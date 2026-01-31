«Σταθερή», χαρακτήρισε την κλινική κατάσταση του 20χρονου τραυματία από το τροχαίο δυστύχημα που είχαν φίλαθλοι του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία, ο Κωνσταντίνος Φορτούνης, χειρουργός στην Α’ Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου «Παπαγεωργίου», μιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Σαββατοκύριακο από τις 5».

Πρόκειται για τον τελευταίο από τους τραυματίες που νοσηλεύεται και προς το παρόν η κατάσταση της υγείας του «εξελίσσεται ομαλά», όπως τόνισε.

Με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

«Νοσηλεύεται στο νευροχειρουργικό τμήμα, φέρει κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες προς το παρόν δεν χρίζουν χειρουργικής παρέμβασης ή νοσηλείας σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχει πάντα βέβαια εγρήγορση από την πλευρά μας και την πλευρά των νευροχειρουργών για πιθανή περαιτέρω διερεύνηση ή παρέμβαση σε περίπτωση αλλαγής της κατάστασής του, αλλά γενικά σε αυτές τις περιπτώσεις όταν κάποιος εξελίσσεται για τόσες μέρες ομαλά, συνήθως αυτή είναι και η συνέχεια, αλλά εν πάση περιπτώσει απαιτείται εγρήγορση», πρόσθεσε ο Κ. Φορτούνης.

«Όλο το νοσοκομείο έχει πέσει πάνω του, έχουν παρελάσει όλες οι ειδικότητες από το πλευρό του.

Πιστεύω και εύχομαι ότι θα εξελιχθεί ομαλά», κατέληξε ο Κωνσταντίνος Φορτούνης.