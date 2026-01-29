Καμία φορά λυπάμαι τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Δεν έχουν την ευχαρίστηση να ασχολούνται κάθε τρεις και λίγο με το Σύνταγμά τους.

Ισως επειδή έχουν συνειδητοποιήσει ότι οι χώρες τους δεν είναι όπως η δική μας «ανελεύθερες δημοκρατίες», γεγονός το οποίο διαπιστώνει και καταγγέλλει ελευθέρως όποιος περαστικός του καπνίσει.

Για «ανελεύθερη δημοκρατία» μια χαρά μας βρίσκω από άποψη ελευθερίας.

Ασε που έχουμε συνέχεια κι ένα «πάρε-δώσε» με το Σύνταγμα – αν δεν μετράω λάθος, πάμε για την τέταρτη αναθεώρηση από το 2000 συν μια τζούφια…

Σε λίγο θα μετράμε περισσότερα Συντάγματα από κυβερνήσεις.

Βεβαίως δεν υποτιμώ τη σημασία του εγχειρήματος. Στη χώρα με τον υψηλότερο ανά κεφαλή αριθμό συνταγματολόγων και ενασχολούμενων με το Σύνταγμα, κάτι πρέπει να κάνουν κι αυτοί οι άνθρωποι για να ζήσουν.

Δεν θα γίνουν κλέφτες.

Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον τη νέα αναθεώρηση. Που δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θα αναθεωρήσει αλλά δεν με ανησυχεί. Ούτως ή άλλως, μόλις ολοκληρωθεί κανείς δεν θα θυμάται γιατί έγινε.

Ακόμη περισσότερο που δεν υπάρχει η παραμικρή πιθανότητα συναίνεσης ώστε να γίνουν τα πράγματα κανονικά.

Ποιοι θα συμφωνήσουν όταν οι άλλοι ξημεροβραδιάζονται περιμένοντας να πέσει η κυβέρνηση; Ελεύθεροι ή ανελεύθεροι, δεν πρόκειται να συμφωνήσουν ούτε τι καιρό κάνει έξω.

Και τι συναίνεση να υπάρξει με την Πρόεδρο ελεύθερη να διαφεύγει της ιατρικής φροντίδας; Ή με τους άλλους να πιστεύουν ότι είναι θέμα χρόνου πότε θα κυβερνήσουν την ανελεύθερη Ελλάδα;

Συνεπώς το ματσάκι θα πάει για μετά τις εκλογές ώστε να μπορούν να εκβιαστούν ελεύθερα εκείνοι που θα γίνουν κυβέρνηση.

Αλλά είπαμε. Ετσι έχουν τα πράγματα στις «ανελεύθερες δημοκρατίες». Ο καθένας μπορεί να εκβιάζει ή να πλακώνει ελεύθερα όποιον προσωποποιεί την έλλειψη ελευθερίας.

Γι’ αυτό λέω πως για κοτζάμ «ανελεύθερη δημοκρατία» μια χαρά μας βρίσκω. Είμαστε οι ανελεύθεροι με τη μεγαλύτερη ελευθερία να κάνουμε ό,τι κατέβει του κεφαλιού μας.

Και τα πράγματα θα ήταν ακόμη καλύτερα αν είχε επιτέλους λυθεί το μυστήριο του κρεοπώλη με την προπληρωμένη κάρτα που συνέπραττε στις υποκλοπές. Ωστε επιτέλους να ερευνηθεί μήπως εκτός του κρεοπώλη ήταν μπλεγμένος και κανένας μανάβης στο κύκλωμα.

Αλλά η ανελεύθερη Δικαιοσύνη δεν άφησε τις έρευνες να ολοκληρωθούν.

Μαθαίνω ότι το ζήτημα θα απασχολήσει και την αναθεώρηση του Συντάγματος ώστε η Δικαιοσύνη να μην είναι ελεύθερη να είναι ανελεύθερη.

Σωστό και να τελειώνουμε.

Για να δούμε επιτέλους τι θα γίνει και με τα δύσμοιρα παιδιά της Κεφαλογιάννη.