fund της State Street, γιγάντιου αμερικανικού διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων, του οποίου οι συμμετοχές είναι 11 φορές μεγαλύτερες. Μεγάλα funds στην Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα κατέγραψαν επίσης σημαντικές αυξήσεις. Ο Cheah Cheng Hye, ο δισεκατομμυριούχος συνιδρυτής της Value Partners, ενός από τους μεγαλύτερους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων της Ασίας, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι πλέον επενδύει το 25% του πλούτου του σε χρυσό έναντι 15% πριν από ένα χρόνο.

Το Εθνικό Συνταξιοδοτικό Σύστημα της Ινδίας, μια ομάδα ομπρέλας συνταξιοδοτικών συστημάτων καθορισμένων εισφορών, έδωσε το«πράσινο φως» να διατεθούν έως και το 1% των συνολικών 175 δισ. δολαρίων σε περιουσιακά στοιχεία σε ETF πολύτιμων μετάλλων. Στις αρχές του 2025, πιλοτικό πρόγραμμα για την κινεζική ασφαλιστική βιομηχανία επέτρεψε σε 10 εταιρείες να επενδύσουν το ίδιο μερίδιο των περιουσιακών τους στοιχείων σε χρυσό.

Το έξυπνο χρήμα εστιάζει στα πολύτιμα μέταλλα

Το έξυπνο χρήμα στρέφει την προσοχή του στα πολύτιμα μέταλλα. Ένα περιουσιακό στοιχείο που δεν παράγει ταμειακές ροές – και δε θα παράγει ποτέ – είναι αδύνατο να τιμολογηθεί με την προεξόφληση της ροής των αναμενόμενων μελλοντικών κερδών, όπως συμβαίνει με τις μετοχές ή τα ομόλογα. Τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων η συνολική αξία βασίζεται σε αυτό που κάποιος άλλος θα μπορούσε να πληρώσει γι’ αυτά στο μέλλον, αποτελούν πηγή κατανοητής ανησυχίας για τους συνετούς διαχειριστές χαρτοφυλακίων.

Ωστόσο, ένα περιουσιακό στοιχείο που παρέχει σταθερότητα σε περιόδους πανικού και το οποίο αυξάνεται σταθερά τον υπόλοιπο χρόνο, δεν μπορεί κάποιος να το αγνοήσει. Ανάλυση της MSCI αναφέρει ότι ένας επενδυτής με ένα συμβατικό μείγμα 60% μετοχών και 40% ομολόγων, θα μπορούσε να είχε αυξήσει τις ετήσιες αποδόσεις κατά 4% πέρυσι, μετατρέποντας τα μισά από αυτά τα ομόλογα σε χρυσό, χωρίς να προσθέσει σχεδόν καμία μεταβλητότητα στο χαρτοφυλάκιό του.

Οι κατανομές σε χρυσό στα τεράστια θεσμικά χαρτοφυλάκια της Δύσης, τα οποία συνήθως τον αγνοούν, εξακολουθούν να είναι ελάχιστες. Σύμφωνα με την Goldman Sachs, το μέταλλο αντιπροσωπεύει μόνο το 0,17% του συνδυασμένου πλούτου των Αμερικανών, που κατέχεται σε μετοχές και ομόλογα. Αλλά κάθε αύξηση 0,01 ποσοστιαίας μονάδας σε αυτό το μερίδιο, αυξάνει την τιμή του μετάλλου, κατά περίπου 1,4%.

Tether: Το crypto που γίνεται μεγάλος παίκτης στην αγορά χρυσού

Εδώ και ένα χρόνο η Tether, κορυφαία εταιρεία κρυπτονομισμάτων, χτίζει αθόρυβα το προφίλ ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες στην αγορά χρυσού παγκοσμίως. Χρυσός και crypto, το παλιό και το νέο, συναντιούνται σε έναν κοινό τόπο, με τη δυσπιστία και την ανασφάλεια που δημιουργεί στους επενδυτές το υψηλό δημόσιο χρέος.

Στο πλαίσιο αυτό, η Tether, κάθε βδομάδα, μεταφέρει περισσότερο από έναν τόνο χρυσό στα θησαυροφυλάκια υψίστης ασφαλείας στην Ελβετία. Πρόκειται για ένα από τα περίπου 370.000 πυρηνικά καταφύγια, κληρονομιά του Ψυχρού Πολέμου, που πλέον σπάνια χρησιμοποιούνται και θυμίζει ταινία τους Τζέιμς Μποντ.

Έχει αυξήσει ραγδαία τις αγορές της, αγοράζοντας πάνω από 70 τόνους χρυσού, κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, για τα αποθεματικά της και το δικό της χρυσό stablecoin, σύμφωνα με υπολογισμό του Bloomberg. Ξεπέρασε όλες τις κεντρικές τράπεζες, πλην της Πολωνίας, που αγόρασε 102 τόνους.

Η εταιρεία κατέχει περίπου 140 τόνους χρυσού, σύμφωνα με τον Αρντουίνο, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι δικά της αποθέματα, μαζί με τα πολύτιμα μέταλλα που υποστηρίζουν το δικό της χρυσό token. Αυτή η ποσότητα μετάλλου αξίζει περίπου 24 δισ. δολάρια, το μεγαλύτερο γνωστό απόθεμα, εκτός από αυτά που κατέχουν οι κεντρικές τράπεζες, τα ETF και οι εμπορικές τράπεζες, των οποίων τα θησαυροφυλάκια υποστηρίζουν τους κύριους εμπορικούς κόμβους.

