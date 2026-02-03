Στο ιστορικό υψηλό επίπεδο των 3,5 δισ. ευρώ ανήλθε η χρηματοδότηση του Ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στην Ελλάδα για το 2025 (συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών πόρων που διαχειρίζεται η ΕΤΕπ), αντανακλώντας την αποφασιστική ενίσχυση της στήριξης του Ομίλου στη χώρα για δράσεις που αφορούν την κλιματική ανθεκτικότητα, τις υποδομές ύδρεσης, την ενεργειακή ασφάλεια και στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.

Η αύξηση της χρηματοδότησης κατά 59% το τελευταίο χρόνο διεύρυνε παράλληλα τις επενδύσεις στη φοιτητική στέγαση και ενίσχυσε τη βιομηχανική παραγωγή στρατηγικών πρώτων υλών στη χώρα.

Από το συνολικό ποσό, τα €3,2 δισ. προήλθαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τα €271 εκατ. από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤΑΕ), τον βραχίονα του Ομίλου για τη στήριξη των μικρομεσαίων και καινοτόμων επιχειρήσεων. Το 2024, η χρηματοδότηση του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα είχε ανέλθει σε €2,2 δισ.

Τσακίρης: Είμαστε υπερήφανοι

«Το 2025 αποτελεί χρονιά ορόσημο για τη συνεργασία της Ελλάδας με τον Όμιλο ΕΤΕπ. Το ιστορικά υψηλό επίπεδο χρηματοδότησης των 3,5 δισ. αντικατοπτρίζει τη βαθιά μας εμπιστοσύνη στη χώρα και στη θέση της στον πυρήνα του ευρωπαϊκού μέλλοντος. Είμαστε υπερήφανοι που η Ελλάδα το 2025 με τη χρηματοδότηση μας, κατάφερε να γίνει η πρώτη και μοναδική χώρα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη , ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανική βάση και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανθεκτικότητα των ευρωπαϊκών αλυσίδων αξίας.» δήλωσε ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Γιάννης Τσακίρης. «Η ΕΤΕπ επενδύει στην Ελλάδα με εύρος, βάθος και διάρκεια σε στρατηγικούς τομείς όπως οι υποδομές, η ενέργεια, το νερό, η προσιτή κατοικία,η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα. Μαζί χτίζουμε μια πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική Ελλάδα μέσα σε μια πιο ισχυρή Ευρώπη.»

Πιερρακάκης: Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup κ. Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε: «Σήμερα, όταν αναφερόμαστε στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν μιλάμε απλώς για έναν ευρωπαϊκό χρηματοδοτικό οργανισμό που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα. Μιλάμε για έναν εταίρο που συμβάλλει στο να μετακινηθεί η χώρα από τη διαχείριση κρίσεων στη διαμόρφωση λύσεων για την Ελλάδα. Έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση μαζί. Και τώρα περνάμε σε φάση επιτάχυνσης. Η Ελλάδα αλλάζει παραγωγικό μοντέλο. Η Ευρώπη αναζητά ανθεκτικότητα και στρατηγική αυτονομία. Και η συνεργασία μας με την ΕΤΕπ είναι στο σημείο όπου αυτές οι δύο πορείες συναντώνται. Το 2026 θα κάνουμε ακόμη περισσότερα. Θα κινηθούμε πιο γρήγορα. Θα επενδύσουμε πιο στρατηγικά. Και θα πάμε ακόμη πιο μακριά.»

Μεταξύ των εμβληματικών πράξεων του 2025 περιλαμβάνονται η χρηματοδότηση €500 εκατ. της ΕΤΕπ για βιώσιμες και αστικές υποδομές σε δήμους σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και η παροχή δανείων και εγγυήσεων σε τράπεζες συνολικού ύψους €950 εκατ. για τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων. Σημαντικές παρεμβάσεις αποτελούν επίσης η χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €250 εκατ. για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στην Αττική, η χρηματοδότηση €95 εκατ. για φοιτητική στέγαση στην Κρήτη και η χρηματοδότηση ορόσημο €90 εκατ. για την ενίσχυση της παραγωγής δύο κρίσιμων πρώτων υλών, του βωξίτη και του γαλλίου.

Η χρηματοδότηση του Ομίλου της ΕΤΕπ στην Ελλάδα αντιστοιχεί σε πάνω από το 1% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) αναμένοντας να κινητοποιήσει συνολικές επενδύσεις άνω των €9,2 δισ., ή περίπου το 3,7% του ΑΕΠ.

Η στήριξη αντιστοιχεί κατά μέσο όρο σε περίπου €870 ανά κάτοικο, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην κορυφή των χωρών με τη μεγαλύτερη στήριξη από τον Όμιλο ΕΤΕπ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας τους.

Έργα σε νερό, κρίσιμες πρώτες ύλες, ενέργεια και μεταφορές

Η χρηματοδότηση του Ομίλου ΕΤΕπ για δράσεις που σχετίζονται με την κλιματική ανθεκτικότητα και το περιβάλλον στην Ελλάδα ανήλθε το 2025 σε περίπου €1,7 δισ.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΕπ σύναψε χρηματοδοτική συμφωνία ύψους €250 εκατ. με την ΕΥΔΑΠ για την αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης που εξυπηρετούν περισσότερους από 4 εκατ. πολίτες στην Αττική.

Η χρηματοδότηση των €90 εκατ. με τη Metlen Energy & Metals στηρίζει την ενίσχυση της εξόρυξης βωξίτη στην Ελλάδα, καθώς και την ανάπτυξη μονάδας παραγωγής γαλλίου στη χώρα. Το έργο συνιστά την πρώτη και μοναδική μονάδα παραγωγής γαλλίου στην Ευρώπη και εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες.

Στον τομέα της ενέργειας, η ΕΤΕπ χορήγησε €288 εκατ. στον ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση των νησιών Χίου, Λήμνου, Λέσβου, Σάμου και Σκύρου με το ηπειρωτικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Στον τομέα των μεταφορών, η ΕΤΕπ παρείχε χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου (venture debt) €17,5 εκατ. στην Joltie για την ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Η ΕΤΕπ χορήγησε δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους €950 εκατ. προς την Alpha Bank, την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την Τράπεζα Πειραιώς στηρίζοντας νέες χρηματοδοτήσεις για μικρές και μεσαίας κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Οι πράξεις αυτές εκτιμάται ότι θα κινητοποιήσουν σχεδόν €2 δισ. σε κεφάλαια κίνησης, επενδυτικά δάνεια και χρηματοδοτική μίσθωση.

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων πραγματοποίησε το 2025 επενδύσεις σε μετοχικό κεφάλαιο άνω των €220 εκατ. μέσω εννέα πράξεων στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της περαιτέρω στήριξης κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών στο πλαίσιο του EquiFund II. Παράλληλα, υπέγραψε συμφωνίες εγγυήσεων άνω των €50 εκατ. με ελληνικές τράπεζες, οι οποίες αναμένεται να κινητοποιήσουν περίπου €340 εκατ. σε χρηματοδότηση για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Αστικές και κοινωνικές υποδομές

Η χρηματοδότησης ύψους €500 εκατ. της ΕΤΕπ για αστικές υποδομές διευρύνει ουσιαστικά την πρόσβαση των δήμων σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, με στόχο τη βελτίωση βασικών δημόσιων υπηρεσιών και την προώθηση της αστικής αναγέννησης στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».

Ταυτόχρονα η συμφωνία χρηματοδότησης ύψους €95 εκατ. για φοιτητική στέγαση αφορά την κατασκευή ενεργειακά αποδοτικών φοιτητικών εστιών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της έντονης έλλειψης προσιτής φοιτητικής κατοικίας στην χώρα.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η παρουσία του Ομίλου ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2025 ενισχύθηκε για ακόμη μία χρονιά και μέσω εκτεταμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών της.

Μεταξύ των βασικών πρωτοβουλιών περιλαμβάνονται η υποστήριξη έξι ελληνικών πόλεων στην προώθηση των στόχων της κλιματικής ουδετερότητας, η ολοκλήρωση των αξιολογήσεων του κλιματικού κινδύνου για τα λιμάνια του Βόλου, της Αλεξανδρούπολης και της Πάτρας και η στήριξη της απανθρακοποίησης των ελληνικών νησιών.

Πηγή: OT.GR