Συγκινητικές εικόνες εκτυλίχθηκαν πριν την έναρξη της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τον Πανσερραϊκό στην Τούμπα με την ασπρόμαυρη ΠΑΕ να έχει ετοιμάσει πολλές δράσεις για να τιμήσει τη μνήμη των επτά οπαδών της ομάδας που χάθηκαν στο τροχαίο στη Ρουμανία.

Οι παίκτες των δύο ομάδων άφησαν λουλούδια μπροστά στη θύρα των οργανωμένων φίλων του Δικεφάλου. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ εμφανίστηκαν στον αγωνιστικό χώρο φορώντας μπλουζάκια τα οποία ανέγραφαν την ημερομηνία του δυστυχήματος και από κάτω «αθάνατοι».

Πριν τη σέντρα στην αναμέτρηση κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή η οποία ολοκληρώθηκε με το σύνθημα «αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε». Ταυτόχρονα στη θύρα των οργανωμένων φίλων του ΠΑΟΚ άναψαν εκατοντάδες πυρσοί.

Εικόνες από όσα έγιναν στην Τούμπα