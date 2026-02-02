Σήμερα αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα ο πρωθυπουργός, όπου σύμφωνα με πληροφορίες θα ανακοινώσει την ατζέντα της συνταγματικής αναθεώρησης, ενώ μετά από αυτό θα ξεκινήσουν οι επαφές με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ώστε εντός του μήνα να καταθέσουν τις δικές τους προτάσεις. Οι πληροφορίες λένε πως στην πρόταση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προτείνει την αναθεώρηση αρκετών άρθρων.

Ο πρωθυπουργός σε δημόσιες τοποθετήσεις του έχει ήδη προαναγγείλει, αλλαγές στη μονιμότητα των δημοσίων υπαλλήλων, τη προστασία του περιβάλλοντος, τις ποινικές ευθύνες των υπουργών, αλλά και για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Για τη τελευταία μάλιστα, είχε κάνει ειδική αναφορά τη μέρα που ανακοίνωνε την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου Τασούλα λέγοντας ότι προτείνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να κάνει μια και μόνο θητεία η οποία θα διαρκεί έξι χρόνια.

Σημειώνεται, ότι κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, σήμερα στις 12.30 το μεσημέρι, αναμένεται να κάνει σχετικές δηλώσεις και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Διαδικασία και προθεσμίες για την αναθεώρηση

Το άρθρο 110 του Συντάγματος, ορίζει στο πρώτο του άρθρο πως οι διατάξεις του Συντάγματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, εκτός από εκείνες που καθορίζουν τη βάση και τη μορφή του πολιτεύματος, ως Προεδρευόμενης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, καθώς και από τις διατάξεις των άρθρων 2 παράγραφος 1, 4 παράγραφοι 1, 4 και 7, 5 παράγραφοι 1 και 3, 13 παράγραφος 1 και 26.

H ανάγκη της αναθεώρησης του Συντάγματος διαπιστώνεται με απόφαση της Βουλής που λαμβάνεται, ύστερα από πρόταση πενήντα τουλάχιστον βουλευτών, με πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της σε δύο ψηφοφορίες που απέχουν μεταξύ τους έναν τουλάχιστον μήνα. Mε την απόφαση αυτή καθορίζονται ειδικά οι διατάξεις που πρέπει να αναθεωρηθούν. Αφού η αναθεώρηση αποφασιστεί από τη Βουλή, η επόμενη Βουλή, κατά την πρώτη σύνοδό της, αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των μελών της σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις.

Aν η πρόταση για αναθεώρηση του Συντάγματος έλαβε την πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών, όχι όμως και την πλειοψηφία των τριών πέμπτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2, η επόμενη Bουλή κατά την πρώτη σύνοδό της μπορεί να αποφασίσει σχετικά με τις αναθεωρητέες διατάξεις με την πλειοψηφία των τριών πέμπτων του όλου αριθμού των μελών της. Kάθε ψηφιζόμενη αναθεώρηση διατάξεων του Συντάγματος δημοσιεύεται στην Eφημερίδα της Kυβερνήσεως μέσα σε δέκα ημέρες αφότου επιψηφιστεί από τη Bουλή και τίθεται σε ισχύ με ειδικό ψήφισμά της. Και τέλος, δεν επιτρέπεται αναθεώρηση του Συντάγματος πριν περάσει πενταετία από την περάτωση της προηγούμενης.

Η σημερινή Βουλή είναι η προτείνουσα και η επόμενη θα είναι αναθεωρητική. Για να εγκριθεί κάποια από τις προτάσεις θα πρέπει να ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή με 151 ή 180 ψήφους βουλευτές. Όσες αναθεωρητικές προτάσεις συγκεντρώσουν 180 στην πρώτη φάση, στην επόμενη υιοθετούνται από πλειοψηφία 151 βουλευτών. Αντιστοίχως όσες διατάξεις δεν συγκεντρώσουν 180 ψήφους, αλλά θα εγκριθούν από περισσότερους από 151 βουλευτές θα χρειαστούν στην Αναθεωρητική Βουλή να υπερψηφιστούν από την αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, δηλαδή 180 βουλευτές.