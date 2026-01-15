Το «πράσινο φως» έδωσε η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) στη χρηματοδότηση, ύψους €90 εκατ. ευρώ, προς τη METLEN Energy & Metals, για την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων στο ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος της εταιρείας, στη Στερεά Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής παραγωγής βωξίτη και γαλλίου, δύο κρίσιμων πρώτων υλών για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της Ευρώπης.

Το έργο περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό της εξόρυξης βωξίτη, βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή αλουμινίου, καθώς και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής γαλλίου, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των κρίσιμων πρώτων υλών.

Η επένδυση ευθυγραμμίζεται πλήρως με τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες (Critical Raw Materials Act) και συμβάλλει στη μείωση της εξάρτησης της ΕΕ από εισαγωγές, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών βιομηχανικών αλυσίδων αξίας.

Τσακίρης: Συμφωνία ορόσημο για τη βιομηχανική πολιτική

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, δήλωσε: «Η επένδυση αυτή αποτελεί ορόσημο για τη βιομηχανική πολιτική και τη στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη στήριξη της METLEN, η ΕΤΕπ χρηματοδοτεί για πρώτη φορά την παραγωγή γαλλίου στην Ευρώπη, ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού σε κρίσιμες πρώτες ύλες, που είναι απαραίτητες για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει τη βιομηχανική καινοτομία, την περιφερειακή ανάπτυξη και την κλιματική δράση, αποδεικνύοντας πώς οι ευρωπαϊκές επενδύσεις μπορούν να δημιουργήσουν ουσιαστική προστιθέμενη αξία για την οικονομία και την κοινωνία».

Η χρηματοδότηση της ΕΤΕπ παρέχεται στο πλαίσιο του REPowerEU, στηρίζοντας επενδύσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και την ενεργειακή μετάβαση.

Οι επενδύσεις θα υλοποιηθούν σε δύο τοποθεσίες στη Στερεά Ελλάδα:

στα μεταλλεία βωξίτη της METLEN, στην περιοχή Παρνασσού–Γκιώνας, και

στο βιομηχανικό συγκρότημα αλουμίνας και αλουμινίου (Αλουμίνιον της Ελλάδος) της METLEN, στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας, όπου και ήδη αναπτύσσεται η νέα μονάδα παραγωγής γαλλίου.

Το έργο αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στη δημιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω πιο σύγχρονων και βιώσιμων βιομηχανικών πρακτικών.

Η METLEN είναι ένας από τους σημαντικότερους καθετοποιημένους παραγωγούς αλουμινίου και ο μεγαλύτερος παραγωγός βωξίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δραστηριοποιείται δυναμικά στους τομείς της ενέργειας και των μετάλλων, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Μυτιληναίος: Πρωταγωνίστρια η METLEN

Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος, Executive Chairman της METLEN, δήλωσε: «Η METLEN αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας ανθεκτικής, πράσινης και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Με τη χρηματοδότηση της ΕΤΕπ, επιβεβαιώνουμε τη στρατηγική σημασία της επένδυσης μας για την Ευρώπη. Υλοποιούμε ένα εμβληματικό έργο που ενισχύει αποφασιστικά την ευρωπαϊκή αυτάρκεια σε κρίσιμες πρώτες ύλες, εντάσσοντας για πρώτη φορά το γάλλιο σε βιομηχανική παραγωγή εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας ταυτόχρονα την περιφερειακή συνοχή και τη βιομηχανική βάση της Ελλάδας».

Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση αποτελεί την τρίτη συνεργασία της ΕΤΕπ με τη METLEN, επιβεβαιώνοντας τη μακροχρόνια και επιτυχημένη σχέση των δύο πλευρών.

Το σχέδιο

Το επενδυτικό σχέδιο αποσκοπεί στην επίτευξη συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας (σε ετήσια βάση), 2 εκατ. τόνων βωξίτη, 1.265.000 τόνων αλουμίνας (από 865.000 τόνους σήμερα) και 50 ΜΤ Γαλλίου (για πρώτη φορά). Και τα τρία αυτά υλικά περιλαμβάνονται στη λίστα των Κρίσιμων Πρώτων Υλών (Critical Raw materials) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το συνολικό Capex περιλαμβάνει τις ακόλουθες επιμέρους επενδύσεις:

• Ανάπτυξη έρευνας και νέων κοιτασμάτων εξόρυξης βωξίτη.

• Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, για την ανάπτυξη της γραμμής παραγωγής Γαλλίου.

• Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και μηχανολογικό εξοπλισμό, για την επέκταση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής δυναμικότητας αλουμίνας.

• Έργα ενεργειακής τροφοδοσίας της βιομηχανικής μονάδας.

• Επέκταση και αναβάθμιση του λιμένα (port).

• Λοιπές οδικές υποδομές και αντιπλημμυρικά έργα.

Η σημασίου του Γαλλίου

Ειδικά για το Γάλλιο, σημειώνεται ότι είναι υποπροϊόν ορισμένων ποιοτήτων βωξίτη (και των ελληνικών), κατά την κατεργασία ραφιναρίσματός τους σε αλουμίνα, με την παραγωγή του να γίνεται σχεδόν αποκλειστικά στη Κίνα. Η απόφαση ωστόσο της Κίνας να επιβάλει περιορισμούς στις εξαγωγές Γαλλίου (Ιούλιος 2023), ανέδειξε την ευαλωτότητα της Δύσης, καθώς και την ανάγκη διαφοροποίησης των πηγών εφοδιασμού.

Με την επένδυση της METLEN, οι ευρωπαϊκές εισαγωγές Γαλλίου υποκαθίστανται πλήρως, με αποτέλεσμα να τονωθεί σημαντικά η στρατηγική αυτονομία της Ευρώπης, που απαιτεί μείωση της εξάρτησης από τρίτες χώρες, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγή κρίσιμων τεχνολογιών, που εκτείνονται σε ένα ευρύ φάσμα παραγωγής, από την ενεργειακή μετάβαση, έως την άμυνα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Ολοκληρωμένα Συστήματα που χρησιμοποιούνται σε πληροφορική και τηλεπικοινωνίες, Λαμπτήρες με φωτοδιόδους (LED) και Μαγνήτες διαρκείας κ.ά.

Σημειώνεται ότι η παραγωγή και των τριών αυτών κρίσιμων υλικών (βωξίτη, αλουμίνας και Γαλλίου, σημερινής αξίας περί του 1 δισ.) προορίζεται για εξαγωγή σε χώρες της Ευρώπης και της Β. Αμερικής.

Η πρωτοποριακή αυτή επένδυση θα εισαγάγει επίσης νέες και περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες, που θα μειώσουν το ανθρακικό αποτύπωμα της μονάδας. Παράλληλα, μέσω κρίσιμων συνεργειών με τον Κλάδο Ενέργειας της METLEN, το ενεργειακό κόστος θα καθίσταται απόλυτα βιώσιμο.

Για την εν λόγω επένδυση, η METLEN κατέθεσε επενδυτικό φάκελο στο Ν. Στρατηγικών Επενδύσεων, ενώ η επένδυση πληροί τους όρους του προγράμματος «Προσωρινό πλαίσιο κρίσης και μετάβασης για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης, με σκοπό τη στήριξη της οικονομίας, μετά την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας» (Temporary Crisis and Transition Framework – TCTF).

Τέλος, η επένδυση έλαβε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη σφραγίδα αριστείας STEP SEAL(«Σφραγίδα Κυριαρχίας»), καθώς κρίθηκε ότι συμβάλει σημαντικά στην αυτονομία της Ένωσης σε κρίσιμες πρώτες ύλες (CRM).

Η METLEN δεσμεύεται να κρατά ενήμερο το επενδυτικό κοινό για τα επόμενα στάδια της επένδυσης. Η ολοκλήρωση των έργων και η έναρξη παραγωγής τοποθετείται, για μεν τον βωξίτη το 2026, για δε την αλουμίνα και το Γάλλιο, σταδιακά από το 2027, με πλήρη λειτουργία, το 2028.

