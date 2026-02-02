Ο Μούσα Σισοκό εντάσσεται στο έμψυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού, ως ακόμη μία προσθήκη στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο. Το πρωί της Δευτέρας (2/2) οι «πράσινοι» ανακοίνωσαν την απόκτηση του 36χρονου Γάλλου χαφ, ο οποίος ανήκε στην αγγλική Γουότφορντ.

Ο Σισοκό, αφού πέρασε τα ιατρικά τεστ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 1,5 έτους (6+12 μηνών) και αποτελεί τον έκτο νέο παίκτη στο ρόστερ.

Ποιος είναι ο Σισοκό

Ο πρώην διεθνής μέσος γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1989 στην πόλη Λε Μπλαν Μενίλ. Άρχισε την ποδοσφαιρική διαδρομή του στην ακαδημία Εσπεράνς Ολνέ και στα 14 του εντοπίστηκε από τους σκάουτ της ακαδημίας της Τουλούζ. Πριν κλείσει τα 18 του είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο και είχε κάνει ντεμπούτο στη Ligue 1.

Στα 18 του ήταν ήδη βασικός στους «βιολέ» του γαλλικού ποδοσφαίρου και στέλεχος της εθνικής Κ19. Στα 20 του πήρε το χρίσμα στην εθνική ανδρών. Η Τουλούζ τον πούλησε στη Νιουκάσλ τον Γενάρη του 2013.

Στα 3,5 χρόνια παραμονής του στις «καρακάξες» ο Σισοκό συνεργάστηκε και με τον Ράφα Μπενίτεθ. Το καλοκαίρι του 2016 η Νιουκάσλ τον παραχώρησε στην Τότεναμ, με την οποία αγωνίστηκε στον τελικό του Champions League τη σεζόν 2018-19.

Το 2021 παραχωρήθηκε στη Γουότφορντ. Ένα χρόνο μετά επέστρεψε στη Γαλλία για λογαριασμό της Ναντ, όπου παρέμεινε για δύο σεζόν, όντας συμπαίκτης με τους Λαφόν – Τσιριβέγια. Το 2024 επέστρεψε στη Γουότφορντ.

Ο Σισοκό έχει 71 συμμετοχές και δύο γκολ στην εθνική Γαλλίας με παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 και στα Ευρωπαϊκά Κύπελλα του 2016 (φιναλίστ) και 2020, ενώ ήταν μέλος της όταν κατέκτησε το Nations League το 2021.

Στον Παναθηναϊκό θα φορά φανέλα με τον αριθμό 17.