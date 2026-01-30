Στις ψευδαισθήσεις που υπάρχουν στoυς κόλπους της ΕΕ, στις αναγκαίες αλλαγές για να αντεπέλθει η Ευρώπη στις σύγχρονες προκλήσεις, και στα σημεία κλειδιά για να το καταφέρει αυτό, αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, μιλώντας στο συνέδριο του Economist με τίτλο The World Ahead 2026.

Όπως είπε ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας με τη διπλή ιδιότητά του, ως υπουργού Εθνικής Οικονομίας της χώρας και ως προέδρου του Eurogroup, θέματα όπως το κλίμα, η ενέργεια, το δημογραφικό και άλλα, δεν αποτελούν ξεχωριστά ζητήματα αλλά ένα ενιαίο αφήγημα που δοκιμάζει την ανθεκτικότητα και την ταχύτητα των θεσμών μας.

Κρινόμαστε από τις επιδόσεις μας

Ο ίδιος τόνισε πως «η Ελλάδα κατανοεί τι σημαίνει να περπατάς πάνω σε ένα τεντωμένο σκοινί. Έχουμε ζήσει τι σημαίνει το να χάνουν οι αγορές την εμπιστοσύνη τους σ’ εσένα» και πρόσθεσε ότι στα σημαντικά ζητήματα «το θέμα δεν είναι τι λέμε, τόσο εμείς όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το τι είμαστε τι κάνουμε», καθώς οι άνθρωποι «θα μας κρίνουν με βάση τις επιδόσεις μας».

Ούτε εφησυχασμός ούτε μοιρολατρία

Ο υπουργός είπε ότι δύο «ψευδαισθήσεις» απειλούν την Ευρώπη: η μία είναι η βεβαιότητα πως οι δομές που έχουμε χτίσει μέχρι στιγμής θα αντέξουν χωρίς ανάγκη ανανέωσης, ενώ η άλλη είναι η μοιρολατρία, ότι δηλαδή οι δυνάμεις που διαμορφώνουν τον κόσμο είναι υπερβολικά δυνατές για εμάς.

Η Ευρώπη πρέπει να αποκλείσει και τις δύο αυτές ψευδαισθήσεις, με ηρεμία, δύναμη και αυτοπεποίθηση, προκειμένου να καθησυχάσει τις αγορές και να εξυπηρετήσει τα νοικοκυριά, τόνισε ο ίδιος.

Τα τρία «κλειδιά»

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε διεξοδικά σε τρία σημεία στα οποία αυτό το «τεντωμένο σκοινί» είναι εμφανές: στην ανταγωνιστικότητα, την ενέργεια και την τεχνολογία.

Μιλώντας για την ενέργεια, ο υπουργός υπογράμμισε πως η Ευρώπη γνώριζε εδώ και χρόνια ποια ήταν τα ευάλωτα σημεία της: η εξάρτηση, οι κακές υποδομές και η έλλειψη συντονισμού.

Όπως είπε, πήραμε όποια μέτρα μπορούσαμε να πάρουμε στον τομέα της ενέργειας. Ωστόσο, το δίδαγμα δεν είναι να αποσυρθούμε από τις παγκόσμιες αγορές, αλλά να εμπλακούμε με πειθαρχία, να διαφοροποιηθούμε, να επενδύσουμε και να συνδεθούμε.

Η ενεργειακή ασφάλεια δεν είναι ζήτημα μιας μικρής αγοράς, τόνισε ο κ. Πιερρακάκης. Διέπει τα πάντα: την ανταγωνιστικότητα, τη βιομηχανική παραγωγή, την κοινωνική σταθερότητα και το γεωπολιτικό βάρος. Για την Ελλάδα αυτό σημαίνει περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές και εστίαση στην περιφέρεια, πρόσθεσε και κατέληξε με έμφαση: «Μετατρέπουμε τη γεωγραφία σε πλεονέκτημα». Είμαστε, όπως είπε, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και διαδρόμων, με πάρα πολύ ήλιο και αέρα, στοιχεία με τα οποία η Ελλάδα μπορεί να βοηθήσει ώστε να οικοδομηθεί ένα πιο ανθεκτικό περιφερειακό σύστημα, το οποίο θα βοηθήσει στην ενεργειακή μετάβαση της Ευρώπης, απορροφώντας τα σοκ.

Σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα, ο εστίασε στους εσωτερικούς δασμούς που υπάρχουν στην Ευρώπη. «Το πρόβλημα της ενιαίας αγοράς δεν είναι θεωρητικό, είναι πρακτικό στην Ευρώπη», τόνισε, προσθέτοντας ότι «δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το μέγεθος του προβλήματος». Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στους φόρους 44% στα αγαθά και πάνω από 100% στις υπηρεσίες, σύμφωνα με την ανάλυση του ΔΝΤ, που λειτουργούν ως δασμοί de facto.

Αν η Ευρώπη θέλει να είναι ανταγωνιστική, θα πρέπει να κάνουμε τρία πράγματα άμεσα και με πειθαρχία, σημείωσε ο υπουργός:

να άρουμε τα εσωτερικά εμπόδια και τη γραφειοκρατία,

να διαμορφώσουμε συνθήκες για οικονομία κλίμακας,

να ευθυγραμμίσουμε τους κανόνες μας με την οικονομία που θέλουμε να χτίσουμε και όχι με αυτή που έχουμε.

Μιλώντας, τέλος, για την τεχνολογία, ο κ. Πιερρακάκης εστίασε στην τεχνητή νοημοσύνη προειδοποιώντας ότι έχει πλεονεκτήματα, αλλά έχει και κινδύνους και έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας, στην εμπιστοσύνη και στη δημοκρατική συμμετοχή.

Η τεχνητή νοημοσύνη είναι εργαλείο, υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να διευρύνει τις δυνατότητές μας και όχι να περιορίζει την κρίση μας.

